新华社北京1月16日电 题：找准特色产业 形成竞争优势——2023开年乡村产业振兴观察之“特”字篇

新华社记者

非遗腊肉、沙地花生、杂粮醋……新春佳节之际，各地特色农产品走出大山端上千家万户餐桌。每一份土特产背后都是一个产业。产业振兴是乡村振兴的重中之重。当前，全国各地探索做好“土特产”文章，发展农村特色产业，并向一二三产业融合发展要效益，在乡村产业振兴的道路上走出了自己的步伐。

找准特色产业 挖掘地域价值

“今年一万多斤腊肉还不够卖，马上准备炕第二炕。”春节销售旺季来临，重庆城口县厚坪乡腊肉大户何宜香最近忙着给全国各地顾客打包发货。

城口县处于富硒带，独特地理优势养出的高山生态猪，赋予城口腊肉独特风味。2007年，“城口老腊肉制作工艺”被列入重庆市非物质文化遗产名录。当地依托特色腊肉打造“老腊肉小镇”，年产值可达8亿元，每年带动1.5万余农户户均增收1万元以上。

“走好特色发展之路，要突出地域特点，体现当地风情，要跳出本地看本地，充分用好各地资源禀赋，找准特色作为着力点，避免简单同质化发展，需要深入挖掘土特产的生态和文化价值，提升品质和品牌效益。”重庆市乡村振兴局局长刘贵忠说。

随着数字经济蓬勃发展，传统文化与现代科技碰撞出新火花，为春节带来新年味。快手今年推出“云”上庙会，让用户体验民俗的同时，也为各地特色土特产提供了展示的平台。

初步统计，到2021年底，我国杂粮杂豆、果蔬茶菌等特色种植基地面积达12.05亿亩，年度生产特色农产品13.85亿吨，养殖特色牲畜669.52万头，生产特色水产品2470万吨，特色产业一产总产值达到9.7万亿元，有效带动农民增收。

形成竞争优势 打造可持续发展能力

隆冬时节，吉林省双辽市双英花生种植专业合作社加工车间里，一台台花生筛选设备隆隆作响，被分包成不同等级的花生将运往全国各地商超。

双辽市地处吉林省西部地区，十年九旱，多是沙土地，却非常适合种植花生。适宜的地理条件，还要有优质的品种，才能生产出有竞争力的产品。从“双英1号”到“双英6号”，当地合作社这几年不断改良品种，每年销量可达七八百万斤，带动200余户村民增收。如今，双辽不仅是吉林的花生之乡，出产的花生还走出国门销往欧洲。

找准特色产业是迈出产业振兴第一步，未来还需通过强龙头、补链条、兴业态、树品牌，推动乡村产业全链条升级。合作社负责人张英说：“虽然双辽花生名气越来越大，但还面临产业链短、附加值低等问题，要把‘好资源’转化为‘好品质’，把‘好品质’转化为‘好品牌’。接下来，要做强精深加工，在拓展电商渠道上下功夫。”

在拓宽销售渠道上，各大电商平台也积极探索让优质特色农产品对接消费大市场。美团买菜推出“本地尖货”品牌计划，加大优质农产品源头直采，例如洪湖莲藕最快30分钟送到武汉的餐桌，提升优质特色农产品供应链效率；广西、山东等地农户手工编制的竹篮通过电商平台销往全球60多个国家，让乡村特色“土货”直接出海。

国家创新与发展战略研究会副会长吕本富说，做好产业振兴中的“特”字文章，要瞄准“差异化”竞争，做到“人无我有、人有我精”。未来还需制定分级标准和量化的操作规程，让科技赋能特色产业发展。

向一二三产业融合发展要效益

春节前夕，宁夏固原市隆德县一家特色农产品专卖店的货架上，来自凤岭乡李士村的手工醋几乎成为每位顾客的必备年货。

一瓶醋的热销是一个特色产业的兴起。地处宁夏南部山区的李士村，虽然产业基础薄弱，但杂粮品质优良，祖辈传承酿醋手艺。凭借独特风味和考究工艺，这里的杂粮醋不仅销出大山，售价还远高于市场同类产品。

当地产业主打古法酿醋，并将全套工序进行透明化展示，凭借浓郁的乡土文化气息，吸引大量游客前来参观。李士村敏锐发现这一商机，并将这一经验复制，在村里建起了手工胡麻油作坊、石磨面坊等，同样获得成功。2022年，李士村集体经济纯收入达到46万元。

“发展特色产业目的是要千方百计拓宽村民增收致富渠道。”李士村党支部书记齐永新说，李士村虽产业特色鲜明，但休闲观光等业态还没有跟上，游客来了但消费有限，未来要向一二三产业融合发展要效益。下一步，要丰富乡村休闲旅游业态，实现产业联动发展，让更多村民从特色产业发展中受益。

农业农村部有关负责人表示，我国乡村特色产业呈现出明显的发展趋势：一是从发展产品向发展产业转变；二是从追求数量向追求质量转变；三是从发展一产向一二三产融合发展转变，从卖“产品”向卖“体验”、卖“风景”拓展，打造了全产业链条，促进了农村一二三产业深度融合。

中国人民大学中国扶贫研究院院长汪三贵表示，各级政府要鼓励新型经营主体参与特色产品的开发，并在特色产业发展中提高农户的组织化程度，形成有效的利益联结机制，使特色产业的发展惠及更多的农村人口特别是低收入人口。（记者侯雪静、周思宇、薛钦峰、靳赫）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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