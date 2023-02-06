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2023年02月06日05:54 | 来源：人民网－人民日报
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　　《中国航天科技活动蓝皮书（2022年）》发布

　　本报电  日前，中国航天科技集团有限公司发布了《中国航天科技活动蓝皮书（2022年）》。《蓝皮书》显示，2022年，中国全年完成64次发射任务，研制发射188个航天器，总质量197.21吨，各项数据均创历史新高。从近5年发射趋势看，中国发射活动快速增长，发射航天器质量持续攀升，成为世界航天增长的主要动力之一。据悉，2023年，航天科技集团计划安排60余次宇航发射任务，发射200余个航天器，开展一系列重大任务。                        

　　（蒋建科）

　　

　　纯电动力“飞行汽车”试飞成功

　　本报电  吉利沃飞长空科技（成都）有限公司自主研发的一款5座级纯电动力垂直起降载人航空器，日前相继完成两次试飞，标志着AE200 X01系列试飞验证工作进入新阶段。AE200俗称“飞行汽车”，可满足人们城际间多样化的出行需求。去年11月，吉利沃飞长空获得全国首张有人驾驶载人电动垂直起降航空器型号合格审定受理申请通知书。同年12月，AE200 X01架机完成总装下线。据介绍，该公司将持续开展相关试飞与应用试点探索工作，为后续完成符合性验证奠定基础。             

　　（孙嘉龙）


　　《 人民日报 》（ 2023年02月06日 19 版）
(责编：牛镛、袁勃)
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