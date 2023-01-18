刘 霞

原标题：2023：宇宙探索向更远深空迈进

2022年无疑是太空年，世人惊叹于詹姆斯·韦布空间望远镜拍摄到的奇妙图像，看到了银河系的黑洞，也见证了中国天宫空间站主要配置组装完成。

展望2023年，科学家们将探索更加遥远的深空，揭示更多宇宙的奥秘。

木星冰月探测器升空

2023年4月，欧洲航天局将发射“木星冰月探测器”，这将是欧洲首个旨在专门探索木星系统的任务，发射窗口介于4月5日至4月25日之间。

“木星冰月探测器”将于2031年7月进入环绕木星的轨道，并在4年时间内，对其大型冰冻卫星木卫二、木卫三和木卫四进行多次飞掠。飞掠卫星任务完成后，“木星冰月探测器”将进入太阳系内最大的卫星——木卫三的轨道，它也将成为有史以来第一艘进入另一颗行星卫星轨道的航天器。

木星冰冷的卫星令科学家们深深着迷，因为它们被认为在冰冻的表面下有大量液态水，其中木卫二最受青睐，它被认为是太阳系中最有可能存在外星生命的地方之一。

“木星冰月探测器”将配备10种科学仪器，包括能穿透冰块的雷达，使其可以研究星球的内部海洋。雷达探测是测绘星球地下海洋的第一步，为未来更奇特的任务如释放潜水器铺平道路。

SpaceX星舰首次轨道试飞

美国太空探索技术公司（SpaceX）的超重型“星舰”航天器的首次轨道试飞预计将于2023年初进行。

“星舰”将是迄今为止所建造的最大且推力最强的火箭，其长约120米，起飞推力约770万公斤，能够将100吨的货物运送到近地轨道，这款火箭将用于商业发射以及SpaceX公司创始人埃隆·马斯克期待已久的火星任务。据悉，美国国家航空航天局（NASA）已签署合同，旗下宇航员将于2025年左右搭乘“星舰”登陆月球。

SpaceX的“星舰”航天器的第一级为助推器，第二级为载人宇宙飞船，火箭将把宇宙飞船提升到65公里的高度，然后分离并在受控着陆中返回地球。随后，宇宙飞船将使用自己的发动机进入轨道。

该系统的“星舰”部分此前进行了几次短期试飞，取得了不同程度的成功。但即将进行的飞行将是整个“星舰”系统首次作为一个整体进入太空。这一首次轨道飞行原定于2022年9月发射，但已多次推迟。

首次月球观光之旅启动

期待已久的“亲爱的月球”项目将于2023年实现。该项目以普通人首次登月为目标，计划由8名成员共同参与，在月球轨道上飞行约7天。

参与者届时将搭乘SpaceX公司正在开发的“星舰”展开环月之旅，确切的出发日期将取决于“星舰”何时能测试成功，但自2018年以来，很多人对这一项目一直翘首以盼——当时，日本亿万富翁前泽友作宣布，已包下“星舰”第一次绕月飞行所有座位，希望征集8名同行者。

这项任务将标志着人们对太空的看法发生重大变化，因为以前只有通过极其严格挑选的宇航员才能进入深空，而且连续几天的绕月之旅有可能给参与者带来极大的健康风险。

“亲爱的月球”任务的成败可能会产生巨大影响：深空旅游有望成为下一个大项目，或者沦为白日梦。

此外，富豪客户们也正在通过杰夫·贝索斯的蓝色起源火箭公司尝试时间较短的太空体验，理查德·布兰森的维珍银河公司也预计将接纳付费太空旅客。

小行星探测器返回地球

NASA的小行星探测器“源光谱释义资源安全风化层辨认探测器”（奥西里斯-REx）将于2023年把之前在小行星“贝努”上取得的样本送回地球，供科学家们开展分析。

奥西里斯-REx现在正快速返回地球，飞船上储存着多达一公斤的珍贵小行星样本。如果一切顺利，样本舱将与航天器分离，进入地球大气层，并于9月24日在犹他州的沙漠中软着陆。

贝努小行星直径仅约500米，目前距离地球约3.2亿公里，有45亿年历史，蕴含源自太阳系早期的物质。NASA认为，贝努小行星对地球有潜在威胁，研究贝努不仅有助于增加对行星形成及地球生命起源的了解，还能更深入探索可能影响地球的小行星。

随着天文学家和企业家们很多大胆的想法逐步实施，人们正进入一个类似于20世纪60年代和70年代太空发射的“黄金时代”。

(责编：赵竹青、杨迪)

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