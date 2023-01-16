本报记者 何 聪

原标题：担负起“走在前、挑大梁、多作贡献”的重大责任（权威访谈）

中央经济工作会议要求，要准确把握2023年经济工作部署要求，敢担当，善作为，察实情，创造性抓好贯彻落实，努力实现今年经济发展主要预期目标，以新气象新作为推动高质量发展取得新成效。新的一年，作为经济大省的江苏如何推动高质量发展取得新成效？本报记者采访了江苏省委书记信长星。

为全国经济发展贡献更多的优质增量

记者：江苏是东部沿海省份，也是发展热土，2022年江苏经济工作交出了怎样的答卷？江苏对促进2023年经济平稳运行，在全国经济发展中担负起“挑大梁”重大责任有哪些考虑？

信长星：2022年，江苏坚决扛起习近平总书记赋予江苏“争当表率、争做示范、走在前列”的重大使命，积极应对远超预期的多重困难挑战，实现全年经济运行持续回稳向好。预计2022年全年经济总量达12.3万亿元左右，又跨上一个万亿元台阶，这是建立在提高质量效益基础上的增长，是新发展理念引领下的高质量发展。

做好今年经济工作，要落实好优势区域要走在前，经济大省要挑大梁，各地区都要多作贡献的重大要求，各项工作都要围绕这一重大要求展开。

江苏地处东部沿海和长三角地区，有着区位优势、实体经济特别是制造业优势、对外开放优势、科教人才优势、区域协调发展优势、营商环境优势。把这些优势充分发挥好，创造性地开展工作，我们就能赢得战略主动，推动经济运行率先整体好转。

作为经济大省，我们责无旁贷为全国经济发展贡献更多的优质增量。不论是GDP，还是其他各项关键指标，我们都将在努力完成全年预期目标的基础上，争取更好的结果。

江苏是长三角一体化的重要一翼，是长江经济带的重要板块，是“一带一路”的交汇点，我们将进一步发挥战略叠加优势，不仅要把江苏自己的事办好，更要以一域之光为全局添彩，在落实重大国家战略上多作贡献，在服务全国构建新发展格局上多作贡献。

聚焦主要矛盾和矛盾的主要方面，推动经济运行整体好转

记者：经济工作千头万绪，江苏如何从实际出发，纲举目张推动经济运行整体好转？

信长星：推动经济运行整体好转，是中央经济工作会议提出的目标要求。我们提出推动经济运行率先整体好转，就是要从战略全局出发，结合江苏省情实际，抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，抓住重大关键环节，纲举目张做好各项工作。我们正在研究制定推动经济运行率先整体好转的若干政策，围绕加大财税金融支持、援企稳岗扩岗、降低物流成本、着力扩大内需、外贸外资稳中提质等，推出让市场主体更有获得感、更为解渴的一揽子举措，进一步促进经济运行回稳向好、率先整体好转。

一是在扩大内需上走在前。我们将充分发挥消费的基础性作用和投资的关键作用，把恢复和扩大消费摆在优先位置，大力营造便利消费的环境条件，培育消费新增长点；加快推进一批打基础、利长远、补短板、调结构的重大项目，通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资，破除各种隐性壁垒，在更多领域让民间投资进得来、能发展、有作为。

二是在构建现代化产业体系上走在前。江苏是制造业大省，必须将构建现代化产业体系作为立省之基、强省之要。我们将扎实推进产业基础高级化和产业链现代化，狠抓传统产业高端化、智能化、绿色化转型升级，着力打造一批具有国际竞争力的战略性新兴产业集群，大力推进产业数字化、数字产业化，加快推动制造大省向制造强省迈进。

三是在强化教育科技人才战略支撑上走在前。江苏科教资源富集，我们将坚持教育、科技、人才统筹推进、协同并进，推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，加快建设教育强省、科技强省、人才强省，为开辟发展新领域、塑造发展新动能新优势提供有力支撑。

四是在推动绿色低碳转型上走在前。江苏人口密度大、能源消耗大、排放强度大、生态家底薄。我们将深入贯彻习近平生态文明思想，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，积极稳妥推进碳达峰碳中和，加快产业、能源、交通运输、空间结构等优化调整，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展，持续深入打好污染防治攻坚战，加快建设美丽江苏，全面提升生态“含绿量”、增加发展“含金量”。

五是在深化改革开放上走在前。江苏是靠“吃改革饭，走开放路”发展起来的。我们将深入推进重点领域、关键环节改革，加快推进高标准市场体系建设，用更多改革成果为经济发展赋能增力。将聚焦政策、市场、政务、法治、人文五个方面，擦亮江苏市场化、法治化、国际化一流营商环境的“金字招牌”，让更多的人才、企业、资本向往江苏、选择江苏、扎根江苏。

六是在积极防范化解重大风险上走在前。江苏位于防范风险挑战的“前哨”，我们将更好统筹发展和安全，坚持守土有责、守土尽责，以“时时放心不下”的责任感，切实增强主动防控、源头防控、总体防控和有效防控能力，努力实现高质量发展和高水平安全良性互动。

用心用情保障和改善民生，扎实推进共同富裕

记者：着力做好经济工作，江苏在进一步保障和改善民生、推进共同富裕上采取哪些举措，让人民群众更有获得感、幸福感、安全感？

信长星：让老百姓过上好日子是我们一切工作的出发点和落脚点。我们将牢固树立以人民为中心的发展思想，用心用情保障和改善民生，着力解决好人民群众急难愁盼问题，切实兜住兜牢民生底线，扎实推进共同富裕，不断满足人民对美好生活的向往。针对当前发展的阶段特征和现实问题，重点抓好“1、2、3”三个方面。

“1”，就是抓住基本公共服务体系建设这个重中之重。我们将更大力度推动财力向民生和基层倾斜，扎实办好13类55件民生实事，加快健全教育、医疗、养老、托育、社保等基本公共服务体系，不断完善兜底保障措施，持续加大困难群众救助帮扶力度，切实增强公共服务的均衡性和可及性。

“2”，就是突出稳就业、稳物价两项基础工作。稳就业根本要靠发展。我们将坚持就业优先战略，强化经济发展就业导向，支持创业带动就业，确保全年实现城镇新增就业120万人以上，城镇调查失业率控制在5%左右。稳物价必须聚焦重点、综合施策。我们将积极应对输入性通胀和国内需求恢复带来的涨价压力，进一步加强重要民生商品、医疗物资等保供稳价，守稳护牢群众的“米袋子”“菜篮子”“油瓶子”，力争把全年居民消费价格涨幅控制在3%左右。

“3”，就是加快缩小区域、城乡、收入三大差距。围绕缩小区域差距，我们将深入实施“1+3”重点功能区战略，大力推进区域互补、跨江融合、南北联动，持续深化南北结对帮扶、园区共建和产业链合作，加快实现苏南引领、苏中崛起、苏北赶超。围绕缩小城乡差距，我们将统筹推进城市更新和乡村建设行动，加快城乡基础设施和公共服务一体化发展，畅通城乡要素流动和循环，推动城乡融合发展，全面推进乡村振兴。围绕缩小收入差距，我们将深入实施中等收入群体壮大行动和农民收入十年倍增计划，落实好“扩中提低”各项政策举措，建立健全初次分配、再分配、第三次分配协调配套的制度体系，一步一个脚印推动共同富裕不断取得新成效。

(责编：罗知之、陈键)

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