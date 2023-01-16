人民网北京1月16日电 （记者孙阳）当前，随着我国经济社会的发展，社会面的资产逐渐从传统流动资产、固定资产扩展到自然资源、文化资产、无形资产、数据资产等多种类型。资产规模的日益增加与资产类型的逐渐丰富，都对资产管理方式方法以及专职岗位、管理人员的专业性提出了更高的要求。

2022年9月，新修订的《中华人民共和国职业分类大典(2022年版)》正式公布，将新颁布的74个职业纳入到大典当中。“资产管理师”这一新职业资质进入了国家职业大典并已公示完毕。日前，由人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心指导，中通诚资产评估有限公司主办的资产管理师国家职业技能标准编制启动会在北京举行。多位专家学者在会上表示，“资产管理师”弥补了我国职业体系的一项空白，完善了以公有制经济为主体的经济体制中最为重要的“人、财、物”三大管理体系所对应的职业架构，提供了一个高质量人才培养的产教融合新模式。

全国人大第十一届、十二届财经委副主任，中央统战部无党派专家财金组组长郝如玉表示，党中央、国务院高度重视国有资产管理工作。2017年12月，中共中央发文，决定自2018年起，国务院每年向全国人大常委会报告国有资产管理情况。这将国有资产管理工作提高到了前所未有的高度。资产管理师新职业的确立，是对党中央决策部署的落实，是新发展理念的体现，也是推动构建新发展格局的有力保障。

人社部中国就业培训技术指导中心党委副书记葛恒双表示，新职业的确立，对于建立一支专业的人才队伍起着非常重要的作用。国家职业标准是对从业人员从业行为的规范性要求，给从业者提供职业理论，对其从事职业的能力提出规范性要求，指导相应的人才培养。最终目的是要打造一批专业的资产管理人才队伍。

人社部就业培训技术指导中心职业分类和标准开发副处长贾成千在会上解读了《国家职业技能标准编制技术规程》，重点介绍了标准编制的基本原则、标准的结构和内容以及标准开发程序。他表示，标准编制单位要以标准编制技术规程为依据，要“以职业活动为导向，以职业能力为核心”作为标准编制原则，着眼于行业未来发展的新变化和新需求，结合新职业的现实需要，认真做好职业标准的编写、审定等各项工作。

“资产管理师将依靠专业知识，利用先进的信息化工具，实现资产从配置使用到报废处置的全生命周期内的科学管理，为行政机关、企事业单位做好资产管理工作提供重要的人才保障，未来，这支预期具有上百万人规模的队伍，将成为中国现代化建设的一支生力军。”中通诚董事长刘公勤表示，将组织多年来在资产管理应用推广及人才培养方面的专家学者，牵头组建资产管理师职业技能标准开发专家组，以职业技能为核心，以规范职业行为和培养人才队伍为目标，做好国家职业技能标准的编制工作，助推资产管理师的实施落地工作，促进新职业发展壮大。

中国总会计师协会会长刘红薇，中国国债协会会长、财政部金融司原司长孙晓霞，中国资产评估协会会长耿虹等相关行业协会专家认为，本次资产管理师国家职业技能标准编制启动会的召开，对于推动资产管理行业发展、促进就业创业、提高从业人员的社会认同度都具有非常重要的意义。

据了解，本次国家职业大典修订时，把品牌资产评估师和数字资产管理师也纳入到资产管理师职业之下。中国电力建设集团有限公司党委常委、总会计师杨良，北京产权交易所有限公司党委书记、董事长吴汝川，中国职业技术教育学会副会长、人社部中国就业培训技术指导中心原党委书记陈李翔等表示，随着“资产管理师”新职业的出现，企业资产管理将更加安全健康、富有效率，也有助于进一步提升企业防风险能力。

(责编：郭思邈、高雷)

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