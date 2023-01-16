本报记者 郑少忠

原标题：奋力开创江西高质量跨越式发展新局面（权威访谈）

江西是充满红色记忆的红土圣地，如何贯彻落实中央经济工作会议精神，聚焦“作示范、勇争先”的目标定位？记者采访了江西省委书记尹弘。

全省经济运行稳中有进、稳中向好

记者：2022年江西经济保持了持续健康发展，具体有哪些亮点和成效？

尹弘：过去一年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，江西坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，坚决落实党中央疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，全面做好战疫情、稳增长、防风险、保稳定、惠民生等各项工作，推动全省经济运行稳中有进、稳中向好。

一是经济运行平稳向好。尽管遭遇了疫情频发、需求萎缩、特旱等多重冲击，但我们通过打出一系列稳增长“组合拳”，有效顶住了经济下行压力，全省主要经济指标增幅继续位居全国前列，预计2022年全省GDP突破3万亿元，进出口总额突破6000亿元，存贷款余额均突破5万亿元。

二是新旧动能加快转换。着力夯基础、添动力、增后劲，在发展中加快推进新旧动能转换，组建了24个产业科技创新联合体，高新技术产业增加值占规上工业增加值比重突破40%，电子信息产业营业收入超9000亿元，数字经济增加值规模超过1万亿元，新登记市场主体超过100万户，经济发展动力更加充沛、后劲更加充足。

三是城乡区域协调发展。深入实施区域协调发展战略、新型城镇化战略、乡村振兴战略，“一圈引领、两轴驱动、三区协同”区域发展格局基本形成，城市功能品质提升和美丽乡镇建设扎实推进，常住人口城镇化率突破60%，发展的协调性进一步提升。

四是民生保障持续加强。因时因势优化疫情防控措施，有效保障了人民群众生命安全和身体健康。用心用情用力解决好群众上学、看病、就业、住房、养老等急难愁盼问题，预计城镇和农村居民人均可支配收入分别增长5%、7%左右。

多策并举，奋力推动经济量质双升

记者：中央经济工作会议要求，2023年“要坚持稳字当头、稳中求进”“实现质的有效提升和量的合理增长”。江西将如何贯彻落实？

尹弘：坚持稳字当头、稳中求进，是以习近平同志为核心的党中央深入分析国内外形势作出的重大部署，体现了鲜明的问题导向、目标导向。在具体工作中，我们将坚决落实稳字当头、稳中求进要求，扭住“稳”的关键点、找准“进”的切入口，以稳求进、以进促稳，突出抓好稳增长、稳就业、稳物价，推动实现质的有效提升和量的合理增长，奋力开创江西高质量跨越式发展新局面。

一方面，要全面夯实“稳”的基础。把稳定经济增长摆在更加突出的位置，用足用好国家支持政策，着力改善社会心理预期、提振发展信心，特别是切实落实“两个毫不动摇”，加大纾困稳企力度，坚定不移做强做优做大国有企业，充分激发民营企业创新创造活力，加快推动经济恢复发展。同时，全力以赴做好稳就业、稳物价工作，进一步扩大就业容量、优化就业结构，统筹做好重要民生商品保供稳价，全力保障群众生产生活需求。

另一方面，要更好激发“进”的动能。在稳的基础上积极进取、主动作为，紧盯高质量跨越式发展的重要领域和关键环节，全面深化改革攻坚，加快优化调整经济结构、产业结构，推进关键核心技术创新，大力实施传统产业转型升级、新兴产业倍增发展、未来产业培育发展工程，积极招引一批延链补链强链拓链的重大产业项目，着力培育壮大新的增长点，持续巩固稳中向好、稳中提质的良好势头，推动全省经济持续健康发展。

多点发力，做大做强内需这个强大引擎

记者：中央经济工作会议强调，“着力扩大国内需求”“要把恢复和扩大消费摆在优先位置”“要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资”。江西在这方面将如何发力？

尹弘：我们将坚持把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用，着力打通经济循环的堵点卡点，加快融入构建新发展格局，充分释放内需潜力。

一是加快消费恢复提振。把恢复和扩大消费摆在优先位置，大力推进商贸消费提质扩容行动，进一步改善消费条件、创造消费场景、拓展消费空间，繁荣发展网红经济、夜间经济等新业态，深入实施“赣出精品”工程，着力办好“赣品网上行”等促消费活动，加快推动消费全面复苏。充分发挥江西文化旅游资源优势，持续唱响“江西风景独好”品牌，加大“引客入赣”力度，让江西旅游人气旺起来。

二是全力扩大有效投资。牢固树立大抓项目导向，用好用足用活政策工具，加大力度打基础、利长远、补短板、调结构，加快推进一批先进制造、交通能源水利、物流环保民生、新型基础设施等领域重大项目，强化各类要素保障，以高质量项目投资支撑带动经济高质量发展。充分发挥政府投资撬动作用，强化金融要素供给支持，引导民间投资积极参与项目建设，不断激发民间投资活力。

三是全面畅通经济循环。积极融入全国统一大市场建设，深化要素市场化改革，建设高标准市场体系，让各种生产要素的组合在生产、分配、流通、消费各环节有机衔接、高效运转。加强流通体系建设，强化南昌、九江、赣州、上饶等综合交通枢纽城市作用，加快建设城乡冷链物流骨干网，全力打通“大动脉”、畅通“微循环”，实现交通网络畅通、物资运输畅通、末端配送畅通，为全面扩大内需提供有力支撑。

创新引领，加快完善现代化产业体系

记者：加快建设现代化产业体系是中央经济工作会议部署的重点任务之一，江西将如何提升产业发展能级？

尹弘：产业是支撑经济发展的根基所在。我们将坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，大力实施创新驱动发展战略，加快完善以数字经济为引领、以先进制造业为主体、先进制造业与现代服务业融合发展的现代化产业体系。

一是增强产业的综合竞争力。深入实施工业强省战略，着力打造产业链链长制升级版，加大有色、建材、钢铁等传统产业转型升级力度，推动电子信息、新能源、航空、生物医药等战略性新兴产业融合集群发展。大力发展数字经济，开展深耕产业赛道、强化数字赋能、建设应用场景、营造数字生态提升行动，培育壮大VR、5G、大数据、物联网产业，打造全国数字经济发展新高地。积极构建优质高效的服务业新体系，统筹推进生产性服务业和生活性服务业发展，推动现代服务业与先进制造业深度融合、高效协同。大力发展现代农业，推进部省共建绿色有机农产品基地试点，培育壮大农业产业化龙头企业，全面提升现代农业发展水平。

二是增强产业的创新引领力。深入推进科技强省、人才强省战略，开展创新赋能攻坚行动，充分发挥企业创新主体作用，推动骨干企业牵头组建科技创新联合体，支持企业布局建设省级以上重点实验室、技术创新中心、工程研究中心等创新平台，鼓励龙头企业、高校、科研院所联合共建资源共享、机制灵活、运行高效的新型研发机构，完善共性技术联合攻关机制、产业技术创新成果转化机制，切实以科技创新支撑和引领产业迭代升级、转型发展。

三是增强产业的平台承载力。大力推进鄱阳湖国家自主创新示范区建设，全面深化赣江新区、国家级开发区、综合保税区改革创新，完善产业升级促进机制，提升配套服务功能，强化“亩产论英雄”导向，加快推动要素向园区集聚、项目向园区集中、产业向园区集群，不断提升平台的综合承载力。引导各地因地制宜，充分发挥自身优势，积极承接长三角、粤港澳等发达地区产业转移，利用大型企业带动园区产业实现整体提升，加快助推产业高质量发展。

(责编：罗知之、陈键)

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