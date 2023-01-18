人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

站上120万亿元大关，中国经济2023年“回升”之路怎么走？

2023年01月18日08:50 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：站上120万亿元大关，中国经济2023年“回升”之路怎么走？

　　疫情反复冲击，海外多重危机叠加，中国经济顶住压力前行，2022年站上了国内生产总值120万亿元(人民币，下同)大关，该如何看待这样一份“成绩单”？2023年中国经济又会怎么走？

　　17日，中新社在北京举办“国是论坛：2023年中国经济形势分析会”，多位与会专家在回顾去年经济表现时，既谈喜也论忧，在展望明年经济走势时，“回升”则成了高频关键词。

　　中国银行首席研究员宗良认为，2022年中国经济有风险有隐忧，差中有好、好中有忧。例如，固定资产投资增速达5.1%、高新技术和数字经济较快增长、消费呈负增长等。整体而言，拉动中国经济的多个因素出现了“东边不亮西边亮”的情况，这体现出了中国经济发展的韧性，也是下一步发展的基础。

　　中国商务部经贸政策咨询委员会外贸专家白明表示，从轨迹运行上看，2022年中国外贸走势是“M”形：年初增速较高，三四月份下滑，五六七月份反弹，此后逐级下探。“这种情况以往并不是特别多见。”

　　他指出，这表明中国外贸面临压力和挑战错综复杂，有时候压力大一些，有时候压力小一些，有时候支持政策见效明显一些，有时候支持政策没有达到预期目的。

　　走过“特殊”的2022年，2023年中国经济前景如何？华泰资产首席经济学家、中国首席经济学家论坛理事王军直言，疫情给中国经济带来的短期影响需要时间进一步修复，只要继续稳住经济基本盘。

　　他认为，目前，中国需要尽快将经济增长恢复到潜在的增速水平，以提振企业和消费者信心。若未来中国能继续稳住经济基本盘，整个社会欣欣向荣，大家同声共气往前闯、干事业，相信经过“休养生息”后的中国经济前景将更加可期。

　　中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军预计，包括消费零售在内的各项指标将总体走向平稳，波动性会比2022年降低很多。2023年扩大内需的切入点是改善社会心理预期和提振发展信心。

　　在消费领域，中国贸促会研究院副院长赵萍称，随着疫情防控政策的优化及复工复产，疫情对商业、服务业影响非常大的时期已经过去。因此，未来景气度回升是一个必然的趋势。中国消费的拐点已经出现，并且已进入到了上升的通道。

　　她认为，今年全年消费大势应该是逐渐回稳，前景特别广阔。消费市场回升过程中，对商业企业来说要加强线上线下融合、加强内外贸融合、加强跨产业的融合，在服务对象上既要关注有更多创新意识的“Z世代”消费者，同时也要注重老龄化社会带来新的消费机遇。

　　在外贸领域，白明称，疫情防控政策调整后外贸反弹需要一个过程，预计外贸回升可能在今年的二季度、三季度。今后应着力夯实外贸产业基础，并对欧美经济复苏态势保持密切关注。

　　在房地产领域，中国社科院城市与竞争力研究中心主任倪鹏飞认为，去年房地产经历了深度全面的调整，但绝不是“硬着陆”。房地产正在接近合理的区间。2023年及未来一段时间，如果没有意外事件冲击，房地产总体走势将是波动性弱恢复，不可能也不应大幅度增长。

　　赵锡军则提醒，2023年，地方政府要重点考虑债务的可持续性及风险可控，中央不会对地方债务兜底。货币政策要精准有力，流动性要跟去年一样合理充裕。

　　宗良说，中国较为妥善地解决了经济增长与疫情防控的协调问题，这为2023年经济增长奠定了很好的基础，“我们觉得2023年经济增长从现在开始触底回升，一季度有所回升，二季度、三季度增速将进入快速发展的时期。”（记者 夏宾）

(责编：赵竹青、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
让知识产权更好支撑创新发展（人民时评）
　　2022年，我国有效发明专利产业化率达36.7%，创近5年新高。不久前，国家知识产权局发布的《2022年中国专利调查报告》显示，我国有效发明专利产业化率呈持续上升态势，更多创新成果通过知识产权转化运用获得了实际价值。…
人民网获中国上市公司协会“2022年度战略合作媒体”称号
　　人民网北京1月17日电 （黄盛）日前，中国上市公司协会（以下简称“中上协”）向人民网授予“2022年度战略合作媒体”称号，表示在2023年将与人民网进一步推动《封面人物》等栏目与活动的合作。 2022年中上协与人民网共同打造了上市公司高管访谈类栏目《封面人物》，通过与嘉宾的对话分享成功经验，立体展现上市公司主要负责人对高质量发展的深度思考，让市场领略到了中国优秀企业家的思想深邃和精神风采。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部