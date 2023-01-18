人民网北京1月18日电 （记者李栋）春节临近，城乡节日消费迎来高峰。农业农村部最新调度显示，粮油保供稳价基础牢固。预计春节期间，“菜篮子”“米袋子”产品供应总量充足，市场购销两旺，价格基本平稳。

受强冷空气影响，北方各地近日迎来寒潮天气。在北京新发地蔬菜区，批发商户们正忙着给蔬菜御寒保鲜。“近期出货量增大，用泡沫箱装货、加盖棉被等方法，能保证蔬菜在运输过程中基本不会冻坏受损。”常年从事西葫芦批发的商户蔡应民说。

北京新发地市场宣传部部长童伟表示，寒潮来临前，市场会提醒商户运用各种措施对蔬菜进行保温，“目前果蔬运输未受降温影响。”

“当前，供应周边市场的蔬菜储备充足，除了各个商户相应的蔬菜库存，新发地市场也设有储备库，每年下半年在储备库增加3000吨的土豆、洋葱、大白菜等常用的耐储存蔬菜，一周轮换一次，以此确保市场能够在特殊天气下的正常供应。”童伟介绍。

产得出，才能供得上。春节消费旺季，山东省寿光市孙家集街道的一家蔬菜包装车间里，工人们正为来自全国各地的订单加班备货。“区别于传统的单品种蔬菜销售，将多种蔬菜集合到一个纸箱之中，成为近期发往全国的畅销品。”车间负责人孙毅说。

有能力承接订单的背后，得益于当地蔬菜产业的强大生产和物流实力。“我们在寿光有7000亩紧密型生产基地，精品蔬菜日加工能力达5万公斤。”孙毅介绍，从今年“小寒”节气开始，全国各地的订单量就逐步增多，目前白天包装完毕，晚上发车，次日就能到达各地的蔬菜零售终端，“我们正以最大的努力满足消费者的需求。”

农业农村部相关负责人表示，2022年秋冬以来，各地多措并举稳生产保供给。目前，全国蔬菜在田面积8227万亩，同比增加97万亩。

欢欢喜喜过大年，“菜篮子”产品要丰富，“米袋子”也要装满。春节临近，粮油消费同时进入旺季。为确保重大节日和重要时段粮油市场平稳运行，日前，国家发展改革委、国家粮食和物资储备局联合印发通知，指导各地加强粮源调度，深化产销合作，统筹做好加工、储运、配送等各环节工作，切实增加绿色优质粮油产品供给，更好满足广大城乡居民消费需求。

国家粮食和物资储备局相关负责人表示，国家有关部门已于1月11日启动政策性小麦拍卖，每周投放14万吨，预计将较好满足企业用粮需求，确保节日粮油市场平稳运行。

据国家粮食和物资储备局预计，2022年全国各类粮食企业累计收购粮食4亿吨左右，与近年来平均水平相当，为粮食市场“价稳惠民”提供了有力支撑。

(责编：罗知之、高雷)

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