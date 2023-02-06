本报记者 杨颜菲

江西莲花瑞和农场的棋盘山基地，虽然眼下没有生产任务，但农场的会议室里还是一片热闹。大家你一言我一语，正在为今年的柚子营销出谋划策。看到现场的氛围，农场负责人刘桂香十分感慨：“从最初的7棵树，到现在的2000多亩7万多棵树，变化真是太大了！”

“7棵母树是大功臣，见证了荒山变‘金山’。”年近八旬的晶沙柚创始人刘运万说。

上世纪80年代，莲花县石江村经济底子薄，是省级贫困村。时任村支书刘运万决心改变家乡落后面貌，他首先想到的就是开荒造林种果树。

靠山吃山，以前村民也种过柑橘、梨子、马家柚、红心柚等水果，或由于水土不服、品质不高，或因同质化竞争激烈、流通不畅卖不出去，村民们种植积极性受挫。

莲花本地多产酸柚，刘运万从外地买来30棵柚子树苗作为母树，与本土野生酸柚树嫁接、改良品种。然而由于一场突如其来的严寒，仅7棵柚子树存活下来。

刘运万没有气馁，在各级惠农政策及村党支部的帮助下，他重振旗鼓，先后选育试种了19个品种，2014年终于培育出柚子新品种——晶沙柚。

在刘运万的带领下，女儿刘桂香等人也投身果业，接过父亲的接力棒。刘运万的外甥彭国华2020年从深圳返乡发展，加盟农场，组建电商团队；孙子刘振武去年也加入电商创业队伍，助力好柚子走出深山。

在老村支书一家人的带动下，周边上百户群众纷纷参与进来，种植晶沙柚面积超过千亩。

趁热打铁，农场还成立了党支部，开启“党支部+农场+农户”产业发展模式。农场通过流转土地租金、务工工资、销售提成等将农户融入产业链，建立稳定的利益联结机制。

目前，农场与40余人签订了长期雇用合同，每年用工高峰期，吸纳周边农户、脱贫户上百人到农场务工，人年均增收达2万余元。

在瑞和农场发货仓库，工作人员樊香梅自豪地对记者说：“这几年我在农场务工，每年收入近3万元，家里盖起了新房，还供儿子读书深造。”

一摞摞印有“有机水果”“好柚只‘柚’你”等字样的纸箱板摆在一旁。樊香梅介绍，去年农场晶沙柚总产量达130万公斤，45天内销售一空，“很多都是快递运到上海、广州、深圳的，很受欢迎。”

“打入上广深市场靠的是我们的品牌和口碑。”刘桂香说，瑞和农场被评为“江西省现代农业示范园”，其主打产品晶沙柚获第十三届江西“生态鄱阳湖 绿色农产品”（上海展销会）产品金奖、首届江西“生态鄱阳湖 绿色农产品”博览会参展产品金奖。

“3代人40年种好柚，带领一群人增收。我们将继续坚守，山上扩大柚子种植规模，山下打造农旅研学基地，带动更多村民参与，推动乡村持续振兴。”莲花县升坊镇主要负责人说。

《 人民日报 》（ 2023年02月06日 08 版）

(责编：牛镛、袁勃)

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