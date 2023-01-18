新华网北京1月18日电 水利部17日举行专题会商，视频连线黄河水利委员会，分析研判黄河凌汛形势，安排部署防凌工作。国家防总副总指挥、水利部部长李国英主持会议。

会议指出，本年度防凌形势复杂，防凌河段扩大，防凌任务依然艰巨。黄河宁蒙河段流凌、封河急促转换，小流量封河致冰下过流空间不足，河道交叉建筑物和穿堤建筑物增加，滩区仍有群众居住，风险点多；小北干流河段因其上游缺乏凌汛调控工程存在冰凌洪水风险；下游河段已多年未封河，近期封、开河急剧转换；封冻河段槽蓄水增量小致使有关责任人存在麻痹和轻视思想。

会议要求，要锚定“确保人民群众生命财产安全，确保黄河干支流堤防不决口”的目标，提前全面做好各项防凌准备工作。要连续严密监测气温、风速、冰厚、冰分布、冰下过流、冰坝、冰塞等致险参数，滚动加密预报开河时间、开河方式、凌峰流量、凌汛过程等，为防御工作提供技术支撑。要根据预报宁蒙河段的开河时间，科学精准实施骨干水工程防凌调度，提前压减宁蒙封冻河段上游刘家峡水库下泄流量、降低下游万家寨水库水位，同时做好紧急情况下迅速调度海勃湾水利枢纽拦蓄上游来水和启用应急分凌区的准备。要及时清除冰坝、冰塞，落实爆破方案。要做好滩区群众应急转移预案，加强干支流堤防防守，逐河段落实巡查责任和抢险队伍、料物、设备、预案等，打有准备之仗。要做好小北干流防凌工作，确保河势控导工程安全。要密切关注黄河下游河口段凌情形势，有针对性提前做好防御准备，做好小浪底水库调度运用，确保黄河下游河口段防凌安全。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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