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美团2023年春节假期消费趋势洞察：家庭齐出行 年味新探索

2023年01月17日14:56 | 来源：环球网
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原标题：美团2023年春节假期消费趋势洞察：家庭齐出行 年味新探索

年夜饭预订爆满，酒店民宿一房难求，美发美甲店重新排起长队......过个团圆年是中国文化不变的底色，生活服务业在忙碌中释放出的喜庆与暖意，传递着春节消费复苏的信心与活力。截至1月16日，美团上“春节”相关关键词的搜索量周环比增长198%，大街小巷燃旺烟火气。“补偿式返乡，家庭齐出行，年味新探索”成为今年春节消费的新趋势。

补偿式返乡暖意浓，“在外吃年夜饭”成小城春节新风尚

家人团聚就是年。今年春节火车票、机票迎来春节前下单高峰，截至1月16日，美团机票和火车票预订量周环比分别增长133%和154%。节前返乡、节后出游人群是春节出行的主力。

春节团圆也带动全国各地餐厅年夜饭预订重现“一厢难求”的盛况。大众点评网友搜索“年夜饭餐厅推荐”相关关键词的热度，周环比增长达1477%。美团数据显示，截至16日，“年夜饭”主题堂食套餐线上订单量周环比增长118%，8-10人的团圆家宴需求最旺。在美团年夜饭堂食订单中，上海、北京、杭州、广州、苏州预订量位居全国前五，上海成为年夜饭消费力最强城市。

春节返乡热潮，将消费复苏的“春风”吹向四五线城市，“在外吃年夜饭”成为小城过年新风尚。美团数据显示，相比去年春节，四五线城市年夜饭堂食预订增速最快，全国餐饮市场有望借力“春节档”集中回暖。

不少酒店也积极筹备年夜饭。三亚红树林度假酒店将推出数十种不同风格的年夜饭，目前除夕夜余位不多，每日也有不少其他酒店的客人通过大众点评咨询预订。酒店营销负责人涂振伟介绍，围绕年夜饭，酒店还将推出美团外卖送餐、客房送餐、大厨到家等各种便捷服务，让大家在外过年照样年味十足。

本地特色风味和“萌兔”元素是今年年夜饭餐桌上的主角。老北京风味餐厅四世同堂品牌市场总监李伟溢告诉记者，传统北京烤鸭是食客除夕夜团圆饭首选。在广州，滋粥楼顺德菜餐馆除夕夜的座位已全部订满，发财猪手、花胶、烧腊等传统年菜预订紧俏，门店还上新了五款特色盆菜自提特惠套餐。

坐落长沙的中华老字号火宫殿，今年不仅上新了三鲜全家福、五圆整鸡、虎皮扣肉、腊味合蒸等传统热销年饭菜，还创新推出了兔子造型的玉兔包点心以及寓意福禄寿喜的四喜饺子。截至16日，美团上带有“兔”字等吉祥寓意的菜品受追捧，相关套餐线上订单量周环比增长超472%。

家庭出行人气旺，热门住宿、景区迎预订高峰

一家人聚在一起，就是幸福团圆年。随着经济社会发展，“团圆”被赋予新形式，“家庭齐出行”是今年春节团圆消费的新特点。年前，返乡团圆的出游迎来阶段性爆发；年后的休闲度假出游，则有望带动本地及周边旅游消费的小高峰。

据美团数据，春节期间旅游订单提前迎来预订热潮，截至1月16日，订单量较去年春节同比上涨超过100%，1月以来，家庭房、亲子房等相关浏览热度环比上涨123%。消费者出游的热情将助推各地文旅消费快速回暖，此前美团发布的春节出游十大热门目的地城市中，西双版纳、三亚、大理领衔，其他还包括重庆、成都、上海、北京、长沙、广州、北海等城市。

新春电影IP主题灯笼、竹子树、灯笼矩阵......过年期间，北京环球度假区将上演“环球中国年”主题活动，新春装饰拉满节日氛围感，吸引市民游客前来“大片世界”沉浸式过年。截至16日，北京环球度假区位居春节期间北京景点预订量第一名，美团上“标准票+梅尔斯/琥珀岭108元餐品兑换券”升级套餐产品，已售出数千份。

哈尔滨冰雪旅游的热力值持续攀升。哈尔滨中景国旅负责人李铮观察到，春节期间，以家庭为单位的“哈尔滨一日游”“亚布力一日”“雪乡两日游”旅游订单越来越多，附带滑雪、寒地温泉、旅拍等周边项目销量上涨。“外地游客抵达哈尔滨后，报名本地旅行团进行深度游览，已成为行业新变化。近期美团新增的‘当地参团’服务，可以为我们本地旅行社带来不少异地客流增量。”李铮在采访中表示。

为了更好满足消费者的春节需求，各地酒店、民宿纷纷推出特色服务。在三亚，距离免税城不远的香格里拉度假酒店，在店内设置了100余项亲子活动，以满足不同年龄段家庭的需求；为了更好地“解放家长”，酒店提供了专业的儿童托管服务，近期一天最多托管了70余名小朋友。在成都近郊的青城山，玥鸣小筑私汤民宿将迎来不少家庭客群，民宿专门新增了“围炉煮茶”服务，让大家欢聚一堂暖意浓浓。美团上主打“城市特色”的民宿标签，近两周浏览热度环比增长了75%，北京四合院、上海老洋房、广州骑楼等地域特色民宿迎来预订小高峰。

年味探索新意足 服务零售供需两旺“不打烊”

基于“年味”的探索持续升温，新业态、新玩法提前释放新年消费潜力。预约“新年三件套”、拍一组新年写真、手作国风兔子灯、博物馆里逛新展……花式过年创新消费体验，中国年的氛围感与仪式感被烘托得愈发浓厚，年轻人则成为年味探索的主力军。

烫头发、做指甲、种睫毛……临近春节，不少消费者张罗“新年三件套”，带动年前变美服务生意火爆，线下实体店重现久违的排队热潮。以新年美甲为例，美团上搜索量环比上周暴涨828%，不少主打“一口价、款式任选”的自助美甲店，从早忙到晚已是年前常态。

换发型染潮色，深圳DC Design美发店里，发型师们迎来一年中的忙碌时刻，门店主理人陈冠宏表示，近期门店客流量较平时上涨2-3成，大部分是染发烫发的需求，临时到店的顾客基本需要排队等待。

国潮文化与小众玩法相融合，丰富了传统春节的内涵。新年写真、全家福在春节前夕预约紧俏，晒一组“新年大片”拜年，变成年轻人青睐的“新年俗”；逛兔年灯会、做兔子花灯，新年的氛围感吸引了亲子家庭组团参与；沉浸式观展、博物馆里过大年，烟火气里氤氲的新年“文化味”越来越浓。

依托真实评价形成的大众点评“必吃榜”、美团“M Chao”等特色服务产品，将连接更多宝藏供给，集中展现春节热门好去处，助力消费者更便捷地探索新场景、发现新玩法、体验新年俗。

据了解，为满足各地消费者多样化的春节消费需求，美团上标记“春节不打烊”的商家已接近百万家，覆盖餐饮、景点、酒店、KTV、美发等多类服务。全国各地商家正加足马力，创新服务供给，提供优惠促销，抢抓春节这波消费“红利期”。

此外，春节期间，美团还与天津、深圳、湖北、云南、宁夏等近20个地方政府合作发放餐饮文旅消费券，覆盖消费者“吃住行游购娱”全方面需求，发挥消费券对中小微商户的提振作用，推进服务零售行业的数字化转型，为新年消费回暖贡献力量。

美团研究院副院长厉基巍认为，“团圆年”将成为2023年兔年春节的热门关键词，本地、异地消费双双增长，优质供给持续发力，服务零售已呈现供需两旺新趋势。今年春节假期有望拉动餐饮、旅游、出行、休闲玩乐等多板块消费快速回暖，为提振全年经济开好头。

(责编：曹淼、李源)
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