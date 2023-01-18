原标题：2022年我国GDP突破120万亿元

17日，国新办就2022年国民经济运行情况举行新闻发布会。初步核算，2022年全年国内生产总值（GDP）1210207亿元，按不变价格计算，比上年增长3%。

“2022年，我国经济总量突破120万亿元，达到121万亿元，这是继2020年、2021年连续突破100万亿元、110万亿元之后，又跃上新的台阶。按年均汇率计算，120万亿元折合美元约18万亿美元，稳居世界第二位。”国家统计局局长康义说。

从经济增速看，我国经济运行总体稳定，经济增长快于多数主要经济体。康义表示，德国已经公布了全年经济增速预估数，为1.9%，据国际货币基金组织（IMF）预测，美国、日本2022年GDP增长都不会超过2%。“在这么多超预期因素反复冲击下，我国GDP 3%的增速是一个比较快的增长速度。”康义说。

2022年我国人均GDP达到了85698元，比上年实际增长3%，按年平均汇率折算，达到12741美元，连续两年保持在1.2万美元以上；全国居民人均可支配收入实际增长2.9%，与经济增长基本同步；我国的就业形势总体稳定，全年城镇新增就业1206万人，超额完成了1100万人的预期目标。

康义表示，经济总量和人均水平持续提高，意味着我国的综合国力、社会生产力、国际影响力、人民生活水平进一步提升，意味着我国发展基础更牢、发展质量更优、发展动力更为充沛，意味着我国经济韧性强、潜力大、空间广且长期向好的基本面没有改变。

“2035年的远景目标是人均国内生产总值达到中等发达国家水平，我们目前只有1.27万美元，要达到这个中期目标，还要增长翻一番多，120万亿还只是我们前进当中的一个小台阶。”康义说。（实习记者苏菁菁）

(责编：赵竹青、杨迪)

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