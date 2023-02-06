本报兰州2月5日电 （记者付文）记者从甘肃省生态环境厅获悉：通过近年来的整改整治，祁连山自然保护区草地面积明显增加、区域环境质量持续改善，生态修复和生态环境保护成效显著。

自2017年开始，甘肃持续对祁连山地区开展生态环境监测和第三方评估。监测数据显示，祁连山区域植被生长状况总体改善，明显改善区域占保护区总面积的比例增加37.5%；植被指数、植被覆盖度、植被生产力均呈显著提升趋势，分别增长10.88%、7.81%、14.8%；水、气、土等环境质量指标均达到国家考核标准。目前，甘肃已经初步建立系统完整、责权清晰、监管有效的祁连山保护常态长效机制，推动祁连山由“乱”到“治”再到“美”的转变。

《 人民日报 》（ 2023年02月06日 12 版）

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经