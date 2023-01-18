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我国经济总量超120万亿元（新数据 新看点）

发展基础更牢、质量更优、动力更充沛

2023年01月18日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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数据来源：国家统计局
　　制图：张丹峰

本报北京1月17日电  （记者陆娅楠）国家统计局1月17日公布数据，初步核算，2022年全年我国国内生产总值为1210207亿元，经济总量突破120万亿元，按不变价格计算，比上年增长3%。

“我国经济总量继2020年、2021年连续突破100万亿元、110万亿元之后，又跃上新的台阶。”国家统计局局长康义介绍。

2022年，百年变局和世纪疫情交织叠加，发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民迎难而上、砥砺前行，统筹国内国际两个大局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，加大宏观调控力度，应对超预期因素冲击，保持了经济社会大局稳定。

粮食增产丰收。2022年，全国粮食总产量68653万吨，比上年增加368万吨，粮食生产实现“十九连丰”，中国人的饭碗端得更牢。

就业总体稳定。2022年，全国城镇新增就业1206万人，超额完成了1100万人的预期目标。

物价温和上涨。2022年，居民消费价格指数全年上涨2%。在全球粮食和能源价格大幅上涨、输入性通胀压力较大的情况下，我国价格形势保持平稳，与欧美等主要经济体的高通胀形成鲜明对比。

“经济总量和人均水平持续提高，意味着我国的综合国力、社会生产力、国际影响力、人民生活水平进一步提升，发展基础更牢、发展质量更优、发展动力更为充沛，我国经济韧性强、潜力大、空间广且长期向好的基本面没有改变。”康义说。

《 人民日报 》（ 2023年01月18日 01 版）

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(责编：卫嘉、白宇)
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