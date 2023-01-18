王璐

原标题：央企加码扩投资 1400项重大项目建设提速

2022年中央企业经济运行成绩单17日出炉。新的一年，中央企业发展如何更上一层楼，助力稳定宏观经济大盘？

《经济参考报》记者从当日国新办举行的新闻发布会上了解到，2023年中央企业将强化稳增长稳投资措施，加快推进中央企业“十四五”规划确定的1400项重大投资项目建设进度，并聚焦基础设施建设、产业链强链补链加大投资力度。与此同时，深入推进国有经济布局优化结构调整，积极推动检验检测、医疗健康、装备制造、矿产资源、煤电等领域资源整合。

去年央企规模效益平稳增长

增速“稳”、质量“优”、贡献“大”、保障“强”——国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在发布会上如是形容2022年中央企业的运行特点。

数据显示，2022年中央企业累计实现营业收入39.4万亿元，同比增长8.3%，实现利润总额2.55万亿元、净利润1.9万亿元，同比分别增长5.5%、5%。7家中央企业利润总额超过1000亿元，4家中央企业利润总额超过500亿元。

除了整体效益平稳增长，经营效率也稳步提升。2022年中央企业劳动生产率人均76.3万元，同比增长8.7%；研发投入经费同比增长9.8%，研发经费投入强度同比提升；2022年12月末中央企业的资产负债率是64.8%。

按照部署，2023年中央企业要更加突出高质量发展的首要任务，扎实推进提质增效稳增长，确保利润总额增速高于全国GDP增速，力争取得更好业绩。

中央企业在实现自身稳健发展的同时，还将带动支持中小企业协同发展。统计显示，2022年中央企业全年减免房租174.4亿元、惠及租户21.4万户，通信企业降低中小企业宽带和专线费用超过10%，通过减租降费等措施向社会让利累计超过200亿元。

据介绍，2023年国资委将依托现代产业链链长行动计划，实施带动产业链中小企业发展、打造产业链互利共赢生态等若干工程，开展中央企业产业链融通发展共链行动。通过混合所有制改革促进国有企业和民营企业等各类所有制企业相互融合、共同发展。

扩投资重大项目建设提速

扩投资是稳增长的重要抓手之一。中央经济工作会议提出，2023年着力扩大国内需求，要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资，加快实施“十四五”重大工程，加强区域间基础设施联通。

数据显示，2022年1至11月，中央企业加大能源电力和基础保障行业投资力度，累计完成固定资产投资3.6万亿元（含房地产投资），同比增长5.6%。2022年，央企战略性新兴产业投资保持高位水平，占总投资规模比重超过20%，比重呈逐年上升态势。新能源汽车、通信电子制造等领域保持两位数增速。

下一步，国资委将切实强化稳增长稳投资措施，加强规划牵引和动态监测，推动企业优先做好涉及国家“十四五”102个重大工程实施，加快推进中央企业“十四五”规划确定的1400项重大投资项目建设进度，其中包括中国海油深海一号二期工程、国家电投防城港核电项目、多家电网电力企业参与风光大基地项目等，力争能够形成更多的实物工作量。

与此同时，中央企业还将聚焦基础设施建设，加大云计算、宽带基础网络、5G/6G、全国一体化大数据中心体系、工业互联网、卫星互联网等领域的投资力度，加快推进“东数西算”工程，推动信息基础设施升级。积极推进重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地等项目建设，鼓励参与物流网络、农村农业基础设施建设。

产业链强链补链也是稳增长稳投资的重点。“要聚焦高端装备、新一代信息技术、新材料等领域，大力发展前瞻性战略性新兴产业，形成一批产业链强链补链重点项目，增强投资增长后劲，加快形成新的经济增长点。”彭华岗称。

五大领域专业化整合加快

要实现高质量发展，还需深入推进国有经济布局优化结构调整，战略性重组和专业化整合是重要举措。

“这几年，特别是去年，中央企业重组整合动作不断、成果频出，力度大、模式新、效果好，可以说是前所未有的。”彭华岗说。

这从2022年37家中央企业25组专业化整合项目分两批开展集中签约就可窥一斑。例如，中储粮集团和中粮集团开展股权合作，通过成立2家专业化合资公司，实现两家企业粮食仓储业务、油脂油料加工业务分别统一管理运营，粮食储备服务宏观调控能力进一步提升。

彭华岗认为，推动专业化整合，有利于有效解决中央企业之间的同质化竞争、重复建设等问题，打造主责主业更加聚焦、业务结构更加清晰、核心能力更加突出的优势企业。“今后一个时期，我们将以‘进、退、整、合’为着力点，加强重点示范项目的协调推进，不断加大专业化整合力度。”

具体而言，“进”就是要瞄准高水平、导向性，支持推动国有资本协同合作，促进固链、补链、强链、塑链。“退”就是要持续推进低效无效资产和非主业非优势业务退出，做好产能过剩行业整合，促进产业调整升级。“整”就是积极推动检验检测、医疗健康、装备制造、矿产资源、煤电等领域资源整合，避免重复投资和同质化竞争。“合”就是支持中央企业按照市场化、法治化方式，加强内部资源深度融合，形成强大的合力。（王璐）

(责编：赵竹青、杨迪)

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