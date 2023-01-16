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京东小时购携手北京超万家门店启动年货“安心采购”计划

2023年01月16日17:05 | 来源：法治网
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原标题：“点开京东点北京” 京东小时购携手北京超万家门店启动年货“安心采购”计划

春节将至，为助力北京地区的消费者能更加省心、踏实地置办年货，轻松过好年。1月16日，京东小时购联合《北京日报》共同发起年货“安心采购”计划，携手北京地区超万家门店，通过提升商品备货量、延长门店运营时间、加强运力保障、春节也送货等一系列举措，全面助力定位在北京的消费者安心采购年货，活动持续至1月28日。

今年年货节期间，京东开启了2023同城年货节，聚焦北京市场，推出了“超级京城”同城年货节活动。此次的年货“安心采购”计划，也是其中的重磅活动之一。

活动期间，定位在北京的消费者，只要打开京东APP，点击首页上方的“北京”频道，即可进入“超级京城”活动会场，不仅可以享受好物低至1分钱等优惠，而且还能体验“小时级、最快分钟级送达”的消费体验。

超万家北京门店参与 全品类供给有保障

春节前夕，年货采购需求激增，家家户户都希望能立刻拿到心仪的年货。此次京东小时购联合《北京日报》，共同携手北京地区的品牌、商家门店推出年货“安心采购”计划，就是希望帮助此前还没来得及置办年货，或需要“查漏补缺”的消费者，以更快捷、更方便的方式及时补齐所需。

期间，北京地区的上万家门店都将参与到年货“安心采购”计划中来，包括沃尔玛、永辉、华润万家、家乐福、七鲜超市、麦德龙、物美、京客隆、丝芙兰、屈臣氏、百果园、果多美等知名品牌商家都将积极展开备货，对部分热销、特色年货商品采取超日常2-3倍备货，保障特色年货全品类覆盖且备货充足。

此外，为让消费者年货买得省心，吃得放心，此次参与年货“安心采购”计划的众多合作伙伴还推出了多项服务保障措施。如叮咚买菜的肉品“日日鲜”，会在宰前24小时禁食静养、宰后24小时冷冻排酸、全程0℃-4℃冷链运输，通过三重保障保证肉类新鲜；百果园也将通过水果“不好包退”服务，切实保障用户的消费体验。

爆款好物“1分购” 精选年货低至5折

除了保障年货商品备货充足，年货“安心采购”计划还为消费者带来了多重福利。活动期间，京东小时购包括奶制品、食用油、肉品、零食礼盒、生鲜蔬果等多品类热销爆款优惠至5折起，更有爆款年货价格直降，满299减40、满129减20、满59减15等各类额度优惠，让消费者能以更实惠的价格拿下心仪好物。

特别值得注意的是，此次京东“超级京城”活动还推出了“1分购”超级爆品活动，涉及京东小时购、京东生活、京东到店、京东养车、京东鲜花、京东药急送等多个同城及泛同城业务。消费者进入活动会场后，可限时1分钱抢生鲜果蔬、杯子蛋糕、宠物猫粮、面膜、啤酒等实物商品，更有1分钱洗衣、保洁券、商超卡、洁牙、洗车等众多服务。

多项安心采购举措加持 助力踏实迎新春

临近春节，很多人的工作依旧繁忙。年货“安心采购”计划还携手部分合作的商家门店，通过延长营业时间，为消费者提供全时段安心服务。如京客隆、七鲜、永旺、物美等超市门店将延后闭店时间；便利蜂、叮当快药、百康医药等部分门店也将保持24小时营业。

同时，京东小时购也将进一步提升春节前及春节期间的运力保障，在保持周活跃骑士达上万名的基础上，将无人配送作为有力的运力补充，提升春节期间的即时履约服务效率。

此外，为进一步保障消费者收到的年货商品安全、卫生，年货“安心采购”计划也联合众多商家门店建立了完善的消杀机制，切实保障每一件商品，从货架到送至消费者手中都让用户安心。

春节将至，年味渐浓，不论你是要购置好礼“极速”返乡，还是留在北京期盼新春，京东小时购年货“安心采购”计划都将助你踏踏实实过好年。现在“点开京东点北京”，进入“超级京城”活动会场即刻下单，“更快的京东马上到”。

(责编：曹淼、李源)
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