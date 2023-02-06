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为基础研究注入更多“源头活水”（创新谈）

赵永新
2023年02月06日05:54 | 来源：人民网－人民日报
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　　在实现科技高水平自立自强、建设世界科技强国的征途上，期待更多包括企业在内的社会力量慷慨解囊，为基础研究注入更多“源头活水”

　　

　　习近平总书记指出：“加强基础研究是科技自立自强的必然要求，是我们从未知到已知、从不确定性到确定性的必然选择。”

　　党的十八大以来，我国高度重视基础研究，相继出台了《关于全面加强基础科学研究的若干意见》《加强“从0到1”基础研究工作方案》等重要文件，基础研究的水平得到明显提升。基础研究耗时长、风险高、难度大，不可能一蹴而就，只有持之以恒、持续攻关，才能为加快实现科技自立自强、建设世界科技强国奠定深厚坚实的根基。

　　与关键核心技术攻关一样，加强基础研究离不开充足的经费支持。如果说基础研究是科技创新的源头活水，科研经费则是基础研究的“源头活水”之一。党的十八大以来，中央财政用于基础研究的经费支出持续增加，但与实际需求相比还有较大差距。我国目前还是发展中国家，需要大力发展的事业量多面广，用于基础研究的财政经费毕竟有限。同时，近年来从事基础研究的科研人员逐年增多，需要更多科研经费作支撑。特别是对青年科研人员，在申请科研经费上应有相应支持。中外科技史表明，精力充沛、富有激情和想象力的青年才俊是从事原创性基础研究的生力军、主力军，更加需要雪中送炭。

　　国内外的实践表明，社会资助是基础研究经费不可或缺的重要补充。近些年来，支持基础研究的企业和企业家越来越多，相继涌现出未来科学大奖、世界顶尖科学家协会奖等社会力量资助的科学奖项，得到科技界的欢迎。

　　马克思曾经说过：在科学上没有平坦的大道，只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人，才有希望达到光辉的顶点。这句名言道出了科学研究的艰辛。从事原创性基础研究的科研人员如同人类的侦察兵，在人烟稀少的科学高原上坚韧探索。他们的每一次重大发现，就像照亮黑暗的烛火，无不极大拓展了人类的认知边界，为重大技术产业革命提供了宝贵的知识财富。

　　造福人类的基础研究，需要全社会的有力支持。资助、支持科学事业，也是企业、企业家履行社会责任的应有之义。得益于改革开放和科学技术的进步，我国涌现出越来越多的知名企业。行有余力的企业通过各种方式支持科学研究、助力前沿探索，正当其时。

　　党的二十大报告提出“加大多元化科技投入”“加强基础研究，突出原创，鼓励自由探索”。根深才能叶茂，源远方可流长。在实现科技高水平自立自强、建设世界科技强国的征途上，期待更多包括企业在内的社会力量慷慨解囊，为基础研究注入更多“源头活水”，激励科研人员大胆探索、奋勇前行。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月06日 19 版）
(责编：牛镛、袁勃)
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