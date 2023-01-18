原标题：2023长安汽车全球伙伴大会盛大举行 长安智电iDD技术正式发布

近日，以“携手勇进 一路有你”为主题的2023长安汽车全球伙伴大会在重庆大剧院举行。此次大会，是长安汽车总结过往生产经营良好态势，研判行业未来发展趋势，发布最新企业发展战略，与全球合作伙伴共谋新未来，助推电动电气化加速转型的战略盛会。通过线上与线下云端连线的形式，云聚海内外1200余名合作伙伴，筑梦新时代，共赴新征程，携手勇进开启合作共赢新篇章。

籍此盛会，长安汽车特别发布了长安智电iDD和三款焕新电混车型，正式对外发布了新序列OX未来规划，全面展现了加速电动电气化转型的战略决心与科技实力，为2023年持续面向智能低碳出行科技公司转型发展以及世界一流品牌建设，建立了良好开端。

长安汽车董事长朱华荣用“跌宕起伏、惊心动魄，勇毅前行、快速应对，屡创佳绩，信心百倍”24个字道出长安汽车走过疫情三年的发展历程，同时分享了企业未来发展规划“到2025年，力争实现集团销售400万辆，其中，长安品牌销售300万辆，新能源销售占比35%，海外销售占比15%；到2030年，力争实现集团销售500万辆，其中，长安品牌销售400万辆，新能源销售占比60%以上，海外销售占比30%。”

目前，长安汽车已形成长安品牌、深蓝、阿维塔三大品牌，掌握三大新能源动力技术，四大新能源、智能化平台架构，“科技长安”形象深入人心。已然形成了战略转型向实，战略路径向明；研发投入加强，人才结构向“软”；产品结构向优，产品利润向好；长安品牌向上，经营质量向好，开始由规模增长向规模+利润+市值三驱动转变，进入了新一轮上升通道，达到了历史“最长安”状态，更收获了中国品牌向新向上的发展信心。长安汽车结合内外部变化，审视形成了创新创业6.0版，借伙伴大会机会，将主要内容进行了分享。长安汽车将着力实施“五大突破”，全力推进“两大变革”。

“五大突破”：战略突破：将坚决推进第三次创业——创新创业计划，快速落地新能源“香格里拉”计划、智能化“北斗天枢”计划，打造“新汽车 新生态”。为加速提升科技实力，加快新汽车落地，长安汽车成立了长安科技公司；品牌突破：进一步重构品牌架构，长安品牌要实现存量要增，增量要抢。一方面将整合“V”标、UNI序列和欧尚等品牌，加速推进电气化转型，打造“智电iDD”技术标签；另一方面还将打造新主流电动序列——OX序列，这将是长安主品牌向电动化转型的全新探索，2025年前，将推出5款全新产品，销量突破80万辆；同时2025年前，深蓝汽车销量将达80万辆，阿维塔品牌销量突破30-40万辆，凯程汽车销量突破30-40万辆。海外突破：将加速推进海外战略基地建设；技术突破：将深耕新能源、智能化领域，打造关键核心技术；生态突破：将加速新生态布局，探索新价值增长机会。

“两大变革”实现“世界一流、战略合作、利益共享、风险共担”的协作共同体利益共享，战略共担的利益共同体。其一“新营销变革”，新营销模式的核心是促进重资产解耦，以轻资产形式灵活匹配到最合适的区域，通过“广分布、高效率、低消耗、常便利、强体验”，实现“销量规模”与“资源需求”的平衡；其二“新伙伴变革”，重塑供应链模式，构建新型供应商伙伴关系，是本次变革的核心，将以“平等互信、透明安全、协同韧性”为原则，全面构建面向客户的新型战略合作伙伴关系。

现代化建设聚焦高质量发展，强调依靠创新构建新发展格局，长安汽车稳中求进、踔厉奋发、勇毅前行。在大会上，长安汽车总裁王俊分享了2023年长安汽车总体目标：产销突破280万辆，确保规模增长高于行业10个百分点以上，长安品牌乘用车目标100万辆，深蓝品牌实现40万辆交付任务，阿维塔向10万辆冲刺。他强调，长安汽车今年将全力冲击新目标、投放新产品、量产新技术、发力新营销、韧性新供应、抢占新赛道，发力六大行动全速前进。

技术创新成果丰硕，核心技术成果率先量产。在伙伴大会上，长安汽车还特别举办“长安智电iDD 技术发布”，发布新技术，亮相新产品，向全球伙伴展示长安汽车硬核技术实力与强大产品实力，坚定变革时代抓住发展机遇的底气与决心。现场长安汽车执行副总裁叶沛对长安智电iDD领先技术进行了分享，长安智电iDD通过“智电经济”和“智电安全”两大价值体系的全面升级，以高聚能电池、高效能动力、高智能电控为支撑，创新开发了AI智慧节能系统和衡温智慧安全系统，为新能源用户的品质出行生活，保驾护航。

首先是长安智电iDD的AI智慧节能系统，这套系统为用户带来领先时代的产品体验，具备低耗能、高续航与超快充三大优势。优势一，超低油耗、经济实用，长安智电iDD可以实现WLTC百公里综合油耗最低1.46L，平均每公里不到两毛钱，依据智慧算法，让新能源动力系统高效运行，实时调整电量策略，获得油耗更低、动力更强、驾驶体验更舒适；优势二，超高续航、安心出行，在满油满电之下，长安智电iDD续航里程最高达到1200公里，NEDC纯电续航里程最高达到150公里，实现日常通勤不加油，远途无焦虑；优势三，超快充电、驾驭随心，高聚能电池的交直流双快充，最快30分钟完成充电，为用户带来“充电少等待，时间省一半”的全新体验，无论严寒酷暑，都可以随心使用爱车。

科技守护安全，更防患于“未燃”。长安智电iDD另一项创新技术衡温智慧安全系统，拥有四大智慧管理策略，确保绿色安全出行。第一，IP68级防水技术，电池更安全，高聚能电池在1米水深中浸泡30分钟，仍能正常工作，确保夏天雨路，还是冬天积雪，随时随心出门；第二，毫秒级电池监控系统，下电也监控，搭载了全时感温报警、毫秒级自动唤醒等专利优势技术，报警速度达到毫秒级，不误报、不漏报，即使在下电的状态下仍可24小时实时监控；第三，全温域电池温控系统，安全又稳定，让电池保持在最佳运行的温度区间，一旦偏离最佳温区，系统就会自动开启衡温保护。在零下35℃至55℃的极端环境中，均能实现驾乘性能安全稳定，彻底打破电动车“冬季出行魔咒”；第四，多元“热安全”保护系统，全面保障电池安全，它的硬核技术包括最大可达到每分钟3000升的瞬态泄压技术；可承受1000兆帕压力的超压密封控制技术，实现10毫秒瞬时断电保护的全域防短路等，最大程度降低“热失控”风险。

技术进阶，创新不止，长安智电iDD致力于为用户带来新能源智能汽车的最佳体验。活动现场亮相三款焕新长安智电iDD的明星车型。

当前汽车产业面临着最大规模的转型升级，长安汽车以2023全球伙伴大会为起点，携手全球合作伙伴，坚定不移推进第三次创业——创新创业计划，深入推进新能源“香格里拉”计划、智能化“北斗天枢”计划，以不断突破的智能低碳核心技术，朝向高端化、智能化、绿色化方向，携手所有的合作伙伴，创新创业创领发展、共享共赢共谋未来，加速向世界一流汽车品牌奋力前行。

(责编：曹淼、李源)

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