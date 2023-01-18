人民网北京1月18日电 （记者杜燕飞）“推进中央企业战略性重组和专业化整合，是加快国有经济布局优化结构调整的重要举措，对于维护产业链供应链稳定、加快培育具有全球竞争力的世界一流企业具有重要意义。”国资委新闻发言人彭华岗17日在国新办举行的新闻发布会上表示。

记者梳理，2022年12月以来，央企专业化整合加速推进，能源、医疗等领域率先落子。

2023年1月14日，三峡集团与中交集团举行水利电力建设资源专业化整合项目签约，三峡集团将所属中国水利电力对外有限公司划转中交集团；2023年1月10日，国家电网有限公司与国家电力投资集团举行生物质发电项目管理权交接仪式，国能生物正式划转国家电投；2023年1月6日，中国华能与中国海油、中国建材、中国船舶等13家中央企业开展集中签约，涉及22个光伏发电和风电项目；2022年12月30日，中煤集团与国家电投煤电项目专业化整合签约，涉及的煤电装机容量预计将超过1000万千瓦……

在能源领域整合加快步伐的同时，医疗领域也在加速推进。2023年1月10日，中国电建和通用技术集团正式签署《医疗机构改革合作备忘录》和《战略合作框架协议》。

业内人士认为，此次专业化整合是国有企业办医疗机构深化改革，优化医疗资源配置的又一成果，对于形成优势互补、发挥协同效应，用足用好国企医疗资源、实现可持续发展具有重要意义。

专业化整合是指企业通过资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转、战略联盟等方式，打破企业边界，将资源向优势企业和主业企业集中。

“通过专业化整合，能够有效解决中央企业之间的同质化竞争、重复建设等问题，实现主责主业更加聚焦，产业结构更加清晰，超前布局前沿技术、颠覆性技术。”中国企业研究院首席研究员李锦告诉人民网记者，要瞄准高水平、导向性产业，围绕重点环节和关键要素开展专业化整合，形成一批专业水平高、创新能力强、引领作用突出的“专精特新”子企业，推动整体资源配置效率明显提升，国有经济布局结构不断优化。

“近期推动的专业化整合业务具有非常明显的产业特点，向战略新兴产业、国计民生重要产业布局。既有横向产业整合，也有纵向上下游产业链整合。”清华大学中国现代国有企业研究院研究总监周丽莎在接收人民网记者采访时表示,专业化整合包括对内部现有资源的整合和对外部资源的并购，其主要目的在于提高运行效率，产生规模经济，达到提升全价值链产业链整体竞争力的目的。

日前召开的中央企业负责人会议提出，2023年国资央企要着眼加快实现产业体系升级发展，深入推进国有资本布局优化和结构调整。

李锦建议，今后一个时期，央企专业化整合要该进则进，该退则退，该整则整，该合则合。以加快央企之间资源有效整合为重点，以一家为主、产业链为主、平台建设为主，开展企业间同一业务或同质业务的整合，重点在检验检测、医疗健康、装备制造、人工智能、新能源、云计算、钢铁、物流等八大重点领域，加快培育竞争能力强、资源配置优的一流平台。

在周丽莎看来，专业化整合之后，不仅要注重“整”更要强调“合”，提升企业的资源配置效率和核心竞争力。同时，要聚焦发挥平台功能作用，实现产业集团与投资、运营公司协同联动。

“推动专业化整合，有利于有效解决中央企业之间的同质化竞争、重复建设等问题，打造主责主业更加聚焦、业务结构更加清晰、核心能力更加突出的优势企业。”彭华岗表示，今后一个时期，将以“进、退、整、合”为着力点，加强重点示范项目的协调推进，不断加大专业化整合力度。

(责编：郭思邈、高雷)

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