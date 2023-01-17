新华社北京1月17日电（张辛欣、常容轩）工信部等六部门近日联合发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，提出到2025年，产业技术创新取得突破，产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高，产业生态体系基本建立。能源电子产业有效支撑新能源大规模应用，成为推动能源革命的重要力量。

能源电子产业是电子信息技术和新能源需求融合创新产生并快速发展的新兴产业，主要包括太阳能光伏、新型储能电池、重点终端应用、关键信息技术及产品等领域。

工信部有关负责人表示，指导意见旨在依托我国光伏、锂离子电池等产业竞争优势，从供给侧入手、在制造端发力、以硬科技为导向、以产业化为目标，加快推动能源电子各领域技术突破和产品供给能力提升。

指导意见提出了主要发展目标。其中，明确到2030年，能源电子产业综合实力持续提升，形成与国内外新能源需求相适应的产业规模。产业集群和生态体系不断完善，5G/6G、先进计算、人工智能、工业互联网等新一代信息技术在能源领域广泛应用。

指导意见明确了深入推动能源电子全产业链协同和融合发展等六个重点任务，以及太阳能光伏产品及技术供给能力提升行动、新型储能产品及技术供给能力提升行动、能源电子关键信息技术产品供给能力提升行动等三个专项行动，推动现代信息和能源技术、光伏和储能等深度融合。

(责编：牛镛、白宇)

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