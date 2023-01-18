原标题：坚持人民为中心 展现保险业担当 开创保险服务中国式现代化新篇章

坚持党的领导，坚持人民至上，是保险业政治性、人民性的根本体现。增强保险保障，增进人民福祉，守护美好生活，是保险业的应有之责。历经新时代10年的飞速发展，保险业取得了前所未有的成绩，市场结构不断完善，服务品质大幅提升，保障力度持续增强。农银人寿是新时代10年保险业发展的参与者、见证者，作为中国农业银行控股寿险企业，自2013年挂牌以来，公司始终秉承集团“诚信立业 稳健行远”核心价值观，坚定保险保障本源，率先推进业务转型，以保障民生为导向，不断提高服务品质，综合实力实现跨越式增长，成功跻身中型保险公司行列。

作为中国农业银行综合化金融服务的重要组成部分，农银人寿紧紧围绕监管要求，在其他股东单位的有力支持下，坚持以人民为中心的发展思想，坚定高质量发展主题，坚守集团“两个定位”，深入融入集团“三大战略”，充分发挥保险保障专长，以服务人民群众对美好生活的向往为出发点，在服务民生保障、服务国家战略、优化服务品质等方面释放企业潜能，坚定保险为民惠民本色，展现企业担当，在助力实现中国式现代化赶考路上，努力提交一份新时代保险为民的满意答卷。

砥砺深耕 务实笃行

——推动高质量发展的实践

2013年1月18日，农银人寿在北京挂牌成立。成立伊始，公司就把发展作为第一核心要务，高擎党旗凝心聚力，坚持稳健发展步伐，全面推进深化改革，不断夯实经营管理基石，始终牢记“国之大者”，在服务国家战略与民生保障中主动担当作为，为高质量发展奠定基础。

坚持党建引领，筑牢思想政治根基，凝聚高质量发展核心力量。农银人寿把坚持党的领导、加强党的建设作为企业的“根”和“魂”，为实现高质量发展提供坚强政治保证。加强政治思想建设，强化理论武装，狠抓“关键少数”，持续提升党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，“两个维护”坚定坚决。建立健全党组织建设，实现党组织全覆盖，党内组织活动有序开展，基层组织战斗堡垒作用不断发挥，企业发展正能量持续弘扬。积极构建“党建文化”，以文化促进发展，开展党风廉政建设，树廉洁、养正气，推进行司党建共建，以共建推进合作共赢，探索党建创新成果，以高质量党建引领高质量发展。

坚定保障本源，率先推进业务转型，为高质量发展奠定基础。为充分发挥保险保障作用，促进保险回归保障本源，农银人寿主动调整业务结构，率先在寿险行业中实施业务转型，彻底转变发展理念，确立长期保障型产品为业务重点，由追求规模到注重价值，将深化转型升级确立为公司发展中心工作，将价值转型、渠道转型确立为公司业务经营方向，发展动能深刻转换，发展基础更加牢固。挂牌10年来，在集团大力支持和帮助下，农银人寿各项经营业绩均取得快速提升，保费收入由挂牌初期的78亿元提升至336.37亿元，增长3.3倍；资产规模从342亿元增至1462.79亿元，内含价值平均年化增长率为19.25%，价值成长速度在寿险行业中排在前列。2022年以来，在各种不确定因素影响下，公司克服重重困难，在激烈竞争中求生存、谋发展，在改革创新中找突破、寻方法，实现保费同比增长11.69%，增速高于行业，总保费已超去年全年水平；综合投资收益率、净利润高于可比同业。

服务国家战略，勇担企业社会责任，展现国有控股险企担当。农银人寿始终牢记作为国有控股险企的责任与使命，全面融入集团发展战略，主动担当作为，积极支持国家重大战略和实体经济发展，充分发挥保险经济“减震器”和社会“稳定器”作用。一是服务乡村振兴。制定服务乡村振兴路线图，将助力乡村振兴作为重点工作持续推进，面向“三农”客户开发“金穗亿农保”“惠农添富”等“三农”专属产品，借助集团“惠农通”平台，延伸农银人寿整体服务网络，不断深化保险服务乡村振兴的创新与实践。湖南、山东、辽宁等分公司加大保险知识下乡服务，广西、四川、陕西等分公司积极开展保险扶贫，其中，陕西分公司“产业扶贫+保险保障+特产代销”三位一体特色扶贫模式，被评为全国保险扶贫先锋榜上榜案例。二是服务实体经济。充分发挥险资灵活投资优势，以参与股权、债权及相关金融产品投资的方式，直接或间接服务于国家战略，支持国家重点工程和民生工程建设，助力区域经济发展，10年来累计投资760亿元，并被中国证券报授予2022年度中国保险业投资金牛奖。三是提升公共服务价值。坚持“客户至上 始终如一”服务理念，始终坚守保障和改善民生的初心使命，累计为社会提供了106万亿元风险保障，共计完成50多亿元保险理赔，疫情捐赠保险支付近3000万元，捐资50余万元，在革命老区江西兴国连续多年开展助学支教，获中国红十字会人道主义服务奖章。

突出民生保障，全面优化产品与服务，为高质量发展蓄势赋能。农银人寿积极对接市场需求，优化产品结构，提升意外险、医疗险、健康险、养老险等民生保障产品供给，逐步构建起了覆盖养老、少儿、财富、意外、健康、医疗六位一体的产品体系。加大惠农、拥军、服务新市民等专属客群产品研发，丰富保障供给，及时扩展产品责任，不断增强保障覆盖面。加速智能科技应用，促进保险服务便捷与高效。推出“快e赔”服务，实现小额案件申请即结案、理赔款秒到账，建立“三位一体”C端服务平台，全面实现在线销售、在线理赔、保单服务、续期服务、健康管理等在内的线上化服务体系，推出安享、臻享分类服务方案，精细化服务水平，逐步搭建起有高度、有速度、有态度、有温度的智慧客户服务体系，保险行业服务质量指数屡创新高。

狠抓管理改革，强化质效优先原则，增强高质量发展内驱动力。农银人寿加强“双基管理”，推进企业制度不断完善，强化公司治理，逐步确立党组、董事会、经营层之间权责分明、协同运转的分工与职责。实施科学化管理，制定公司三年战略发展规划，按步骤、有计划推进战略目标实现。坚持人才发展战略，打造以人才为核心的企业竞争力。推进现代财务管理体系建设，完善财务管理与企业监督机制，强化风险管理和内控建设，推进“偿二代”深入实施，加强“风控一体化”管理体系建设，确保各项风险监控指标符合监管要求，未发生重大风险事件，风险防线更加牢固。

知成于行 行成于思

——保险服务中国式现代化的思考

“察势者明，趋势者智，驭势者赢”。站在第二个百年新征程的起点，只有深入思考新发展阶段特点，准确把握新发展格局与宏观经济脉搏，积极适应新的战略环境，不断寻找新的发展机遇，才能推进企业实现高质量发展。只有深刻把握保险行业嬗变规律，以推进中国式现代化为发展基点，深入贯彻新发展理念，满足新的发展要求，才能在全面推进社会主义现代化国家建设进程中贡献力量。

深刻认识高举党的旗帜，强化党的建设，是国有控股险企发展的应有之义。旗帜决定方向，道路决定命运。新时代坚持党对企业的全面领导，要求企业党的政治建设、组织建设、思想建设等都必须以高质量发展为目标，这也要求企业党建工作必须与企业各项工作高度融合。因此，要不断提高企业党组织把方向、谋大局、定政策、促改革的能力与定力，培育企业强劲的发展力、创新力、执行力。

深刻认识加快多层次、多支柱社会保障体系建设，为保险行业创新提供了更多的空间与想象。要以满足人民群众需求为基本立足点，切实解决急难愁盼问题与困难，特别是针对银发群体养老需求、从事危险职业群体、新市民群体等基层群众，着力提升供给体系对需求的适配性，努力打造人民满意的“好保险”。

深刻认识更好更快更安全的互联网保险，是深化供给侧结构性改革的大势所趋。2021年，互联网保险新规出台。对于保险公司而言，既需要不断开发服务新场景，又需要谨慎防范新风险的产生，既要融入互联网保险，又要保护消费者权益。要积极面向新客群、适应新场景、开发新应用，切实打造高效便捷的互联网保险平台，充分利用线上风控体系，创新管理办法，保障客户信息安全，提升客户操作体验，提升销售和服务的透明化水平，切实保护保险消费者权益。

深刻认识新服务时代竞争的核心，是保险服务质量的竞争，是抢滩市场的关键要素。用服务主导发展，需要保险企业的智慧与创新。只有坚持以客户为中心，健全具有竞争力的产品体系，建立高效完善的服务运营体系，打造服务保险新业态，才能全面融入服务社会经济发展大局，为广大客户提供多元、差异、个性、绿色的保险服务。

踔厉奋发 勇毅前行

——以人民为中心答好未来答卷

农银人寿将认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕集团“十四五”规划、扎实落实农银人寿“12345”总体战略，坚持党的领导，坚持保险为民，坚持“国之大者”，坚持科技创新，坚持风险防控，锐意进取，勇毅前行，在更高水平上推进幼有所育、学有所教、病有所医、老有所养，让人民成为保险保障真正“受益人”，当好时代“答卷人”，切实践行保险为民承诺，增强人民的获得感、幸福感和安全感，在保险服务中国式现代化伟大进程中贡献力量。

坚持党的领导，以高质量党建保障高质量发展。党的二十大指出，坚持党的全面领导是坚持和发展中国特色社会主义的必由之路。党的领导是做好金融工作最大的政治优势。农银人寿将深刻认识金融工作的政治性，强化突出国有控股保险公司的政治本色，坚持党的集中统一领导，把贯彻落实中央决策部署体现到谋划战略、制定政策、部署任务、推动工作的过程中，确保党中央的精神不折不扣地落实。认真落实“两个一以贯之”，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，保障并推进公司高质量发展。不断加强党的思想建设，将学习宣传贯彻党的二十大精神，作为公司当前和今后一个时期首要政治任务，把牢政治方向、站稳政治立场，用二十大精神指引未来工作。持续加强党的组织建设，增强基层党组织的政治功能和组织工作，层层压实抓基层党建主体责任。扎实推进从严治党从严治企，严格落实中央八项规定精神，纵深推进党风廉政建设和反腐败工作，为公司高质量发展提供坚强的政治保障。

坚持保险为民，围绕以客户为中心，坚定做优质保险服务的提供商、人民美好生活的守护者。党的二十大报告指出，要实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益，紧紧抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，着力解决好人民群众急难愁盼问题。农银人寿有责任有义务通过优质的服务更好地满足人民美好生活的向往。坚持以客户为中心的经营理念，将有效服务客户需求作为公司经营的出发点和落脚点，围绕客户全生命周期保障，持续丰富和完善产品体系，不断加大意外险、重疾险、年金险等产品保障力度，积极推进大病保险、普惠保险发展，满足不同客群的多元化保险需求。将“客户至上 始终如一 ”的服务理念贯穿到公司经营活动全过程，进一步提高客户服务水平，关注客户服务体验，为客户提供更加便捷高效的保险金融服务，以优质服务赢得市场。关注新市民群体，通过丰富专属产品供给、打造一站式服务等手段，积极提升新市民保险保障，提高新市民服务可得性和便利性。围绕“适老化”服务实施方案，以“优服务、推活动、重宣传”为导向，全方位提升公司软硬件服务配套适老化水平，积极开展服务升温工程，全力创建安享服务品牌。培育公平诚信的消费者权益保护文化，形成自上而下全方位的消费者权益保护共识，确保消费者权益保护有效落实。

坚持“国之大者”，服务国家战略与乡村振兴，做中国式现代化的积极建设者。社会保障体系建设和乡村振兴是中国式现代化的重要组成部分。农银人寿将积极参与国家保障体系建设和乡村振兴，发挥特色优势和保险专长，服务国家发展战略。积极服务多层次、多支柱养老体系建设,做好个人养老金产品的准入和销售工作，不断加强顶层设计和制度建设，在投资期限、流动性支持、风险保障、投资策略等方面进行创新，围绕养老为个人客户打造“养老金管理+健康管理+养老服务”一站式个人养老解决方案。坚持县域优先发展，有效服务乡村振兴，紧紧围绕集团“三农主力银行”定位，聚焦县域农村地区金融需求，加大基层资源配置，从销售、运营、服务等方面进行创新和改造，积极推动农银人寿保险服务进乡镇、进农户。积极投资实体经济与绿色金融，服务国家战略，充分发挥保险资金优势，助力区域经济发展和产业优化升级，重点关注清洁能源等绿色产业建设，为实体经济保驾护航，用保险力量守护绿水青山。

坚持科技赋能，加快金融科技应用与创新，争做科技创新驱动高质量发展的促进者、引领者。科技创新对于保险行业的发展变革起着决定性作用。农银人寿将坚持实施科技赋能战略，通过保险科技赋能，推动公司治理方式、经营方式和管理方式改革，加快形成科技引领、数据赋能、数字经营的发展新格局，以信息化数字化转型为公司高质量发展提供强大动力。加大科技研发投入，提升转化效率，积极构建自主研发与开放创新“双轮驱动”新格局。加快推进农银人寿数字化转型的重点项目和核心工程，加强信息基础设施建设，增强云计算技术能力，完善人工智能信息系统建设，构建大数据服务基础，提升信息安全管理水平。持续完善数字营销平台建设，推动线上销售与续期、理赔等中后台模块整合，全面打造客户体验良好的全流程线上经营平台，推进大数据在各项核心业务场景的应用。加强新科技为管理赋能，探索人工智能在客户服务、财务支付、资产管理、风险控制等公司重点管理领域的应用，促进公司管理模式创新和管理质效提升。

坚持风险防控，守牢合规生命线，夯实高质量发展根基，坚定做维护金融安全的守护者、捍卫者。作为现代金融的重要支柱之一，保险市场的稳定与健康直接关系金融安全乃至国家安全。维护金融安全，做好风险防控也是保险业高质量发展的底线和基石。农银人寿将自身的风险管理放在国家金融安全全局考虑，深入贯彻落实监管关于全面风险管理要求，强化偿付能力管理与资产负债匹配，保证风险关键领域和关键环节管控有力，坚决守住不发生系统性风险底线。不断完善“偿二代”规则下全面风险管理体系建设，持续加强合规内控风险管理能力建设，推动风险管理与业务发展“两加强两促进”。完善风险治理架构，强化“三道防线”主体责任，加强“稳健型”风险偏好引领作用，紧紧围绕监测、指导、约束等风险管理重点环节，优化风险管理模式和制度流程，强化闭环风险管理，做到风险早发现、早预警、早处置。深耕“合规创造价值”管理理念，坚定“违规就是风险，安全就是效益”风险理念，将风险防控意识内化于心、外化于行，不断打造农银人寿核心竞争力。

身处国家快速发展的伟大时代，在推进中国式现代化的进程中，在实现民族伟大复兴的道路上，农银人寿将紧握机遇，倍加珍惜，坚守为民保障初心，坚定以人民为中心的发展思想，驰而不息，砥砺奋进，以客户为基、以队伍为本、以机构为重、以科技为要，全面强化基础管理工作，贯彻落实二十大精神，推进公司高质量发展，践行社会责任，提升服务价值，开创保险服务中国式现代化新篇章。（农银人寿党委书记、董事长 肖彬）

(责编：曹淼、李源)

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