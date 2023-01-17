人民网北京1月17日 （记者王震）2023年1月17日，由中国信息通信研究院主办，元宇宙创新探索方阵、内容科技产业推进方阵、中国通信标准化协会TC602承办的“元宇宙创新探索论坛”在线上召开，主题为“智创内容，元启未来”。

工业和信息化部科技司副司长任爱光在致辞中表示，当前元宇宙仍处在初期探索阶段，在推进元宇宙发展的过程中，既要把握机遇、加强布局，又要加强监管、防止炒作；坚持产业培育与规范治理并重，稳妥推动元宇宙技术创新与产业发展。

论坛上，中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏公布了元宇宙、内容科技产品评测结果；中国信息通信研究院云计算与大数据研究所内容科技部副主任石霖（主持工作）发布了虚拟时空平台、全景生成平台等元宇宙典型产品评估规范；相关企业代表分享了元宇宙实践案例。

中国信息通信研究院、中国移动研究院、江苏云工场在论坛上举办了合作启动仪式，三方将共同建设元宇宙产业服务平台，并在技术落地、产品创新、生态建设等方面开展深入合作。

此外，中国信息通信研究院云计算与大数据研究所副总工程师王蕴韬发布了“元宇宙创新探索方阵”2023年工作计划，将在元宇宙产业研究、标准研制、会议活动、国际交流等方向持续发力，与产业界携手共建元宇宙产业生态。

(责编：王震、高雷)

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