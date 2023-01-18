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农业银行召开2023年党建和经营工作会议

2023年01月18日08:22 | 来源：新华网
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原标题：农业银行召开2023年党建和经营工作会议

　　1月16日，农业银行2023年党建和经营工作会议在京召开。会议深入贯彻党的二十大精神，全面落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和二十届中央纪委二次全会精神要求，总结2022年工作，部署2023年党建和经营重点任务。农业银行董事长、党委书记谷澍就2023年党建和经营重点工作作了讲话，党委副书记付万军主持会议并就业务经营工作作具体安排。农业银行党委成员出席会议。

　　会议指出，2022年是党和国家历史上极不平凡、极为重要的一年，也是农业银行踔厉奋发各项工作取得突出成效的一年。全行认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，把服务稳经济作为重中之重，统筹抓好中央巡视整改、业务经营和疫情防控，圆满完成了全年目标任务，实现了服务能力、竞争位次和市场形象的同步提升。中央巡视整改取得明显阶段性成效；党建的引领保障作用持续加强；服务稳经济大盘走在同业前列，融资规模创历史新高；服务乡村振兴质效进一步提升；客户建设和业务拓展成效显著，市场竞争力明显提升；重点领域的体制机制和风险防控不断完善和强化，高质量发展迈出坚实有力步伐。

　　会议强调，2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，做好金融工作意义重大。全行必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，更加主动融入和服务构建新发展格局，以高质量金融供给服务好扩大内需战略，在服务稳经济中始终走在前列。一是深化拓展乡村振兴金融服务，优先保障县域农村金融供给，强化粮食安全、乡村富民产业、宜居宜业和美乡村建设等重点领域金融支持，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面助力农业强国建设。二是围绕稳投资、促消费，强化融资力度和综合服务。特别是重点加强基础设施基金项目配套融资，加大制造业中长期贷款投放，扎实做好消费民生金融服务，力争作出更大贡献。三是有效传导好货币政策要求，持续抓好普惠小微、科技创新、绿色发展等重点领域金融服务，提升金融服务的覆盖面和精准度。

　　会议指出，近年来我们围绕影响农行高质量发展的卡点瓶颈，每年聚焦几个重大问题，持续推进改革创新，有效激发了内生动能。今年要继续围绕当前经营管理的痛点、堵点，深入推进10个重点领域的改革创新，进一步提升全行数据赋能能力、网点产出效能、业务运营效率和协同联动能力，不断提高综合化、国际化质量和服务能力，持续通过深化改革创新激发高质量发展的内生动力。

　　会议要求，要以“时时放心不下”的责任感，进一步增强风险防控的前瞻性和精准性，持续推进重点领域信用风险防范化解，精准管控好市场风险，深化案件防控和根源治理，高标准推动容灾建设和网络数据安全防护，有效防范化解金融风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

　　会议强调，做好全年工作，必须坚定不移推进全面从严治党从严治行，深入贯彻党的二十大和二十届中央纪委二次全会精神，落实好全的要求、严的基调、治的理念要求，以高质量党建为高质量发展提供坚强政治保证。一要学深悟透用好当代马克思主义这个看家本领，着力推动学习贯彻党的二十大精神走深走实，将党的创新理论转化为推动农行改革发展的生动实践。二要按照内容上全涵盖、对象上全覆盖、责任上全链条、制度上全贯通的要求，不断健全全面从严治党从严治行体系，重点完善推动党中央重大决策部署落实机制，强化管党治党全链条责任机制，高标准抓好巡视巡察工作，深化党纪国法行规相互衔接，在制度体系建设上迈出新步伐。三是深入实施新时代人才强行战略，选优配强各级班子，大力培养选拔优秀年轻干部，建设堪当重任的高素质干部人才队伍。四是坚定不移正风肃纪反腐，把纪律建设摆在更加突出位置，持之以恒加固中央八项规定精神堤坝，坚持“零容忍”深入推进反腐败斗争，保持风清气正的政治生态。五是坚持大抓基层鲜明导向，加快基层党组织标准化规范化建设，推动党建与业务深度融合。

　　会议对2023年业务经营工作作了安排。要求全行认真贯彻党中央、国务院部署要求，紧扣高质量发展主题，积极做好制造业、科技创新、民营小微、消费民生等领域金融服务，加强乡村振兴重点领域产品和服务模式创新，强化客户基础和负债能力建设，做好业务精细化管理，推进数字化转型重点项目加快落地，进一步加强提升风险合规管理能力。

　　会议强调，全行干部员工要始终牢固树立求真务实、脚踏实地的工作作风，锚定服务实体经济和自身改革发展各项目标任务，埋头苦干、力戒空谈，用实实在在的业务数据和经营业绩，推动农业银行改革发展各项工作，确保党中央、国务院决策部署在农行不折不扣落地。

　　会上，江苏、广东、安徽、四川、河南、云南六家分行和总行乡村振兴金融部、信用管理部作了交流发言。

　　农业银行董事、监事，首席风险官兼首席合规官、董事会秘书，专业总监，派驻纪检监察组负责人，总行部分部室、部分子公司负责人在主会场参会。各一级分行，上海管理部，其他总行部室和子公司，各研修院、审计分局，各二级分行在视频分会场参会。

(责编：曹淼、李源)
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