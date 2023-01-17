《对话企业家》特别策划：期待新一年，创造新突破！
2023年01月17日11:35 | 来源：人民网
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“爬坡过坎，关键是提振信心”。2022年12月15日至16日召开的中央经济工作会议指出，2023年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。即日起，人民网《对话企业家》栏目推出“百家企业谈信心”特别策划，对话重点行业领域企业负责人，传递市场声音、提振发展信心、激励使命担当。
出品人：叶蓁蓁
总策划：罗华
总监制：孙海峰 张玉珂
制片人：章斐然 雷阳 谢婷
监制：吕骞
策划：陈键
统筹：赵竹青
设计：张晗 安然
包装：王柯涵
剪辑：王妍
(责编：赵竹青、章斐然)
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