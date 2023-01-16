本报记者 徐锦庚 侯琳良

原标题：锚定“走在前、开新局” 扛牢经济大省责任（权威访谈）

习近平总书记赋予山东“在服务和融入新发展格局上走在前、在增强经济社会发展创新力上走在前、在推动黄河流域生态保护和高质量发展上走在前”“开创新时代社会主义现代化强省建设新局面”的光荣使命。今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，中国式现代化山东实践如何迈出坚实步伐？记者采访了山东省委书记林武。

推动绿色低碳高质量发展先行区全面启动、强势开局，牵引全省高质量发展

记者：2022年，面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，山东统筹疫情防控和经济社会发展，取得了哪些进展？聚焦落实中央经济工作会议精神，做好2023年经济工作有哪些总体谋划和思路安排？

林武：过去的一年，山东坚决贯彻党中央决策部署和习近平总书记对山东工作的重要指示要求，锚定“走在前、开新局”，高效统筹疫情防控和经济社会发展，加快实施“十大创新”“十大扩需求”“十强产业”行动计划，推动经济保持稳中向好、进中提质的良好态势。从总量看，预计全年地区生产总值增长4%左右，达到8.7万亿元左右。从质量看，新旧动能转换顺利实现“五年取得突破”，高新技术产业产值占比达到48.3％，“四新”经济增加值增长10%以上，一般公共预算收入同口径增长5.3%。从后劲看，科技创新能力不断增强，省级科技创新发展资金增长10%，建立国家虚拟现实创新中心等一批高能级创新平台。从民生看，财政用于民生支出占比达到79.1%，20项重点民生实事全面落地，居民生活水平持续改善，居民人均可支配收入增长5%左右。

下一步，山东奋力推动中国式现代化山东实践迈出坚实步伐，总的思路是：

锚定“走在前、开新局”这一总遵循。“走在前、开新局”是习近平总书记和党中央赋予山东的光荣使命，是推进现代化强省建设的根本遵循。我们将坚持一张蓝图绘到底，紧紧围绕这一定位来谋划、来布局、来推进各项工作。

聚焦推动高质量发展这一总要求。我们将完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，从经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等领域推动高质量发展。

突出绿色低碳高质量发展先行区这一总抓手。我们将积极抢抓先行区建设的重大战略机遇，扎实落实国家意见和我省三年行动计划，深入实施“十大创新”“十大扩需求”“十强产业”行动计划，推动先行区全面启动、强势开局，以先行区建设牵引我省高质量发展。

聚力创新引领发展，培育壮大发展新动能

记者：中央经济工作会议提出，依靠创新培育壮大发展新动能。下一步，山东将如何继续发挥科创优势，实现创新驱动发展？

林武：我们始终将创新作为引领发展的第一动力，去年谋划实施了科技研发、人才引育、数字变革、要素保障、推进落实等“十大创新”行动计划，今年将继续抓好落实，尤其是在科技研发创新方面，进一步加力提效、务求突破。

聚力搭建创新平台，提升科技创新体系效能。加快构建“1313”四级实验室体系，力争全国重点实验室达到25家左右，高标准建设省实验室10家左右。积极推动国家临床医学研究中心等重大平台落地。实施科技型企业培育行动，力争高新技术企业达到2.8万家。

聚力突破创新技术，实施技术攻关工程项目。完善创新政策，夯实创新制度支撑，实施“透明海洋”等大科学计划，推出一批原创性成果。在人工智能、电子信息、生物医药等领域，通过“揭榜挂帅”等方式，实施100项左右重大科技创新项目，着力突破“卡脖子”技术。

聚力引育创新人才，打造高水平创新团队。深化领军人才“筑峰计划”，提升泰山、齐鲁人才工程，实施青年人才集聚专项行动，建立顶尖人才“直通车”机制，更大力度吸引集聚战略人才力量。推进一流学科建设“811”项目，启动新一轮部省共同推进职业教育改革发展试点。

释放内需潜力，全力稳大盘挑大梁

记者：中央经济工作会议强调，着力扩大国内需求。山东作为人口大省、经济大省，2023年在扩大内需上有哪些举措？

林武：扩大内需是推动经济持续健康发展的重要基础。山东作为全国常住、户籍人口“双过亿”省份，将充分发挥比较优势，深入实施基础设施“七网”、新型城镇化建设等“十大扩需求”行动计划，进一步挖掘释放内需潜力，全力稳大盘挑大梁。

更好发挥消费的基础作用。把恢复和扩大消费摆在优先位置，大力实施“山东消费提振年”行动，多措并举推动消费尽快实现正增长，确保完成全年增长5%的目标，争取尽快恢复到疫情前水平。

更好发挥投资的关键作用。推动实施2000个左右省级重点项目。加快推动裕龙岛炼化一体化、万华新材料低碳产业园等重大制造业项目落地，全年完成投资3万亿元以上，为扩内需、稳增长、促转型注入持久动力。

更好发挥出口的支撑作用。实施“境外百展”市场开拓计划，助力企业出海抢订单、拓市场。开展跨境电商跃升三年行动，全面深化济南、青岛、威海服务贸易创新发展试点，加快打造对外开放新高地。

加快构建现代化产业体系，挺起山东“产业脊梁”

记者：推动高质量发展，产业是重中之重。今年山东将如何加快建设现代化产业体系？

林武：山东工业门类完备、产业基础雄厚，但仍有不少短板。我们将持续培育壮大新一代信息技术、高端装备、新能源新材料等“十强产业”，加快构建现代化产业体系，进一步挺起山东“产业脊梁”。

推动先进制造业“固本强基”。对传统产业，以技改转型为方向，聚焦化工、轻工、机械装备等产业，推动实现高端化、智能化、绿色化发展。对优势产业，以巩固提升为方向，推动智能家电、轨道交通、动力装备等国家级先进制造业集群向世界级集群迈进。对新兴产业，以强力突破为方向，新培育一批国家级和省级战略性新兴产业集群。对未来产业，以超前布局为方向，聚焦量子科技、空天信息、虚拟现实等，加快培育一批未来产业示范集群。

推动现代农业“接二连三”。实施新一轮粮食产能提升行动，开展种业振兴行动，支持有条件的市开展“吨半粮”产能建设。推进农业全产业链提升工程，推动农业与二、三产业延伸融合，培育沿黄大豆、半岛渔业等千亿级优势产业集群，创建国家级现代农业产业园、农业产业强镇。

推动现代服务业“扩量提质”。实施生产性服务业百企升级引领计划，新认定一批现代服务业集聚区。开展农业社会化服务创新试点，发展休闲农业、创意农业等农文旅融合发展新业态。推进国家智慧港口建设试点，补齐航空物流短板，构建现代流通体系。

推动数字经济“赋能增效”。深入开展“工赋山东”专项行动，高水平建设国家级工业互联网示范区。实施制造业数字化转型三年行动，“一业一策”制定转型目标和实施路径。建设数字化转型促进中心，打造一批智能工厂、数字化车间。力争数字经济核心产业增加值占比超过8.5%。

推动民营企业高质量发展。坚定落实“两个毫不动摇”，进一步优化民营企业发展环境、营造良好发展预期。修订中小企业促进条例，出台支持民营经济高质量发展意见，优化民营经济法规政策体系。实施高质量市场主体培育行动， 推动建设高素质企业家队伍。

(责编：罗知之、陈键)

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