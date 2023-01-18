原标题：万科、建行成立百亿基金，探索租赁住房可持续发展之路

1月17日，建设银行旗下建信住房租赁基金与万科集团联合创立的“建万住房租赁投资基金”，在京举行揭牌仪式。仪式上，建设银行董事长田国立和万科集团董事会主席郁亮出席并见证了基金的揭牌及首批6个项目的交易文件和合作协议的签署。本次双方携手成立的基金规模高达100亿元，将用于投资收购房企存量长租公寓资产。业内人士认为，万科作为住房租赁领域的领跑者，具备业内领先的运营能力和竞争优势，而建行作为住房金融领域的先行者，早已将住房租赁确定为全行战略，此次双方强强联合，有望跑通住房租赁业务可持续健康发展之路，提振行业信心。

建设银行董事长田国立在致辞中表示，建设银行作为开办住房金融业务的银行，始终紧跟国家住房制度改革步伐。此次与万科集团开展基金合作，将聚焦两个方面重点发力。一方面着力引导居民住房消费新理念，“十四五”时期将有1亿新市民进城，通过增加市场租赁住房供给，满足不同群体差异化需求，让广大的城市建设者、科研工作者、创业者以及新市民等找到温暖的家，共同推动居民住房消费理念从“为我所有”向“为我所居”转变，让“房子是用来住的，租挺好”成为新的生活时尚。另一方面，积极构建住房金融服务新体系，共同孵化培育REITs合格资产，进一步完善市场化资产REITs标准，共同构建“投贷管退”住房租赁服务闭环。建设银行愿同包括万科集团在内的各方一道，共筑房地产市场“金融都江堰”，共同探索租购并举的房地产发展新模式。

万科集团董事会主席郁亮表示，租购并举、发展租赁住房对社会和企业都具有重要意义。租赁住房独有的经营管理特点，决定了该领域的深入推进，需要各个市场主体的通力协作。万科与建行在众多领域有着广泛的合作，此次双方携手设立住房租赁基金，是发挥各自专长，带动有关商业模式创新和推广的又一次深入合作。这只基金承担着探索、验证新旧发展模式过渡道路的重任，需要形成经得起历史检验、可供复制的经验。万科将与建行一道，共同探索打通资产证券化、市场化转让等多种路径，形成可持续的商业闭环，找到一条既能切实增加租赁住房供给，又能促进房地产业、房地产金融良性循环和健康发展的道路。

据悉，本次与万科成立的“建万住房租赁投资基金”是建行第一次与房企成立合作住房租赁基金，基金规模高达100亿元。其中建信租赁住房基金（母基金）认缴出资约80亿元，万科认缴出资约20亿元，后续可能开放不超过30亿元的额度向社会资本进行市场化募集，带动各方资金共同提高房企资产流动性。基金将投向经济发展好、人口净流入、租赁需求及支付能力较高的一二线城市，优先收购万科集团的长租公寓资产，并兼顾市场化优质项目的收购。基金还将统一委托万科旗下泊寓品牌进行高效运营，在进一步提升资产价值后，将通过市场化整售、公募REITs等退出安排实现投资收益。在揭牌现场，双方还签署了第一批合作项目的交易文件和合作协议，包括北京、上海、成都和武汉的6个已运营的万科长租公寓项目，合作规模约24亿元，后续将快速启动第二批项目的合作。

建设银行始终紧跟国家住房制度改革步伐，于2017年便将住房租赁确定为全行战略，为新时期的租购并举住房制度积极提供金融支持。截至目前，建行住房租赁相关贷款余额超2300亿元；成立专业的住房服务子公司，开业运营215个“CCB建融家园”长租社区，管理房源超15万间；专注打造开放共享的住房租赁综合服务平台，企业用户达1.6万户、个人用户超4300万户；公租房管理信息系统拓展至328个城市，保租房App也在215个城市上线。“探路”住房租赁的实践经验，为建行更好地服务新时代住房改革奠定了基础。2022年9月，建设银行董事会发布公告，为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持租购并举，加快发展长租房市场，增加保障性租赁住房供给，促进房地产业良性循环和健康发展，出资设立住房租赁基金，认缴人民币299.99亿元，该基金也成为了此次建行、万科合作的“建万住房租赁投资基金”的母基金。同时，建设银行还将充分发挥集团优势，推动住房金融业务向覆盖租购两端、服务存量转型升级的模式发展，形成集股权投资、资产并购、信贷支持、租赁运营、REITs发行等为一体的全方位住房金融服务体系，持续提升建设银行在住房金融领域的服务优势。

万科旗下泊寓一直是国内住房租赁领域的龙头企业，在运营能力和竞争能力上均始终保持领先领跑的优势。事实上，从2007年广州万汇楼面世，到2014年正式进入住房租赁领域，再到2016年创建“泊寓”品牌，经过多年经营，万科泊寓已成为国内规模最大、运营效率最高的集中式公寓运营商。数据显示，近三年，泊寓营收复合增速40%，其中2021年运营净收入（NOI）约为5.3亿元，同比增长193%。2022年1-9月，万科泊寓实现全口径营业收入23.1亿元，共运营管理长租公寓约21.5万间，出租率95%，在单房运营成本、费用率、自有渠道获客比率等方面，已建立全面竞争优势。除自身资产外，泊寓还为近300家企事业单位的住房租赁项目提供产策、建造和运营管理服务。值得关注的是，泊寓还响应国家政策号召，多渠道，多方式参与保障性租赁住房建设和运营，截至2022年三季度已在北京、上海、广州、深圳、杭州、厦门、天津、佛山、长沙、武汉、成都等14个城市，正式纳保4.28万间房源。万科泊寓在住房租赁领域多年实践积累的运营能力、竞争优势和龙头地位，为此次的住房租赁基金合作提供了重要支撑。

业内人士分析，住房租赁业务的可持续商业模式一直是困扰业界已久的难题，建行、万科此次强强联手成立百亿级市场化基金，有望为高质量长租资产注入活水，打通“任督二脉”，跑通住房租赁业务可持续健康发展之路。作为住房金融领域的先行者和住房租赁领域的领跑者，建行和万科的强强联合，将对整个行业起到示范作用，有利于提振市场信心，推动租购并举改革的进一步深化和落地。

(责编：曹淼、李源)

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