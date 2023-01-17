1月16日，联合国工业发展组织2022全球方案征集（UNIDO Global Call 2022）颁奖盛典在上海虹桥国际中央商务区举行。

据了解，本次方案征集由联合国工业发展组织投资与技术促进办公室（中国上海）牵头首次在中国发起，与上海交通大学共同举办，以“绿色低碳技术与净零目标”为主题向世界各地发出邀请，在4个领域征集可复制、可推广的绿色技术和解决方案。

颁奖现场。（受访者供图）

颁奖环节先后揭晓了全球获奖冠军与荣誉提名奖，在4个领域决出了7名全球冠军。“多年来，美克生能源始终致力于电化学储能安全系统和数字绿色电力应用平台的开发，是较早提出并研发电化学储能安全系统的企业。”作为获得绿色增长领域全球冠军的公司，美克生能源执行总裁苏浩在发表获奖感言时介绍，公司自主研发的PSS电池预诊断技术，被喻为“血液级”电池安全技术，为电力系统的发电侧大型储能电站和用户侧的分布式储能箱柜，提供强有力的用电安全保障。

苏浩指出，在绿色电力方面，美克生能源以绿色电力为核心，积极推动用户生产绿电并消纳使用绿电。为了加速绿电应用，公司以数字能源平台为依托，投资并运营用户侧的光伏和储能，帮助用户提升绿电消纳和能源效率管理。

“如今，公司已为包括国家电网等30余家国央企、100多家世界500强企业提供数字能源及安全服务。美克生能源坚持发展绿色产品，践行绿色发展理念，提供绿色能源管理服务，与用户协同平衡好‘发展’与‘环境’的关系。未来公司将继续启航，集聚创新实力，共同‘碳’见未来。”苏浩说。

(责编：曹淼、李源)

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