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国家卫星有效载荷产品质量检验检测中心启动建设

2023年01月17日10:58 | 来源：人民网
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人民网北京1月17日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，1月16日，国家卫星有效载荷产品质量检验检测中心在北京怀柔科学城正式启动建设。该中心是我国首个获批筹建的专门面向卫星有效载荷产品全研制周期、全链条质量检验检测的国家认证机构。

该中心依托中国科学院国家空间科学中心建设，联合优势科研机构、地方政府、商业航天企业等单位和机构，致力于打造一流检验检测机构，为我国卫星有效载荷产品的高质量发展做好服务保障。

据介绍，该中心将围绕新型有效载荷产品检测方法的前瞻性研究、检验检测技术体系与规范、商业航天等开展建设，检验检测能力将涵盖从元器件、原材料、部组件、单机，到有效载荷整机研制的全阶段、全链条，为建设航天强国提供有力支撑。

(责编：赵竹青、高雷)
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