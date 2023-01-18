人民网北京1月18日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，为全力保障澳门珠海等地冬春供水安全，近日，水利部实施2023年首次珠江压咸补淡集中补水调度。

水利部相关负责人介绍，2022年10月以来，西江流域降雨量112毫米，较多年同期偏少3成；西江梧州段来水较多年同期偏少近5成。据气象水文部门预测，未来一个月珠江流域西江无明显降雨过程，来水持续偏枯，春节期间潮汐动力增强，珠江河口咸潮上溯将异常活跃，珠海、中山等城市主要取水口可能出现连续多日无法抽取淡水状况。

对此，水利部高度重视粤港澳大湾区供水保障工作，国家防总副总指挥、水利部部长李国英对抗咸潮保供水作出部署。按补水调度方案，1月17日至23日调度西江大藤峡水库和长洲水利枢纽分别按1500立方米每秒和1800立方米每秒出库，1月19日至24日调度北江飞来峡水利枢纽按300立方米每秒出库，3座水库（枢纽）将累计向下游补水2.02亿立方米。

据了解，通过实施本次集中补水调度，将持续增加西江、北江干流下游河道径流。西江梧州水文站流量将达到2100立方米每秒以上、北江石角水文站流量将达到300立方米每秒以上，并维持5天左右，可有效压制珠江河口咸潮，为沿线城乡取水口抽取淡水创造有利条件，确保澳门、珠海、中山等粤港澳大湾区城市春节期间供水安全，保障西江生态用水需求，缓解西江“黄金水道”航运压力，为人民群众度过一个安定祥和的新春佳节提供坚实有力的水安全保障。

(责编：郭思邈、高雷)

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