人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

祁连山生态保护成效显著

自然保护区草地面积明显增加

2023年02月06日08:36 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报兰州2月5日电  （记者付文）记者从甘肃省生态环境厅获悉：通过近年来的整改整治，祁连山自然保护区草地面积明显增加、区域环境质量持续改善，生态修复和生态环境保护成效显著。

　　自2017年开始，甘肃持续对祁连山地区开展生态环境监测和第三方评估。监测数据显示，祁连山区域植被生长状况总体改善，明显改善区域占保护区总面积的比例增加37.5%；植被指数、植被覆盖度、植被生产力均呈显著提升趋势，分别增长10.88%、7.81%、14.8%；水、气、土等环境质量指标均达到国家考核标准。目前，甘肃已经初步建立系统完整、责权清晰、监管有效的祁连山保护常态长效机制，推动祁连山由“乱”到“治”再到“美”的转变。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月06日 12 版）
(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
油价年内第二次上调！汽、柴油价格每吨提高210元和200元
　　人民网北京2月3日电 （记者王震）今天（2月3日）24时新一轮成品油价格将迎来年内第二次上调。国家发展改革委官网显示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年2月3日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高210元和200元。…
让百姓“菜篮子”更丰富 农货“出村进城”销量旺
　　一年之计在于春。近日，全国各地许多农田正抢抓农时，作好农作物田间管理和春耕备耕工作。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部