新华社北京2月5日电 题：饱口福、品文化、享玩乐——元宵节消费市场一线观察

新华社记者

老字号汤圆创新“中西混搭”满足年轻人的尝新味蕾，文化地标内非遗项目传承人与三代同堂的游客互动，各地赏花灯、猜灯谜、坐游船等活动精彩纷呈……紧接春节假期的“开门红”，元宵节各地餐饮、文化、旅游等消费场景火热持续，印证2023年消费复苏的潜力和活力。

饱口福：团圆、健康、新意一样都不少

元宵节当天，重庆欢乐谷一场火锅汤圆宴人声鼎沸，各种口味的汤圆在不同风味的锅底中翻滚。记者看到，在传统馅料汤圆之外，市面上不常见的一些新品种，诸如麻辣火锅煮香菜馅料汤圆、番茄咖啡锅底煮软糖芥末馅料汤圆等，受到大批食客青睐。“以往过节芝麻馅豆沙馅的汤圆吃得多了，我更乐意尝试下新口味！”“00后”游客戴杰说。

上海老字号乔家栅门店外排着长龙，“中西混搭”的美式咖啡汤圆在年轻消费者群体中人气颇高。乔家栅门店有关负责人介绍，预计今年元宵节前后，汤圆销售量同比去年增长3倍。

“2023上海新春农产品大联展”静安嘉里中心会场。（受访者供图）

“中华老字号”长沙火宫殿坡子街总店客流爆棚。长沙饮食集团火宫殿有限公司副总经理周后长介绍说，消费者多是祖孙三代一起前来，人们也不像过去那样“海吃海喝”；为此，火宫殿在口味、套餐等方面及时进行调整，比如推出橙子口味汤圆等新品和多品类、小份的家庭套餐，“老字号也要跟上新形势”。

节日应景的汤圆不能少，绿色健康的农产品也来“助阵”。在上海农业展览馆主办的“2023上海新春农产品大联展”静安嘉里中心会场，新鲜的大米、蔬菜、瓜果、畜产品、水产品、花卉以及糕点、罐头等琳琅满目，往来消费者熙熙攘攘。不少参展商表示，节日消费需求旺盛，绿色食品消费市场潜力巨大。

品文化：传统民俗加创新元素增添消费热度

2月4日晚8时许，重庆铜梁区玄天湖龙舞广场早已坐满了观众，非遗龙舞渐入高潮。打铁花师傅将铁水抛向空中，另一名师傅用一块木板将高温铁水拍打至高空，刹那间绽放成美丽的烟花。赤膊上阵的舞龙汉子挥舞着喷火的大龙，在漫天火树银花中跳起龙舞，令人叹为观止。

铜梁火龙队队员表演铜梁火龙。新华社记者刘潺 摄

被列入首批国家级非物质文化遗产名录的铜梁龙舞吸引游客纷至沓来，已形成颇具潜力的产业。据重庆市铜梁区文化和旅游发展委员会统计，当地龙灯制品相关产业年产值约5000万元；龙文化旅游业门票直接年收入达2000余万元。

重庆玄天湖文化旅游开发有限公司副总经理杨勇介绍，元宵节的两场龙舞表演总计近4千张门票全部售空。

2月5日，夜幕降临时，长沙火宫殿坡子街总店院子里灯火通明、人声鼎沸。曲牌锣鼓、长沙弹词等非遗项目传承人轮番登场，为游客奉献2个小时的“元宵喜乐汇”，台下的游客一边看表演一边吃汤圆，还能在现场参与互动小游戏。马蜂窝旅游研究院院长冯饶说，传统文化、民俗引入创新元素的“国潮”成为消费市场上的热点，为越来越多年轻消费者所喜好，而年轻消费者热衷参与文化活动并在社交平台上分享，又推动了传统文化的传播。

长沙市德思勤24小时书店内人头攒动，在这里，人们一边阅读一边体验传统元宵节猜灯谜活动，原来所有的灯谜都藏在书店的试读本里。

书店店长孙玮文说，春节期间的文化消费热在元宵佳节延续。读者有跟随父母前来的学龄前儿童，也有年逾八旬的老人。“当下，既长知识又老少皆宜的文化消费成为节日新潮流。”

享玩乐：花灯点亮各地“夜经济”

上海锦江乐园正月十三至正月十五举办“盛世万福元灯夜”活动。由红城门、绢纱、兔子花灯等打造而成的“盛世唐灯集市”，结合舞狮、鼓子舞、霓裳飞天舞等民俗表演，带给人们沉浸式体验。

上海市近日出台提信心扩需求稳增长促发展行动方案，明确促进消费扩容升级，大力发展首发经济、夜间经济、直播经济；全面激活文旅市场，市、区联动发放文旅、体育、餐饮、零售等专项消费券等。

锦江乐园相关负责人介绍，自今年1月22日至2月4日，乐园已接待5万余人次游客，实现营业收入500多万元，创下近年来新春期间的新高，“这得益于政府对促进文旅消费的支持。我们今年也将通过节庆、市集活动，在抓好安全生产的同时，吸引更多游客，重振消费经济。”

锦江乐园打造的“盛世唐灯集市”。（受访者供图）

元宵节之际，各地赏花灯、猜灯谜、坐游船、放烟花等旅游活动精彩纷呈，为复苏中的“夜经济”更添了一把“火”。重庆市文化和旅游发展委员会介绍，元宵节期间重庆文旅场所共计推出100余项文旅主题活动，供市民游客欢度佳节。马蜂窝平台数据显示，元宵节之际，各地夜间旅游平均热度上涨超60%。

湖南长沙一家大型购物中心举办元宵灯会活动。新华社记者白田田 摄

上海财经大学商学院教授何建民认为，春节以来，各地在餐饮、文化、旅游等场景发放消费券，高效匹配优质供给，对提振市场信心起到积极作用，助力消费加速回暖。（记者陈爱平、李晓婷、赵佳乐、白田田）

(责编：牛镛、袁勃)

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