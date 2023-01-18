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2022年"三农"成绩单：逆势夺丰收 夯实经济"压舱石"

人民网记者 李栋
2023年01月18日14:53 | 来源：人民网
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2022年粮食产量创历史新高，连续8年保持在1.3万亿斤以上；脱贫攻坚成果持续巩固；农民生活条件持续改善……

今日，农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德在国新办举行的2022年农业农村经济运行情况新闻发布会上表示，面对去年新冠疫情和严重自然灾害的双重压力，"三农"工作者全力以赴保供给，攻坚克难守底线，凝心聚力促振兴，全面完成了年度目标任务，为经济社会大局稳定提供了坚实基础和有力支撑。

粮丰农稳，农稳国安。农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题。2022年“三农”交出了怎样的成绩单？2023年如何稳住农业基本盘，继续夯实“三农”压舱石？在此次发布会上，农业农村部、国家乡村振兴局相关负责人就社会关心的话题进行了回应。

逆势夺丰收 中国人的饭碗端得更牢

曾衍德介绍，2022年粮食播种面积17.75亿亩，比上年增加1052万亩，产量13731亿斤，增产74亿斤，连续8年保持在1.3万亿斤以上。大豆种植面积1.54亿亩，比上年增加2743万亩，产量2028万吨，同比增加389万吨。油菜种植面积达到1.09亿亩，增加近400万亩，油料作物总产量3653万吨，比上年增长1.1%。

面对全球粮食危机，中国粮食生产已实现“十九连丰”，我国将采取哪些措施保障今年的粮食产量？在农业农村部种植业管理司司长潘文博看来, 去年我国粮食实现逆势夺丰收得益于义利同抓”“上下协同”。

“义”是压实责任，连续第三年向省级人民政府下达粮食生产目标任务，各地认真落实粮食安全党政同责，层层压实责任，千方百计地挖掘粮食生产潜力。

“利”是加强政策支持。2022年，中央财政对粮食生产的支持力度大，通过继续提高稻谷小麦最低收购价，三次向实际种粮农民合计发放400亿元一次性补贴等措施，有力调动了农民生产积极性。

“上下协同”是打赢抗灾夺丰收硬仗有效的举措。把关键措施落得实、落得细。在关键农时把力量压到了一线，组织科技人员蹲点指导，推进小麦促弱转壮、“一喷三防”，为打赢硬仗提供了有力支撑。

“这些行之有效的做法经验，为今后抓好粮食生产打下了良好的基础。”潘文博说，2023年，将坚持把抓好粮食生产作为“三农”工作的首要任务，努力以新一轮千亿斤粮食产能提升行动为抓手，着力稳定粮食播种面积，努力扩大大豆油料，主攻提高单产，全力以赴保持粮食稳产增产好势头。

乡村产业培育壮大 农民增收渠道持续拓宽

产业带动力的强弱，关系着脱贫攻坚成果的持续巩固。曾衍德介绍，防止返贫监测帮扶机制有效发挥实效，全年超过65%的防止返贫监测对象已经消除了返贫风险。

产业带农效果明显。中央财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展的比重超过55%，每个脱贫县都培育了2个至3个特色主导产业，近3/4的脱贫人口与新型经营主体建立紧密利益联结关系。全年脱贫劳动力务工就业规模3278万人，超过年度目标任务259万人。

农村就业创业势头良好，就地就近就业率超过90%。曾衍德介绍，农业园区建设提档升级，新建40个优势特色产业集群、50个国家现代农业产业园、200个农业产业强镇，乡村产业基础进一步夯实。

数据显示，在产业带动、就业拉动下，全年农村居民人均可支配收入达到20133元、实际增长4.2%，城乡居民人均收入比为2.45，比2021年缩小0.05。

巩固拓展脱贫攻坚成果是乡村振兴的底线任务。国家乡村振兴局综合司司长许健民表示，今年将加大在160个国家乡村振兴重点帮扶县和3.5万个易地扶贫搬迁集中安置点的政策倾斜支持力度，促进重点区域加快发展。

“在就业帮扶和产业帮扶上，今年将支持和带动有劳动能力的脱贫人口、监测对象勤劳致富，确保全年脱贫劳动力务工就业规模稳定在3000万人以上，脱贫人口人均经营净收入稳步提升。”许健民表示，同时要深化东西部协作、中央单位定点帮扶、驻村帮扶和社会力量帮扶，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。

农业科技创新整体水平迈入世界第一方阵

农业现代化根本出路在科技。数据显示，2022年我国农业科技进步贡献率达到62.4%，农业科技自立自强迈出坚实一步。

曾衍德介绍，去年农业科技创新亮点有重大科技创新步伐加快、战略科技力量建设加速、农业科技服务能力加强三个特点。

重大科技创新步伐加快。通过启动农业关键核心技术攻关，农业生物育种重大项目，核心种源和新品种培育等领域都取得了阶段性突破，核心种源“卡脖子”问题得到缓解。

战略科技力量建设加速。通过培育了一批战略科学家、农业科技领军人才、青年优秀科技人才，打造了一支农业科技创新的“国家队”。同时，在高效育种、耕地保育等领域建成34个学科群、469个重点实验室组成的农业农村部学科群实验室体系，建立了60个国家农业科技创新联盟，形成了解决专业性、产业性、区域性重大关键技术协同创新模式。

农业科技服务能力加强。围绕稳粮保供，开展了“科技壮苗”行动、大豆科技自强行动和油菜绿色革命科技行动，近百万农技人员下沉一线精准服务，为重要农产品减损失、提单产，提供了有力的技术支撑。此外，向160个国家乡村振兴重点帮扶县选派1557名专家组成科技特派团，为脱贫地区产业发展注入了新动能。

“下一步，农业农村部将紧盯世界农业科技前沿，加快农业关键核心技术攻关，强化农业科技成果系统集成，提升创新体系整体效能，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供强有力的科技支撑。”曾衍德说。

(责编：郭思邈、高雷)
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