原标题：北京无人驾驶范围将扩至500平方公里

1月15日晚，北京市经济和信息化局、北京市金融监管局、北京经济技术开发区管委会“一把手”做客“市民对话一把手·推动高质量发展 守好百姓日子”节目，围绕聚焦构建新发展格局展开对话。北京经济技术开发区工委副书记、管委会主任孔磊透露，经开区将推荐建设3.0高级别自动驾驶示范区，今年，“无人驾驶”覆盖范围将扩展至500平方公里。

积极建设高级别自动驾驶示范区

孔磊介绍，自动驾驶是目前全球各国争抢的科技制高点之一，也是北京高精尖产业发展的重要方向。自动驾驶的发展需要技术、政策、基础设施同步发展，仅靠市场化的力量推动还是有些困难的，需要政府的强力支持，为了解决产业发展的一些重点和难点问题，在2020年9月，市委市政府正式决定，以经开区为核心，建设高级别自动驾驶示范区，经过两年左右的时间发展，1.0和2.0阶段实现了既定的目标，获得了以下三个方面的成绩：

一是在技术上。中国方案得到了充分的验证，什么是中国方案？中国方案指的是在技术上实现了“单车智能+网联赋能”的方式，通过在经开区建设的60平方公里的数字化基础设施已经验证了中国方案的可行性，自动驾驶的安全性得到了有效提升。同时，我们也通过这种“多杆合一、多感合一”新的创新模式，使投资的成本降低了40%以上，这样的一个城市级尺度的工程实验平台已经初见规模，很多企业的技术和产品在上面得到了验证。

二是在政策上。乘着北京“两区”建设政策的东风，经开区建设了智能网联汽车的政策先行区，构建了适度超前的政策体系，比如在全国率先推出了无人驾驶车辆的商业化运营、高速公路测试，还有无人的配送车、无人的接驳车等一系列的政策措施。

三是在产业的发展上。通过示范区的建设，一大批产业的企业加速地聚集，像百度、小马智行、主线科技、新石器、国汽云控等一批企业聚集到了经开区，参与示范区建设的企业达到了100多家，经开区也和清华、北大、国家智能网联汽车创新中心、国家新能源汽车创新中心、北京智源人工智能研究院、北京微芯区块链与边缘计算研究院一批院所达成合作，共建联合实验室，推动了技术的创新。在全球首个推出了车路协同的数据集，也在全球首个发布了开源开放的路侧基础设施的操作系统“智路OS”。

从“车看灯”到“灯看车” 智能化改造让出行更便捷

智能化的改造给市民的出行带来了哪些便利？孔磊举例说，在经开区一个最直观的感受就是开车的时候遇到红灯的次数变少了，等红灯的时间也变短了，经常是开车的时候是一路绿灯，也有人管它叫作“绿灯自由”，这就是示范区2.0阶段通过信控优化带来的出行便利。

“可能也有人会很好奇它是怎么实现的，我们是通过加装了很多智能化的设备实现的，细心的市民可以看到，在经开区的路边有很漂亮的多功能综合杆，在杆上有眼睛，指的是摄像头和雷达。也有大脑，是边缘计算节点，同时也有负责连接的网络基站，这些设备再加上人工智能的算法，这套系统就可以看得清当前的交通的情况，也看得懂交通变化的规律。”孔磊说，“以前我们开车是车看灯，现在是灯看车，就是这样的一套智能化的设施，可以实时地了解交通的状况，采用最优的控制方法，动态调整信号灯，这样就可以一路畅通了。”

除此之外，驾车在经开区可以通过手机获得很多有用的信息，打开手机的导航软件就可以看到当前的红绿灯的状态和倒计时的情况。“这样我们开车的时候就更加从容了，比如说前面有车遮挡的时候，也不再担心被挡到了看不到红绿灯，而且也知道下一个灯是什么时候到来，这样开车习惯就会更好了。”孔磊表示。

无人驾驶范围将扩至500平方公里

在经开区，自动驾驶出租车、自动驾驶巴士、无人零售车、无人配送车这四大场景已经成为经开区居民生活中的一部分。

“比如像无人的出租车，现在在经开区有超过250辆无人出租车在为市民出行提供服务。我们可以通过手机的打车软件来约到无人驾驶出租车，就和我们用网约车一样方便。”孔磊介绍，同时，我们开通了全北京首条自动驾驶载人巴士。还有无人售卖车，地铁门口、商场门口都可以看到，扫码就能购物。在路上也可以看到无人的小车在跑，也像行人一样，可以等红灯、过马路，装载的货物也是通过人工智能的算法把最需要的货物送到最需要的地方去。

无人配送车，解决的是配送“最后一公里“的问题，生鲜超市、快递站要配送的时候就派上了用场。“尤其在去年年底疫情比较严重的时候，快递小哥比较缺，所以我们这个车就派上了大用场。在一个月左右时间就为居民提供了19万次服务。”孔磊说。

今年的政府工作报告里面正式提出，其中关于示范区的就是建设高级别自动驾驶示范区3.0，3.0阶段一共有4个方面的任务：

一是复制推广。把1.0、2.0阶段形成的好的经验、好的做法和标准要向更广的地方覆盖，首先在亦庄新城选择100平方公里进行建设，同时在今年适时的时候，会在北京的其他区域一共要建设500平方公里，让更多的市民能够体会到自动驾驶的作用。

二是技术迭代。将持续地推动中国方案的进一步深入，比如说要推动网络的可靠性的提升，要提高车载单元的渗透率，能够让车和网更好地融合，提高数据的价值，同时我们也会再进一步地降低成本，让更多的新产品、新技术可以得到验证提升。

三是政策创新。在政策方面还要持续创新，会真正地实现无人化的商业运营。

“我们还会打通从经开区到机场的这条运营线路，以后去机场也可以打到无人驾驶的车辆了。同时我们会选择一条有货运需求的实际的线路，去推动干线物流的商业化运营。”孔磊表示，未来还要推动产业的继续发展，在经开区会建设自动驾驶的示范区和产业园，同时设立自动驾驶的投资基金，推动自动驾驶软件和硬件的融合发展。

(责编：曹淼、李源)

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