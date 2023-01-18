春运第11天全国共发送旅客4314.7万人次 比去年同期增长47.2%
2023年01月18日13:08 | 来源：人民网
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人民网北京1月18日电 （记者王连香）据交通运输部消息，根据国务院联防联控机制春运工作专班数据显示，1月17日（春运第11天，农历腊月二十六）全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客4314.7万人次，环比增长1.6%，比2019年同期下降46.7%，比2022年同期增长47.2%。
其中，全国铁路发送旅客841万人次，环比增长1.3%，比2019年同期下降17.7%，比2022年同期增长24.6%。
公路发送旅客3292万人次，环比增长1.4%，比2019年同期下降51.5%，比2022年同期增长55.8%。
水路发送旅客47.1万人次，环比增长5.5%，比2019年同期下降61.3%，比2022年同期增长25.4%。
民航发送旅客134.6万人次，环比增长5.7%，比2019年同期下降27.3%，比2022年同期增长30.7%。
全国高速公路总流量3373.5万辆次。其中小客车流量2910.5万辆次，环比增长2.1%，比2019年同期增长18.8%，比2022年同期增长10.2%。
(责编：王连香、高雷)
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