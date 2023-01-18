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水利部实施今年首次珠江压咸补淡集中补水调度

2023年01月18日16:46 | 来源：新华网
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　　新华网北京1月18日电 水利部于17日实施今年首次珠江压咸补淡集中补水调度，全力保障澳门珠海等地冬春供水安全。

　　2022年10月以来，西江流域降雨量112毫米，较多年同期偏少3成；西江梧州段来水较多年同期偏少近5成，为1950年以来同期第3少。据气象水文部门预测，未来一个月珠江流域西江无明显降雨过程，来水持续偏枯，春节期间潮汐动力增强，珠江河口咸潮上溯将异常活跃，珠海、中山等城市主要取水口可能出现连续多日无法抽取淡水状况。

　　水利部高度重视粤港澳大湾区供水保障工作，国家防总副总指挥、水利部部长李国英及时对抗咸潮保供水作出部署。水利部珠江水利委员会在科学分析研判流域供水保障形势的基础上，1月17日实施2023年首次珠江压咸补淡集中补水调度。按补水调度方案，17日至23日调度西江大藤峡水库和长洲水利枢纽分别按1500立方米每秒和1800立方米每秒出库，19日至24日调度北江飞来峡水利枢纽按300立方米每秒出库，3座水库（枢纽）将累计向下游补水2.02亿立方米。

　　通过实施本次集中补水调度，将持续增加西江、北江干流下游河道径流，西江梧州水文站、北江石角水文站流量将分别达到2100、300立方米每秒以上，并维持5天左右，可有效压制珠江河口咸潮，为沿线城乡取水口抽取淡水创造有利条件，确保澳门、珠海、中山等粤港澳大湾区城市冬春特别是春节期间供水安全，保障西江生态用水需求，缓解西江“黄金水道”航运压力。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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