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中国气象局：到2025年基本形成人工影响天气新型工作体系

2023年01月18日15:00 | 来源：人民网
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人民网北京1月18日电 （记者王连香）近日，中国气象局印发《人工影响天气“播雨”减灾行动计划（2023—2025年）》（以下简称《计划》），聚焦推动人工影响天气事业高质量发展的关键环节，明确未来三年人工影响天气发展目标、业务布局和重点任务。《计划》坚持问题导向、目标导向、系统观念，推进人工影响天气工作由分散、粗放、相对独立发展向集约化、研究型、安全性、融入式转型发展，提高以智慧人影为主要特征的人工影响天气现代化水平，为防灾减灾救灾、生态环境保护与修复、国家重大活动、重大突发事件应急等提供强有力保障。

《计划》明确，到2025年，基本形成规范高效、技术先进、安全可靠，多领域、多种类、全方位的人工影响天气新型工作体系。集约高效、国省联动的精准作业能力明显增强，流程清晰、客观定量的效果评估业务基本建立，先进高效、安全可靠的装备弹药及其全链条监管能力显著提升，聚焦核心、内外协同的科技创新水平不断提高，职责清晰、管理规范的支撑保障能力持续加强。

根据《计划》，将从三方面开展业务布局。一是构建新型人工影响天气业务技术体系，业务技术向国家级和省级集约，产品应用、检验和作业服务向市县级下沉，建设集约化人工影响天气综合业务平台；二是建立国-省两级部署、市县级应用的一体化、智能化人工影响天气综合业务平台，构建云支撑系统；三是完善作业飞机与示范基地布局，推进无人机人工影响天气作业先行先试与示范应用，升级完善人工影响天气试验示范基地规划和布局，提升东北、西北、中部区域已建试验示范基地使用效能，在西南、华北、东南区域重点打造7个试验示范基地。

同时，聚焦科学作业、精准作业、安全作业，《计划》提出推进精准作业能力提升行动、效果评估能力提升行动、安全监管能力提升行动、科技创新能力提升行动、支撑保障能力提升行动等五项行动落实，进一步提升人工影响天气工作业务能力水平，更好服务经济社会发展。

(责编：王连香、高雷)
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