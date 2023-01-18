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打造科创高地 浙江制定2023年重点科技任务清单

江耘
2023年01月18日08:41 | 来源：科技日报
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原标题：打造科创高地 浙江制定2023年重点科技任务清单

　　全省区域创新能力首次跃居全国第4位；企业技术创新能力稳居全国第3位；预计研发投入强度提高到3.0%……2022年，浙江科技工作交出亮眼答卷。

　　1月17日，在杭州召开的2023年浙江省科技工作会议上，浙江省科技厅党组书记佟桂莉表示，浙江坚持守正创新，按照“着眼长远、锚定五年、谋准三年、扎实干好每一年”的要求，将全力实施“315”科技创新体系建设工程，加快建设具有全球影响力的科创高地和创新策源地。

　　记者从会上获悉，2023年，浙江将开展提升重大科创平台能级、加快引育科技人才团队、增强区域创新能力等8项重点任务，力争全省研发投入强度达3.1%左右，新增高新技术产业增加值1100亿元，高新技术产业增加值占规上工业增加值比重达64.5%。

　　“坚持系统观念，强化创新资源一体化配置、产学研一体化联动、研用奖一体化管理。这既是科学方法，也是浙江的独特优势。”浙江省科技厅厅长高鹰忠在会上如是说。

　　去年7月，浙江召开全省科技创新大会，明确提出构建“315”科技创新体系。“3”即“互联网+”、生命健康和新材料三大科创高地，“15”包括云计算与未来网络等15大战略领域。

　　会议提出，浙江今后5年要强化政产学研联动，深化“揭榜挂帅”“军令状”等攻关机制，建设产教融合、科教融汇的创新联合体50个，部署实施2000项以上省重大科技项目，取得500项以上硬核科技成果；要推进高校院所开展有组织的科研，布局建设一批数学、物理、化学等基础学科研究中心。

　　在推进科技人才管理体制改革方面，浙江省科技厅将指导浙江大学等单位制订科技人才评价改革方案，制定实施完善科技激励机制的意见；构建支持青年人才担纲领衔机制，深入开展减轻青年科研人员负担专项行动，省自然科学基金资助青年科技人才600名以上。

　　未来5年，浙江将深入实施相关重点人才计划，引育更多具有全球影响力的战略科学家，培育领军型创新创业团队100个以上。

　　据悉，浙江力争到2027年，研发投入强度超过3.4%，规上工业企业研发费用支出占营业收入比重达到3.4%以上，高新技术产业增加值占规上工业增加值比重达到66%。

(责编：赵竹青、杨迪)
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