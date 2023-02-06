图①：2月2日，游客在黑龙江哈尔滨冰雪大世界园区内的“雪花摩天轮”旁留影。

新华社记者 王建威摄

图②：2月4日，湖南衡阳市南岳区南岳镇，2023南岳春节庙会之“火灯映春”火灯节举办，人们通过民俗表演迎接元宵节。

曹正平摄（影像中国）

图③：春节期间，四川华蓥市六水沟村，村民在表演“打铁花”。

张国盛摄（影像中国）

图④：2月2日，山东邹平市黄山街道崔家社区，小朋友们提着为元宵节民俗灯展制作的灯笼，欢快地奔跑着。

董乃德摄（人民视觉）

图⑤：春节期间，位于广西桂林阳朔县的千古情景区人潮涌动，景区接待人数比2019年同期增长21.98%。

祝佳祺 徐文晶摄影报道

开工的干劲越来越足、家门口生态越来越好、返乡创业者越来越多……近日，本报记者穿梭在城市的工地和街巷，行走在乡村的田间和地头，深入生产生活一线，感受时代的脉动，热情讴歌国家发展与人民群众安居乐业的美好景象。

一年之计在于春，开局之年鼓催人。本版今日刊登部分新春走基层作品，致敬坚守者的奉献，记录奋斗者的拼搏，分享欢度佳节的喜悦。

——编 者

北京石景山区广宁街道建设冰雪社区——

欢乐冰雪季 健康过佳节

本报记者 潘俊强

“我们是在线上预约的，没想到所有项目都免费，真是太棒了！”“工作人员服务很细心，大家在享受冰雪乐趣中传承冬奥文化，很有意义。”……春节期间，北京市石景山区的广宁街道格外热闹，在高井路社区，一年一度的冰雪乐园如期向公众免费开放。这个让居民在家门口就能玩的雪场，今年已是第四年开放。

今年，广宁街道将冰雪文化融入百姓生活，让居民在活动中品味冰雪文化，感悟美好生活。

高井路社区是全国首个冬奥组委授牌的冬奥社区，同时也是国家体育总局授牌的冰雪社区。雪场占地面积3000余平方米，从雪滑梯、冰滑梯，到冰灯区、自由玩雪区，各种游乐项目一应俱全。“每个人都能玩自己喜欢的项目，一直能玩到2月15日。不仅白天可以玩，元宵节还有夜场。”东山社区居民闫芳说，“家门口的雪场让我们度过了一个难忘的新春佳节。”

为了给大家提供更好的服务，雪场更新了游乐设施，并且设置了服务帐篷，备有医药箱等。广宁街道相关负责人介绍，本届冰雪季具有公益性、便捷性、安全性的特点，目的是更好地推广冰雪运动，把冬奥社区和冰雪社区建设得更好。

据了解，广宁街道还开展了以“咏春、夏舞、歌秋、冬滑”为主题的文化季活动，“欢乐冰雪季”就是“冬滑”主题文化活动的一部分。今年，广宁街道将持续巩固提升冰雪社区建设成果，倡导健康向上的生活方式，真正将冬奥遗产留在城市记忆中。

天津津南区北闸口镇建起农家书屋——

书香润农家 文化促振兴

本报记者 武少民

475亩稻田、45亩荷塘，环绕着一处幽静的村庄——天津市津南区北闸口镇前进村。前进村农家书屋，就坐落在荷塘边。“村里的田地种着小站稻，荷塘里养着鱼。全村有300多户人家、890多人。目前，书屋有3500多册图书。”农家书屋负责人王鹏飞介绍。

今年59岁的村民王元智，是书屋的“常客”。“我喜欢读农业科技类书籍，农家书屋的书籍经常更新，为我们学习农业技术提供了一把钥匙。”王元智说。

硕士毕业后，作为选调生来到基层工作的王鹏飞，深深爱上了这份工作。“能够在与村民的交流中熟悉基层情况，了解农民所想所盼，特别有意义。”王鹏飞说。据了解，书屋推出“1+5+N”现代化书屋共建模式，实现农家书屋的融合共存、转型升级。王鹏飞举例说，书屋配备了两台电脑，开设了数字化阅读项目。“农家书屋+文化活动”模式立足于开展主题阅读、民俗文化讲座、亲子绘本课等活动。书屋还开设配套科普馆，通过两台科普仪器动态展示农耕文化、稻麦的种植与收割等。

党员、群众交流读书体会，驻村第一书记及大学生村官讲解乡村振兴最新政策……前不久，农家书屋开展“阅读小康气象 奋进振兴征程”阅读活动，现场气氛热烈、书香四溢。“村干部用通俗易懂的语言，把各项惠民政策讲给大伙听，效果特别好。”王元智说。

“夏天，这里稻浪翻滚、荷花飘香，到那时书屋的书会更多，活动也会更加丰富！”王鹏飞说。

河北邯郸邯山区推进水体治理——

有了“清水湾” 提升幸福感

本报记者 史自强

一大早，家住河北省邯郸市邯山区三堤社区的居民王彩莲，就急匆匆地拉着黑色音箱出了门。走出家门西行不足百米，就是渚河河岸，10多名爱好戏曲的老姐妹在等她一块唱“大戏”。

音箱开启，锣鼓敲响，管弦悠扬。“走一道岭来翻一架山，山沟里空气好实在新鲜……”王彩莲唱起了最拿手的豫剧《朝阳沟》，神清气爽。“如今，生活就像戏词里唱的那样，原来的臭水河变成了现在环境优美的‘清水湾’！”王彩莲说。

三四年前，社区居民还对这里的环境颇为不满。“家门前的河水颜色是黑的，还有许多蚊虫。”那时候，河边居民都用塑胶板在院子里搭起顶棚，把庭院封闭起来。近年来，邯郸市转变发展思路，从源头抓起，拆除“散乱污”企业，把腾出的闲散地、垃圾坑等进行土壤改良、生态修复，一处处污染源化身为幽美园林、湿地生态园。

治理工程进一步提档升级，相关制度也不断完善。“3年投入23亿多元，从控源截污、内源治理、生态修复、活水保质、污水处理、垃圾处理和能力建设等方面着手，河水变清了，居民都点赞。”邯郸市城管综合执法局四级调研员张凤刚说。

从滨河栈道、生态湿地到生态浮岛……融入海绵城市理念，被污染的河段不仅成了净化水质、滞蓄雨水、缓解内涝湿地的生态园，同时也成了居民的生态休闲区和健身区。

“现在，我们一天在这里能待上四五个小时。大家在这里吹葫芦丝、跑步，很有幸福感！”王彩莲说。

安徽合肥长丰县多举措支持创业就业——

人才引得进 事业立得稳

本报记者 韩俊杰

绞肉、拌馅、和面、做饼……烧饼冒着热气，咬上一口唇齿留香。安徽省合肥市长丰县下塘镇居民葛德贵家的烧饼店，生意红火。靠着做烧饼的手艺，葛德贵前些年把店开到了合肥，然而2016年却把门店盘了出去，选择回下塘镇做烧饼。“现在不少人专门开车过来买烧饼。”葛德贵说，在县里支持下，他回乡传授制饼手艺，现在他家成了“下塘烧饼培训基地”，已培训学员7000多人。

2015年，下塘镇副镇长陈新宇作为大学生村官来到下塘，“那时企业不多，发展也不快。”但让陈新宇高兴的是，县里确立了“工业立县”发展目标。据介绍，2017年，鸿路钢构等两个10亿级企业落户，2021年，比亚迪、中创新航两个百亿级企业陆续投产。“目前，二期设备安装达80%，三期场地开始平整，届时能提供10万个就业岗位。”陈新宇说。

企业招得来，还要留得下、稳得住。当地多措并举，助力企业扎根。项目从谈判到签约仅用时23天，从签约到开工仅用42天……如今，比亚迪合肥一期项目月产新能源汽车3万辆左右。

看到镇上人气越来越旺，南圩社区的杨婷婷开了一家40平方米的烧烤店。“没想到开业后生意很红火，仅仅3个月，地方就不够用了，现在搬到了200多平方米的新店。”杨婷婷说。

“如今我们这里创业就业环境越来越好，最近，社区又有11名年轻人登记，过完年后就留在下塘就业。”下塘镇党委书记樊邵斌说。

重庆两江新区保障施工建设进度——

坚守在一线 建设产业园

本报记者 刘新吾

吊车来回穿梭，施工人员忙着拼装钢结构，热火朝天……日前，在重庆市两江新区新能源汽车产业园基础设施配套项目施工现场，1300余名工人正忙碌作业。

该项目位于两江新区龙兴新城，占地面积约3000亩，建筑面积约100万平方米，由压铸、冲焊、涂装、总装等车间厂房及配套用房组成。该项目于2022年8月28日开工，将于今年9月30日全面建成投产。

目前，项目已经完成土石方工程及大部分基础工程，正处于钢结构施工阶段。在总装厂房施工现场，工人们正在进行钢结构网架拼装和焊接，力争今年3月完成总装厂房的钢结构主体施工，随后进入装饰装修、机电等施工阶段。

不远处，塔吊林立，工人们忙着绑扎钢筋，项目的综合站房建设加紧推进，预计3月将实现主体结构封顶。

为保障项目的连续性建设，整个春节期间，100名管理人员和480名工人坚守在施工现场，56台机械设备持续作业。

“我们制定了详细的施工倒班计划并严格执行，项目主要管理人员和14支施工队伍坚守岗位，加快赶进度。”中建八局项目负责人冉福林说，“同时，我们也加强了项目安全管理，确保工程质量和安全生产。”

如今，项目已驶入快车道，建成后将加速推动重庆新能源汽车产业发展，为重庆新能源汽车产业链强链补链，为打造世界级汽车产业集群作出贡献。

中国石油乌鲁木齐石化分公司做好安全生产——

巡检智能化 保供千万家

本报记者 韩立群

2月2日，在中国石油乌鲁木齐石化分公司炼油厂，操作工解恩斯汗戴上安全帽，拿上巡检装备，走出办公室，投入了工作。他边走边介绍：“巡检马虎不得，有些问题只有到现场才能发现。能源保供关系到千家万户，春节期间更不能出问题。”

走进装置区，各种管线设备高低错落，机泵发出嗡嗡的轰鸣声。“装置保运是一线员工的首要任务”，解恩斯汗拿出北斗巡检仪，“春节期间，我们生产的油气被源源不断地送到全国各地，我们感到快乐和自豪。”

2022年，北斗导航能源安全生产综合监管系统在乌鲁木齐石化上线运行，不仅取代了纸笔记录，也使巡检质量有所提升，一线智能化巡检工作跨上了新台阶。

“去年，我们生产的100号道路石油沥青进入正式工业化生产和销售阶段，这种产品在一定程度上填补了市场空白。”公司炼油厂党委副书记、副厂长杨志强介绍，该沥青蜡含量低、软化点高，是目前国内积极推广的创新产品。

“最让我感到高兴的是，60万吨年连续重整装置实现了IPC全流程智能控制，装置报警率降低80%，主操一个班次调节次数减少70%，员工有更多精力转向对装置运行状态的预判并提前干预。”炼油厂芳烃生产部副主任夏刚告诉记者，“让生产更平稳，就是我们最大的新年愿望。”

“我们一定要埋头苦干，做好能源保供工作，为保障国家能源安全做出更大贡献。”乌鲁木齐石化分公司党委书记、执行董事秦本记说。

青海门源县提升农村人居环境——

乡村增颜值 生活提品质

本报记者 贾丰丰

春节期间，青海省门源回族自治县北山乡沙沟脑村一派热闹景象，平坦的村道两旁，一排排民居整洁敞亮。

走进村民马忠兰家，她正一边收拾屋子，一边做垃圾分类。“以前，村里没有专门的地方扔垃圾，就随处乱扔，一到夏天，味道很大，蚊蝇也特别多。”

从2018年开始，北山乡探索成立乡村物业公司，对生活垃圾定期统一收集清运。经过4年多的探索，目前已初步实现了垃圾分类处理。

“我们将环境卫生整治写入了村规民约，由村‘两委’统一管理，以道德评议会、村民议事会为抓手，将人居环境整治纳入‘星级文明户’评比细则，带动形成家家户户比清洁的良好氛围。”北山乡乡长马黎说。

“在推进垃圾分类基础上，我们加快补齐农牧区生活垃圾、污水处理等基础设施建设短板，探索推广‘党支部牵头、农户参与、物业公司清运’的垃圾处理模式，乡村环境明显改善。”门源县农牧水利和科技局局长马文奎介绍。

乡村增颜值，生活提品质。通过农村人居环境整治行动，门源县12个乡镇109个村共配有村级保洁员613名，村庄及周边环境卫生实现日常保洁常态化，所有行政村实现生活垃圾处置全覆盖。

“接下来，我们将继续以垃圾污水治理、村容村貌提升、管护机制建设等为主攻方向，抓重点、补短板、强基础、增后劲，让乡村由内到外美起来。”门源县委书记孙绣宗说。

《 人民日报 》（ 2023年02月06日 06 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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