新华社北京1月18日电（记者严赋憬、于文静）扩种大豆和油料关系中国人的“油瓶子”。农业农村部种植业管理司司长潘文博18日表示，2022年，我国扩种大豆油料取得积极成效，大豆自给率提高3个百分点，食用植物油自给率提高1.6个百分点。

潘文博是在18日国新办举行的新闻发布会上作上述表示的。

据统计，2022年，我国大豆面积达到1.54亿亩，增加2743万亩，产量首次迈上2000万吨台阶，创历史新高；油菜籽面积达到1.09亿亩，比上年增加近400万亩，连续第4年恢复性增加，产量达到1553万吨，增产81万吨。

潘文博表示，2022年，农业农村部多策并施扩大豆、多油并举扩油料，挖掘国内大豆和油料增产潜力：

——在扩大豆上，构建合理轮作制度，在东北大豆传统产区，发展玉米大豆轮作；在西北、黄淮海、西南、长江中下游选择适宜区域，首次大面积推广大豆玉米带状复合种植，共有16个省份1047个县的4万多个经营主体来承担；

——在扩油料上，开发利用南方冬闲田扩种冬油菜，在西北地区因地制宜发展春油菜，在黄淮海、北方农牧交错带、西北地区积极发展花生，因地制宜发展一些特色油料，包括胡麻、芝麻、油葵等。

“2023年，我们将继续久久为功、绵绵用力，确保大豆油料面积稳定在3.5亿亩以上，力争再扩大大豆油料1000万亩以上，食用植物油自给率提高1个百分点，争取每年都见到新成效，牢牢端稳中国人的‘油瓶子’。”潘文博说。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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