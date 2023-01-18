人民网北京1月18日电 （黄盛）中国空间站全面建造完成、白鹤滩水电站全部投产发电、南水北调后续工程中线引江补汉工程开工建设、新建福厦铁路全线铺轨贯通、我国规模最大液化天然气储备基地中国海油盐城“绿能港”投产、全球首个架空“气膜粮仓”主体结构在四川建成、西气东输四线天然气管道工程正式开工……

2022年，中央企业统筹疫情防控和企业生产经营，统筹发展和安全，迎难而上创造出了备受社会各界关注的经济发展亮点。

“一年来，国资央企广大干部职工团结奋进、拼搏奉献、苦干实干，向党和人民交出了一份合格的答卷。”国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗日前在国新办举行的2022年央企经济运行情况新闻发布会上表示，2022年国资委和中央企业采取了一系列有效措施，克服困难、迎难而上，较好地实现了稳增长的目标。

运行稳优大强 实现稳增长目标

2022年，中央企业累计实现营业收入39.4万亿元，同比增长8.3%；实现利润总额2.55万亿元、净利润1.9万亿元，同比分别增长5.5%和5%。

翻看过去一年中央企业“答卷”，统筹发展和安全、迎难而上推动经济运行实现稳中有进，成为重点——规模效益保持平稳增长，为稳住宏观经济大盘提供了有力支撑；决战决胜国企改革三年行动，实现高质量圆满收官；中国特色现代企业制度更加成熟定型，国有经济布局结构进一步优化，灵活高效市场化机制取得突破性进展；世界一流企业建设加快落实，企业科技创新和产业引领成效显著；科技创新体制机制进一步完善，科技创新平台进一步建强，科技创新成效进一步显现……

“过去一年十分不容易，取得这样的成绩也更加坚定了我们应对复杂环境、实现高质量发展的信心和决心。”彭华岗表示，2022年中央企业的运行呈现出稳、优、大、强的特点：

一是增速“稳”，整体延续增长态势。有7家中央企业的利润总额超过1000亿元，4家中央企业的利润总额超过500亿元。

二是质量“优”，经营效率稳步提升。去年中央企业的劳动生产率人均76.3万元，同比增长8.7%；研发投入经费同比增长9.8%，研发经费投入强度同比得到了提升；资产负债率保持稳定，12月末中央企业的资产负债率为64.8%，一直控制在65%以下。

三是贡献“大”，上缴税费持续大幅增加。2022年全年中央企业累计上缴税费2.8万亿元，同比增长了19.3%，自2021年以来始终保持两位数增速，占全国一般公共预算收入的比重持续上升。同时，通过减免房租、降低通信资费等积极向社会让利，积极引领带动中小企业，特别是中小微企业的协同发展。

四是保障“强”，社会供给和服务能力持续提升。2022年中央企业发电企业累计发电5.1万亿千瓦时，以54.7%的机组容量保障了全国63.1%的电力供应；煤炭日均产量达到296万吨，同比增长7.6%，再创历史新高。同时，煤炭企业执行电煤中长期合同让利超过1900亿元；自产天然气达到1900亿方，同比增长7.1%。

锚定奋斗目标 彰显经济韧性

出台提质增效一系列硬举措和特别奖励办法，鼓励先进、鞭策落后；推动中央企业扩大制造业和战略性新兴产业投资超万亿元；追加国有资本金预算的注资，探索发行特别债等新途径解决航空运输、火电等企业特殊经营困难……

2022年，面对复杂严峻的内外部环境和增多的各类风险因素，特别是二季度前期主要经济指标急转直下、经济下行压力加大的不利局面，国务院国资委进一步加大了稳增长工作的推进力度，集中开展全覆盖综合督导调研，“一企一策”指导中央企业稳增长促发展。

“我们把稳增长、防风险摆在突出位置，结合中央企业实际采取了一系列更加积极有效的措施，以超常规的举措及时有力遏制了2022年4月、5月中央企业月度利润总额下降的势头，推动生产经营稳中有进、进中提质，为稳住宏观经济大盘提供了有力的支撑。”彭华岗表示。

一是拓市增收。中央企业密切跟踪研判国内外形势发展变化，抓住经济回稳向好时机，优化调整经营策略和产品结构，在细分市场开拓、新兴需求响应、供给能力改善等方面提速提质，不断巩固提升市场份额，努力增产增收。

二是挖潜增效。牢固树立过紧日子的思想，深入挖掘生产经营各环节降本潜力，确定成本管控重点指标，实施更加严格的目标成本管控，持续提升成本竞争力。

三是改革赋能。以推行经理层成员的任期制契约化管理为龙头，深入推进三项制度改革，有效激发了企业活力和内生动力。中央企业全国21万经理层，签订了目标责任书，对推动在困难环境中企业更好发展起到了重大作用。

四是调存量、优增量。深化专业化整合，加快“两非”剥离和“两资”清理，加大亏损子企业的治理力度，积极扩大有效投资，通过市场化方式，盘活资产3000多亿元。

五是重创新、强管理。进一步强化科技攻关，持续提升精益化管理水平，增强产业链、供应链韧性和活力。

对于2023年，彭华岗表示，国务院国资委和中央企业将全面学习贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议部署，扎实推进提质增效稳增长，加快建设世界一流企业，乘势而上组织开展新一轮国企改革深化提升行动，切实加大科技创新工作力度，深入推进国有资本布局优化和结构调整，进一步增强国资监管效能，充分发挥基础保障和带动作用，提升服务央企改革发展效果，不断增强和发挥国有资本整体功能作用，保持战略清醒、坚定战略自信、强化战略主动，扎实做好生产经营、改革发展和党的建设各项工作。

(责编：罗知之、高雷)

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