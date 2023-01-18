原标题：站上120万亿元大关，中国经济2023年“回升”之路怎么走？

疫情反复冲击，海外多重危机叠加，中国经济顶住压力前行，2022年站上了国内生产总值120万亿元(人民币，下同)大关，该如何看待这样一份“成绩单”？2023年中国经济又会怎么走？

17日，中新社在北京举办“国是论坛：2023年中国经济形势分析会”，多位与会专家在回顾去年经济表现时，既谈喜也论忧，在展望明年经济走势时，“回升”则成了高频关键词。

中国银行首席研究员宗良认为，2022年中国经济有风险有隐忧，差中有好、好中有忧。例如，固定资产投资增速达5.1%、高新技术和数字经济较快增长、消费呈负增长等。整体而言，拉动中国经济的多个因素出现了“东边不亮西边亮”的情况，这体现出了中国经济发展的韧性，也是下一步发展的基础。

中国商务部经贸政策咨询委员会外贸专家白明表示，从轨迹运行上看，2022年中国外贸走势是“M”形：年初增速较高，三四月份下滑，五六七月份反弹，此后逐级下探。“这种情况以往并不是特别多见。”

他指出，这表明中国外贸面临压力和挑战错综复杂，有时候压力大一些，有时候压力小一些，有时候支持政策见效明显一些，有时候支持政策没有达到预期目的。

走过“特殊”的2022年，2023年中国经济前景如何？华泰资产首席经济学家、中国首席经济学家论坛理事王军直言，疫情给中国经济带来的短期影响需要时间进一步修复，只要继续稳住经济基本盘。

他认为，目前，中国需要尽快将经济增长恢复到潜在的增速水平，以提振企业和消费者信心。若未来中国能继续稳住经济基本盘，整个社会欣欣向荣，大家同声共气往前闯、干事业，相信经过“休养生息”后的中国经济前景将更加可期。

中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军预计，包括消费零售在内的各项指标将总体走向平稳，波动性会比2022年降低很多。2023年扩大内需的切入点是改善社会心理预期和提振发展信心。

在消费领域，中国贸促会研究院副院长赵萍称，随着疫情防控政策的优化及复工复产，疫情对商业、服务业影响非常大的时期已经过去。因此，未来景气度回升是一个必然的趋势。中国消费的拐点已经出现，并且已进入到了上升的通道。

她认为，今年全年消费大势应该是逐渐回稳，前景特别广阔。消费市场回升过程中，对商业企业来说要加强线上线下融合、加强内外贸融合、加强跨产业的融合，在服务对象上既要关注有更多创新意识的“Z世代”消费者，同时也要注重老龄化社会带来新的消费机遇。

在外贸领域，白明称，疫情防控政策调整后外贸反弹需要一个过程，预计外贸回升可能在今年的二季度、三季度。今后应着力夯实外贸产业基础，并对欧美经济复苏态势保持密切关注。

在房地产领域，中国社科院城市与竞争力研究中心主任倪鹏飞认为，去年房地产经历了深度全面的调整，但绝不是“硬着陆”。房地产正在接近合理的区间。2023年及未来一段时间，如果没有意外事件冲击，房地产总体走势将是波动性弱恢复，不可能也不应大幅度增长。

赵锡军则提醒，2023年，地方政府要重点考虑债务的可持续性及风险可控，中央不会对地方债务兜底。货币政策要精准有力，流动性要跟去年一样合理充裕。

宗良说，中国较为妥善地解决了经济增长与疫情防控的协调问题，这为2023年经济增长奠定了很好的基础，“我们觉得2023年经济增长从现在开始触底回升，一季度有所回升，二季度、三季度增速将进入快速发展的时期。”（记者 夏宾）

(责编：赵竹青、杨迪)

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