腊月廿六，河南省虞城县马牧集老街热闹非凡：文艺演出、非遗展演、书画展览、义写春联、科普宣传、志愿活动等精彩纷呈。最引人注目是人民日报社驻村第一书记直播间暨虞城县乡村振兴优质农副产品展厅开馆仪式。展厅内，全县25个乡（镇）和开发区的农副产品陈列其中，参观购物的居民络绎不绝。

河南省虞城县马牧集老街

“如果不是亲眼看见，还真不知道俺县城有恁多的好东西！你看这梨和荠菜真新鲜。在家门口就能买到全虞城特产，方便极了。”在展馆内，虞城县城郊乡居民邢仙景拿起挑选的产品高兴地说。

人民日报社驻虞城县刘店乡张庄村第一书记孙德庚说：“直播间和展馆内的产品都是我带领团队走进乡镇、深入企业，认真挑选的优质农副产品。开设直播平台，采取线上线下同步销售，推介虞城、宣传虞城、助力乡村振兴。”线上驻村第一书记直播带货，把虞城的优质农副产品销售出去；线下通过展馆陈列，虞城县优质农副产品一览无余，一站式采购，让老百姓买得放心。

“人民日报社为我们电商平台提供了极大便利。看到这些优质农副产品，我们电商平台可以销售的产品品种更丰富了。有这个展厅支持，2023年大干一场！”做电商生意的袁园边参观边感慨。

人民日报社驻村第一书记直播间暨虞城县乡村振兴优质农副产品展厅坐落在虞城县马牧集老街西段。这条老街曾是一条东西不贯通的断头小巷。为有效解决老城区街区破旧问题，改善城市环境，提升城市品位，满足群众多层次、个性化生活需求，凝聚城市记忆和文化内涵，该县筹划了马牧集老街项目。

“日前，虞城县马牧集老街被评为河南省2022年度城市达标街道示范项目，河南省夜间文旅消费集聚区，2022年河南省省级旅游休闲街区。目前，已经形成集影视文化、民俗商业、休闲旅游三位一体的文化旅游产业特色街。本展厅的建立也是为虞城农副产品搭建了一个更好的展示平台，助力虞城农副产品搭上电商快车进行‘云销售’。”虞城县委宣传部副部长贾文亮说。

(责编：曹淼、李源)

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