原标题：“惠”聚兔年 交通银行新春金融服务陪您安心欢乐过大年

年是团圆，年是陪伴。春节将至，年味渐浓，交通银行推出各项具有新春特色的产品服务和惠客活动，陪您安心欢乐过大年。

投资理财“交好运”

年终奖打理有妙招

新元肇启之际，交行一年一度的“交好运”品牌开门红客户活动又如期上线了。客户可通过交通银行个人手机银行参与“兔年交好运”系列活动——“财富提升日日赢”“体验点评赢大奖”及“一起抱富一起乐”，更好地规划和打理资金，赢取奖品。交行代发工资客户还有机会获得专享加码奖励。此外，“许心愿开盲盒”“邀好友赢红包”“猜灯谜抽大奖”和“集拼图兑美妆”等多个互动小活动，也将为兔年新春增添更多乐趣。

过去一年，收获颇丰，如何更好地打理资金？交行创新推出了1分起购的理财零钱包“活期盈”，兼具闲钱理财、自动转存、微信支付宝秒支付等便捷功能，节前买入，假期用钱不用愁。此外，个人手机银行围绕“薪春年终奖投资主题”，已于近日上线“嗨投年终奖”产品专区，从“钱包升级”“安心稳投”“长期增值”三个维度为客户精选产品。

线上金融服务

让客户办理业务“轻松一点”

长假期间，交行线上金融服务不打烊，手机银行、网上银行等线上渠道将为客户提供7X24小时全天候贴心服务，满足客户账户查询、转账汇款、存款理财、生活缴费等主要金融需求。

对个人客户来说，全新推出的“云上交行”服务用数字化手段带来了更轻松、便捷的体验。个人手机银行 7.0版本借助音视频技术，将原本必须到线下网点才能办理的业务搬到了线上，客户足不出户就能得到远程坐席的帮助，通过“屏对屏”的方式达到“面对面”的效果。目前“云上交行”可提供包括借记卡挂失解挂、个人信息修改、首次风险测评等服务。

对于企业客户来说，春节前夕是年终奖代发需求旺盛之际。交行对公电子银行代发业务支持本行、他行等近30多项代发种类，另外还提供了密薪发放、电子工资单等各类功能，满足企业个性化需求。针对小微企业客户的需求，交行普惠金融推出一站式线上金融服务，客户可通过“交通银行普惠金融”公众号办理在线开户、线上融资等业务，全方位保障企业顺畅运营，安心过好年。

买单吧APP

再添节日消费“烟火气”

万家灯火之时，交行信用卡买单吧APP围绕“美好生活买单吧”理念，推出多款新春特色金融及生活产品，为消费者带来实惠，为商户增添活力。

“惠”聚兔年，“最红星期五-周周抢5折”“分期有礼，赢8888元刷卡金”“火车票立减”“推荐办卡新春献礼”等海量福利享不停。在买单吧积分乐园，可享积分购票春节观影低至5折起，积分充话费9.5折起，积分缴水电煤8折起，人气美食积分最高可抵扣100%……春节期间，每日登陆买单吧APP参与“每日签到”，更有机会赢取最高18888积分。

此外，买单吧APP严选惠购商城特别推出“年货钜惠 新满意足”活动，为新春置新温暖助力。商城涵盖家电、生活好物、化妆品、数码产品等多个专区，海量优质商品最高可享24期免息分期，下单前更可领取超值优惠券享大额补贴。

2022年度账单

唤起过去一年精彩点滴

辞旧迎新之际，客户通过交通银行App或者小程序即可查阅“2022年度账单”。年度账单对客户过去一年金融交易与生活消费进行分析，将在新的一年里更好地为客户场景化推荐实用的金融功能与优惠活动。

本次2022年度账单不仅包含资产、收支、投资、生活、福利等几大类数据，还首次纳入信用卡基本消费、普惠金融等数据，通过“全景式”复盘，唤起用户对2022年的点滴记忆。

除了更加全面丰富的数据呈现外，年度账单还通过个性化推荐，为客户带去耳目一新的体验。如为客户推荐存款产品、活期理财、普惠贷款、信用卡等实用金融产品，同时也聚合了“交行福利季”“开门红”等专属优惠福利活动，帮助客户在总结过去一年金融生活的同时，开启新一年更加贴心的金融服务体验。

反诈防骗不打烊

筑牢客户安心过年“安全墙”

阖家团圆之际，电信网络诈骗不法分子有可能蠢蠢欲动，企图开展年末“冲刺”。为此，交行持续完善反诈防骗工作机制，在欢度佳节之际守护客户钱袋子。

交行多维度部署风控策略，构建多层次安全防御体系。综合运用人工智能、知识图谱、大数据等科技手段优化异常交易监测模型，主动防控及时拦截；建立“黑名单”可疑交易拦截机制，提高反诈精准性；优化转账交易风险提醒，通过弹窗、电话提示加强客户安全交易意识。无论是今年春节期间，还是今后的时时刻刻，交行都将持续提升风险监测能力和防控水平，为客户资金保驾护航。

(责编：曹淼、李源)

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