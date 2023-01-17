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大兴机场国际及地区航班正式复航 多家航司国际航班将陆续恢复

2023年01月17日15:30 | 来源：人民网
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大兴机场国际及地区航班正式复航，出境旅客办理出关手续。人民网记者 乔雪峰摄
大兴机场国际及地区航班正式复航，出境旅客办理出关手续。人民网记者 乔雪峰摄
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人民网北京1月17日电 （记者乔雪峰）“三年了，终于能出国了，心情真的很激动。”1月17日，乘坐从北京大兴飞往香港的南航CZ309次出境航班的关女士告诉记者，国际航班复航后，第一时间买了票，这次是趁着孩子放假，通过香港中转去菲律宾旅游过年，带孩子出去放松一下心情。

1月17日9时，从北京大兴飞往香港的南航CZ309次出境航班平稳推出，标志着大兴机场国际及地区航班正式复航，也是大兴机场恢复的首条国际及地区航线。

随着大兴机场国际和地区航班的恢复，大兴机场E指廊在1月17日迎来了国际及地区客运航班复航后的第一批旅客。来自黑龙江的姜女士告诉记者，由于疫情等一系列的原因，她的女儿从19年出国留学，至今已经三年没回过家了，这次国际航班复航以后，她第一时间就买了票，从香港转机去澳洲接女儿回家过年。“终于能见到女儿了，我的心情无法用语言来形容，现在国际航班复航了，以后可以随时去看我女儿，真的很开心。”

大兴机场航空业务部主管苏怡名接受记者采访时表示，1月17日起，南方航空、东方航空、首都航空、喜马拉雅航空等航司计划陆续恢复大兴机场国际及地区客运航线，复航航线包括南方航空北京大兴?香港航线，初期计划每周一、周二、周四执行3个往返，喜马拉雅航空北京大兴往返加德满都航线初期计划每周1班。1月18日首都航空初期计划开通北京大兴到马累（马尔代夫）航线，东航也计划于近期恢复北京大兴往返曼谷航线（航班信息以官网查询为准）。大兴机场首批复航4条国际及地区航线，后续将开通更多长距离航线。

喜马拉雅航空成为第一家在大兴机场复航的境外航司，正式复航中国和尼泊尔两国首都之间的直飞航班。

喜马拉雅航空公司总裁周恩永告诉记者，这条航线是两国首都之间最快最便捷的通道，是中国北方地区直达尼泊尔的空中快线，复航将极大方便两国之间的经贸往来和文化交流。

此外，据苏怡名介绍，大兴机场同期恢复国际通程中转服务，同时，恢复执行京津冀144小时过境免签政策，便利过境旅客快速通关，有效促进京津冀地区的旅游和经济发展。

为了确保国际及地区航班顺利复航，给出入境旅客提供顺畅的出行体验，大兴机场做足了各项准备工作。大兴机场航站楼管理部业务经理王辉接受记者采访时表示，航站楼内航显陆续完成信息更新，内容包括航班信息、值机分布信息、国际航班登机口发布时间、个人防护提示等。通过前期国际航班复航的多次演练，大兴机场对国际进出港全流程进行再梳理、再细化，在国际进出港区域、边检、中转区等位置增补各类明显指示标识，用于指引值机分布资讯、联检现场通道、流程指引、母婴候机区、洗手间等服务设施等，航站楼内广播资讯也新增了健康申报提示、交通信息等，入境现场边检执勤民警引导旅客有序候检，为旅客入境通关办理手续。

同时，为满足旅客出行的防疫需求，大兴机场在国际进出港区域也配置了自助消毒设备，让旅客安心出行。时值2023年春节，大兴机场国际进出港区域也进行了春节景观布置，生机盎然的绿植以及古香古色的“中国园”，为旅客营造了美观、舒适的候机环境。

王辉表示，出境旅客出发前请关注不同境外目的地防疫政策，可登录航空公司官方网站或拨打航空公司客服热线查询；入境旅客务必准备好有效出入境证件，遵守我国出入境法律法规和疫情防控要求，如实申报相关事项，避免耽误行程。

(责编：杨曦、高雷)分享让更多人看到

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