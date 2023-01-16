由中国社会工作联合会主办的第十二届中国社工年会近日在京举办。来自政府部门、行业组织、社工机构、高校、企业等不同领域关注社会工作发展的各界人士围绕“贯彻党的二十大精神，推动社会工作高质量发展”的主题进行了深入研讨。

民政部慈善事业促进和社会工作司副司长孟志强在年会上表示，迈入全面建设社会主义现代化新征程，基层治理体系和治理能力现代化的深入推进为社会工作发展搭建了广阔平台，人民群众对心理健康、人际和谐、社会参与等美好需要的快速增长为社会工作发展提供了源源动力，社会工作事业面临难得的历史机遇。他强调，要始终坚持党的全面领导，引导广大社会工作专业人才成为宣传党的主张、贯彻党的政策、联系服务群众的可靠力量。要探索中国特色社会工作发展道路，努力形成体现中国优秀文化的社会工作理论框架、符合中国实际的社会工作实务模式，构建具有中国特色的社会工作发展道路。要进一步发挥好社会工作行业组织的作用，为社会工作者成长成材、发挥作用营造良好环境。

中国社会工作联合会会长陈存根在主旨发言中强调，一年来，我国社会工作顶层设计进一步完善、人才队伍进一步壮大、服务平台进一步扩大、服务领域进一步拓展、社会功能进一步显现，取得了骄人成绩。他希望广大社工同仁、社工理论研究者、全社会关注社会工作事业发展的有识之士认真学习贯彻党的二十大精神，坚持以人民中心的发展思想，坚持党的全面领导，以专业、严谨、创新的态度奋力谱写新时代中国特色社会工作理论体系的新篇章，以社工理论中国化推动实现中国式现代化。

在主题发言中，南开大学社会学教授、中社联城乡社区委常务副主任委员唐忠新深入分析了街道（乡镇）社工站的职能与驻站社工的角色扮演问题；北京市委社会工委市民政局一级巡视员、北京市社会工作者协会会长赵济贵全面介绍了近年来北京市社会工作在改善民生保障、创新社会治理、促进社会建设等方面发挥的重要作用；华中师范大学社会学院教授郑广怀提出以机构评估为重要抓手，发挥社会工作服务机构在中国社会工作发展中的更大作用；深圳大学社工硕士教育中心主任、中社联青学委专家李晓凤强调了学校社会工作对青少年身心健康促进的重要性以及新时代青少年问题的挑战与社会工作的任务。中社联医务社工专委会总干事关冬生指出医务社会工作正成为健康中国战略重要组成部分，健康中国战略为医务社会工作发展提供了广阔发展空间和良好的发展机遇。

在交流发言中，相关领域的学者和一线工作者介绍了他们在应急与灾害社会工作、社区营造、家校社共育、未成年人保护、儿童成长、退役军人服务、乡村振兴等相关领域的创新实践和有益经验。

为了系统回顾过去十年和过去一年来社会工作的发展历程，会议盘点梳理了社会工作十年大事记以及2022年促进社会工作发展的十件大事，通过盘点展示了十年来尤其是去年以来社会工作发展的显著成效。会议还发布了“十四五”社会工作征文活动、婚俗改革课题研究项目、“我做社工这十年”征文活动、2022全国社会工作专业服务案例征集活动等多项活动成果，这些活动得到了广大社会工作组织、机构、高校以及从业人员的大力支持，通过投送各类稿件、积极参与研究的方式，高度体现了社会工作者的饱满激情和专业素养，充分展示了社会工作在多方面、多领域的不俗成绩。

社会工作的发展离不开爱心企业和基金会等单位的大力支持，正是他们的无私奉献，为社会工作注入了源源不断的发展动力，会议现场发布了中国社会工作联合会首批爱心企业和单位名单。

中国社会工作联合会党委书记、副会长周惠在总结讲话中表示，第十二届中国社工年会紧扣“贯彻党的二十大精神，推动社会工作高质量发展”这一主题，是社工行业贯彻落实党的二十大精神的一次重要会议，对推动社会工作在新时代新征程中服务国家战略、创新社会治理、构建和谐社会、促进共同富裕，具有十分重要的意义。他希望各地社工协会、机构和全体社工同仁要以此次年会为契机，学习好、宣传好、贯彻好本次会议精神，与联合会一道，戮力同心、携手共进，奋力开拓社会工作高质量发展新局面，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴做出新的更大贡献。（记者 舒迪）

(责编：郭思邈、章斐然)

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