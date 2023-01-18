许维娜

国家发展改革委1月18日在线上召开新闻发布会。人民网记者 许维娜摄

人民网北京1月18日电 （记者许维娜）中央经济工作会议指出，“明年要坚持稳字当头、稳中求进”。稳的基调更加明确，进的要求更加积极，传递的信息十分丰富。在具体工作中，国家发展改革委将采取哪些政策举措？

18日，国家发展改革委举行1月份新闻发布会。国家发展改革委政研室主任金贤东表示，中央经济工作会议对今年经济工作作了全面部署，国家发展改革委将不折不扣抓好落实。具体工作中，紧紧围绕推动经济运行整体好转，重点做好以下5方面工作。

一是更好统筹疫情防控和经济社会发展，最大限度减少疫情对人民群众生产生活的影响。坚持人民至上、生命至上，坚持科学防治、精准施策，认真落实新冠病毒感染“乙类乙管”各项措施，加强基层防疫能力建设，保障好群众的就医用药，重点抓好老年人和患基础性疾病群体的防控，确保疫情防控措施调整转段平稳有序。

二是把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，进一步推动经济稳定回升。全面落实扩大内需战略规划纲要和“十四五”实施方案，扎实推进年度重点工作，进一步释放居民消费潜力，推动投资更快更多形成实物工作量。深入实施创新驱动发展战略，加快建设现代化产业体系，巩固壮大实体经济根基。同时，做好各项政策与宏观政策取向一致性评估，加强经济监测预测预警和政策预研储备，不断丰富应对超预期冲击的政策工具箱，确保关键时刻拿得出、能见效。

三是统筹发展和安全，有效防范化解重大风险。稳妥处置化解房地产、金融、地方政府债务等领域风险。切实加强粮食、能源资源、重要产业链供应链等领域安全能力建设。全方位夯实粮食安全根基，推进藏粮于地、藏粮于技，完善粮食产购储加销体系。加强能源供应保障能力建设，有序释放煤炭先进优质产能，确保电力、天然气稳定供应。强化高水平科技自立自强，不断提升产业链供应链韧性和安全水平。

四是纵深推进改革开放，不断激发发展活力动力。切实落实“两个毫不动摇”，深化国资国企改革，加快国有经济布局优化和结构调整，提高企业核心竞争力；优化民营企业发展环境，依法保护民营企业产权和企业家权益，促进民营经济发展壮大。更大力度吸引和利用外资，有针对性地做好外资企业的服务工作。更大力度推动外贸稳规模、优结构，为国际贸易投资洽谈提供最大程度便利。

五是着力稳就业稳物价，切实保障和改善民生。落实落细就业优先政策，完善重点群体就业支持体系，稳定扩大就业岗位。加强重要民生商品保供稳价，加大价格监管力度，及时有效缓解结构性物价上涨给部分困难群众带来的影响。强化基本公共服务，兜牢基本民生底线，支持引导社会力量增加多元供给，持续增进民生福祉。

(责编：郭思邈、高雷)

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