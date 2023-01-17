人民网北京1月17日电 （王绍绍）近日，人力资源和社会保障部等12部委发布《关于开展2023年春节期间“春暖农民工”服务行动的通知》，要求切实做好春节期间农民工关怀慰问、出行服务、健康服务和关爱帮扶等工作，帮助环卫工人、快递员、外卖配送员等户外劳动者解决“饮水难、热饭难”等户外作业难题。

“春节期间坚守岗位，值得点赞，感谢你们的辛勤付出。”中国劳动学会会长，人力资源和社会保障部原党组副书记、副部长杨志明在走访北京菜鸟物流兴隆快递站时对快递小哥们说。

在菜鸟物流兴隆站点，“春节不打烊”的标识十分醒目。该站点负责人介绍，站内13名快递员，春节期间将有9人坚守岗位，最大限度满足春节期间居民对物流配送的需求。杨志明等人为快递小哥们送上包含慰问品和防疫科普年画的“新春健康礼包”，祝福他们过一个健康平安年。

杨志明一行为快递小哥送上“新春健康礼包”。蔡萱摄

国家邮政局数据显示，2023年前5天，全国快递业务量日均数据已经达到3.7亿件，与去年同期相比增长了16.7%。全国快递业务量达到18.9亿件，支撑实物商品网络零售额超过了1600亿元。国家邮政局副局长陈凯在采访中表示，商流和快递物流的协同发挥了很好的稳消费作用。

日前，国家邮政局制定《邮政快递业2023年春节期间寄递服务保障工作方案》，对春节期间行业运行进行专项部署。指导主要品牌快递企业根据不同地区的实际寄递需求，合理承诺服务事项，并提前公布春节期间的服务安排，统筹全网的运力，安排必要数量的营业网点和作业人员。督促各寄递企业统筹安排好在岗员工的休息休假，实行错峰放假或者调休，对春节期间在岗员工依法支付加班工资，落实相关的稳岗补贴，切实做好快递员的生活保障。

据了解，今年春节，中国劳动学会与阿里巴巴集团联合开展了“‘春暖农民工’之稳心稳岗特别行动”。菜鸟物流负责天猫超市和部分食品酒水旗舰店的包裹配送，联合快递公司在全国超300座城市开展“不打烊”行动。在其中的50座城市，菜鸟通过自营物流提供重点保障，确保次日达、酒水食品等各类重货送货上门服务。菜鸟将对快递员进行配送费补贴、“爬楼补贴”、年夜饭报销等举措，让坚守岗位的“小哥”们能够踏踏实实过个年。

(责编：杨曦、高雷)

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