本报记者 王 观

从驰骋地下的地铁列车，到空中翱翔的多用途通用飞机，从煤机行业科技创新领军企业，到清洁能源装备先进智造龙头，河北省石家庄市栾城区的装备制造业蓬勃发展。

装备制造业是工业的脊梁，高端装备制造能力决定着产业链的综合竞争力。栾城区装备制造产业园区有上百家企业，新冠疫情发生后，不少企业的发展受到影响。怎样“牵”他们闯过难关，确保产业链稳定安全？如何“推”他们再上台阶，以高质量发展夯实工业现代化基石？一系列财税、产业、科技政策发挥了重要作用。

位于园区内的石家庄杰克化工有限公司，出口收入占总收入的一半以上。过去两年来，外贸需求受疫情影响严重，企业销路和生产经营资金流承受着较大压力，很难有足够资金投入到再生产、技术设备更新和研发创新上。

“在出口退税和留抵退税政策的合力支持下，税务部门为我们优先办理退税近1.27亿元，大大减轻了企业的资金流转压力。”杰克化工经理孙进利说。

资金是企业的血脉，为确保财税政策落实到位，国家税务总局石家庄市栾城区税务局专门抽调业务骨干组成退税减税专家顾问团队，提前摸排企业经营情况，通过上门或电话等方式辅导企业申报留抵退税，深入企业讲政策、做指导。

“去年底，受益于高新技术企业2022年第四季度新购设备税前一次性扣除等税收优惠政策，我们新购置的配电柜、轴流泵、制冷机组等设备节省了税费588.9万元。今年，我们准备投资3000万元新建废水处理项目，目前正在积极进行技术改造。”畅想公司未来创新发展、绿色发展之路，孙进利信心满满。

此前面临贷款到期压力的河北电机股份有限公司也迎来了转机。“98万元留抵退税款和655万元出口退税款，帮我们解决了部分资金流转问题。”公司财务总监张舒说，有了税费政策支持，企业更有底气拓展市场份额，不断丰富产品种类，实现业务大幅增长。

“去年以来，我们积极对园区内企业进行追踪调查，及时了解他们的急难愁盼问题，通过落实好留抵退税、出口退税、缓税缓费等各类税费支持政策，助力企业纾困解难、增添发展动力。”国家税务总局石家庄市栾城区税务局党委书记、局长王金波说。

不只是税费支持，去年以来，栾城区从产业布局、龙头带动和政策扶持等方面精准发力，加快推动装备制造业提质扩量增效。一方面，科学谋划产业布局，以强链补链延链为目标，围绕龙头企业、优势产品和特色产业，开展产业链精准招商，着力解决产业链上下游的痛点、堵点，帮助中小企业与大企业、大项目建立稳定的专业化协作配套关系。另一方面，鼓励引导企业持续加大科研投入，开展科技领军企业培育行动，遴选一批创新能力强、发展潜力大的中小企业加强梯度培育；拓宽对接渠道，建设企业、高校技术创新战略联盟，促进科技成果转化落地，培育制造业发展新动能。

数据显示，2022年，栾城区规上装备制造产业企业营业收入完成82.4亿元，增速32.3%。截至去年底，全区共有省级以上科技创新平台21个，拥有高新技术企业101家、专精特新企业41家、专精特新“小巨人”企业4家、科技型中小企业849家。

《 人民日报 》（ 2023年02月06日 18 版）

(责编：牛镛、袁勃)

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