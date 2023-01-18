谷业凯

2022年，我国有效发明专利产业化率达36.7%，创近5年新高。不久前，国家知识产权局发布的《2022年中国专利调查报告》显示，我国有效发明专利产业化率呈持续上升态势，更多创新成果通过知识产权转化运用获得了实际价值。

专利产业化率，直观体现了将专利转化为现实生产力、支撑经济发展的能力。以专利为主要内容的知识产权转移转化成效越好，支撑实体经济创新发展的能力就越强。从各地实践来看，知识产权与经济发展互相支撑作用明显。比如，广东等10个省市，知识产权与经济发展高度融合，知识产权对区域经济发展促进作用显著；四川等6个省市，知识产权对区域经济发展具有较好引领作用，有力促进地区传统产业转型升级。

习近平总书记强调，“要依托我国超大规模市场和完备产业体系，创造有利于新技术快速大规模应用和迭代升级的独特优势，加速科技成果向现实生产力转化”。党的十八大以来，我国不断健全知识产权法规制度体系和保护体系、加大知识产权保护力度，走出了一条中国特色知识产权发展之路。一方面，不断强化企业的创新成果转移转化主体地位，发挥其带动作用。我国国内发明专利有效量中近七成由企业拥有，其专利产业化能力在不断提高。2022年，我国企业有效发明专利产业化率为48.1%，尤其是国家高新技术企业、专精特新“小巨人”企业，发明专利产业化率分别为56.1%和65.3%，远高于平均水平。另一方面，加强产学研协同，促进科学研究与市场应用有效衔接。调查显示，近两年，以高校为第一专利权人的产学研发明专利产业化率为17.8%，远高于高校一般专利的产业化平均水平。正是在领先方阵的推动下，我国专利产业化率实现了持续提升。

也要看到，提升专利产业化率，促进科技成果转化，受技术成熟度、市场变化和资金回报等现实因素制约，难以一蹴而就。高校院所的科研人员欠缺产业化经验，我国科技中介服务市场还不够发达。解决好知识产权“多而不优、大而不强”的问题，仍需付出长期而艰苦的努力。

当前，我国已转向高质量发展阶段，必须进一步提升知识产权质量效益，以知识产权的高效流转促进创新资源要素的有序流动和优化配置，加速释放全社会的创新创造活力。首先，要提高知识产权质量，引导创新主体在关键领域、“卡脖子”技术上下更大功夫，形成更多高价值专利。其次，要盘活、用好知识产权资源，使其产生效益、推动发展。比如，高校院所仍有大量“沉睡”的科研成果，而大量中小微企业缺乏可用的知识产权，双方存在广阔合作空间。一些地方通过畅通供需对接、完善配套服务等措施，推动相关专利技术向中小企业转化实施，取得了良好成效。再次，应有效遏制专利侵权行为，持续优化知识产权保护环境。调查显示，2022年我国专利权人中遭遇过专利侵权的比例为7.7%，处于历史低位。但在这个问题上，我们不能有任何松懈。

创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新。经过长期发展，我国积累了丰富的知识产权资源，其市场价值和产业化水平不断提升。在全面建设社会主义现代化国家的新征程上，进一步推动知识产权的高效运用，加快科研成果向现实生产力转化，就能为经济社会高质量发展注入澎湃动能，在未来基于创新的国际竞争中赢得先机。

《 人民日报 》（ 2023年01月18日 05 版）

(责编：赵竹青、杨迪)

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