人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

共同奋斗，新征程展现新气象（新春走基层·特别报道）

2023年02月06日08:37 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　图①：2月2日，游客在黑龙江哈尔滨冰雪大世界园区内的“雪花摩天轮”旁留影。
　　新华社记者 王建威摄
　　图②：2月4日，湖南衡阳市南岳区南岳镇，2023南岳春节庙会之“火灯映春”火灯节举办，人们通过民俗表演迎接元宵节。
　　曹正平摄（影像中国）
　　图③：春节期间，四川华蓥市六水沟村，村民在表演“打铁花”。
　　张国盛摄（影像中国）
　　图④：2月2日，山东邹平市黄山街道崔家社区，小朋友们提着为元宵节民俗灯展制作的灯笼，欢快地奔跑着。
　　董乃德摄（人民视觉）
　　图⑤：春节期间，位于广西桂林阳朔县的千古情景区人潮涌动，景区接待人数比2019年同期增长21.98%。
　　祝佳祺 徐文晶摄影报道

　　开工的干劲越来越足、家门口生态越来越好、返乡创业者越来越多……近日，本报记者穿梭在城市的工地和街巷，行走在乡村的田间和地头，深入生产生活一线，感受时代的脉动，热情讴歌国家发展与人民群众安居乐业的美好景象。

　　一年之计在于春，开局之年鼓催人。本版今日刊登部分新春走基层作品，致敬坚守者的奉献，记录奋斗者的拼搏，分享欢度佳节的喜悦。

　　——编  者 

 

　　北京石景山区广宁街道建设冰雪社区——

　　欢乐冰雪季  健康过佳节

　　本报记者  潘俊强

　　“我们是在线上预约的，没想到所有项目都免费，真是太棒了！”“工作人员服务很细心，大家在享受冰雪乐趣中传承冬奥文化，很有意义。”……春节期间，北京市石景山区的广宁街道格外热闹，在高井路社区，一年一度的冰雪乐园如期向公众免费开放。这个让居民在家门口就能玩的雪场，今年已是第四年开放。

　　今年，广宁街道将冰雪文化融入百姓生活，让居民在活动中品味冰雪文化，感悟美好生活。

　　高井路社区是全国首个冬奥组委授牌的冬奥社区，同时也是国家体育总局授牌的冰雪社区。雪场占地面积3000余平方米，从雪滑梯、冰滑梯，到冰灯区、自由玩雪区，各种游乐项目一应俱全。“每个人都能玩自己喜欢的项目，一直能玩到2月15日。不仅白天可以玩，元宵节还有夜场。”东山社区居民闫芳说，“家门口的雪场让我们度过了一个难忘的新春佳节。”

　　为了给大家提供更好的服务，雪场更新了游乐设施，并且设置了服务帐篷，备有医药箱等。广宁街道相关负责人介绍，本届冰雪季具有公益性、便捷性、安全性的特点，目的是更好地推广冰雪运动，把冬奥社区和冰雪社区建设得更好。

　　据了解，广宁街道还开展了以“咏春、夏舞、歌秋、冬滑”为主题的文化季活动，“欢乐冰雪季”就是“冬滑”主题文化活动的一部分。今年，广宁街道将持续巩固提升冰雪社区建设成果，倡导健康向上的生活方式，真正将冬奥遗产留在城市记忆中。

 

　　天津津南区北闸口镇建起农家书屋——

　　书香润农家  文化促振兴

　　本报记者  武少民

　　475亩稻田、45亩荷塘，环绕着一处幽静的村庄——天津市津南区北闸口镇前进村。前进村农家书屋，就坐落在荷塘边。“村里的田地种着小站稻，荷塘里养着鱼。全村有300多户人家、890多人。目前，书屋有3500多册图书。”农家书屋负责人王鹏飞介绍。

　　今年59岁的村民王元智，是书屋的“常客”。“我喜欢读农业科技类书籍，农家书屋的书籍经常更新，为我们学习农业技术提供了一把钥匙。”王元智说。

　　硕士毕业后，作为选调生来到基层工作的王鹏飞，深深爱上了这份工作。“能够在与村民的交流中熟悉基层情况，了解农民所想所盼，特别有意义。”王鹏飞说。据了解，书屋推出“1+5+N”现代化书屋共建模式，实现农家书屋的融合共存、转型升级。王鹏飞举例说，书屋配备了两台电脑，开设了数字化阅读项目。“农家书屋+文化活动”模式立足于开展主题阅读、民俗文化讲座、亲子绘本课等活动。书屋还开设配套科普馆，通过两台科普仪器动态展示农耕文化、稻麦的种植与收割等。

　　党员、群众交流读书体会，驻村第一书记及大学生村官讲解乡村振兴最新政策……前不久，农家书屋开展“阅读小康气象  奋进振兴征程”阅读活动，现场气氛热烈、书香四溢。“村干部用通俗易懂的语言，把各项惠民政策讲给大伙听，效果特别好。”王元智说。

　　“夏天，这里稻浪翻滚、荷花飘香，到那时书屋的书会更多，活动也会更加丰富！”王鹏飞说。

 

　　河北邯郸邯山区推进水体治理——

　　有了“清水湾”  提升幸福感

　　本报记者  史自强

　　一大早，家住河北省邯郸市邯山区三堤社区的居民王彩莲，就急匆匆地拉着黑色音箱出了门。走出家门西行不足百米，就是渚河河岸，10多名爱好戏曲的老姐妹在等她一块唱“大戏”。

　　音箱开启，锣鼓敲响，管弦悠扬。“走一道岭来翻一架山，山沟里空气好实在新鲜……”王彩莲唱起了最拿手的豫剧《朝阳沟》，神清气爽。“如今，生活就像戏词里唱的那样，原来的臭水河变成了现在环境优美的‘清水湾’！”王彩莲说。

　　三四年前，社区居民还对这里的环境颇为不满。“家门前的河水颜色是黑的，还有许多蚊虫。”那时候，河边居民都用塑胶板在院子里搭起顶棚，把庭院封闭起来。近年来，邯郸市转变发展思路，从源头抓起，拆除“散乱污”企业，把腾出的闲散地、垃圾坑等进行土壤改良、生态修复，一处处污染源化身为幽美园林、湿地生态园。

　　治理工程进一步提档升级，相关制度也不断完善。“3年投入23亿多元，从控源截污、内源治理、生态修复、活水保质、污水处理、垃圾处理和能力建设等方面着手，河水变清了，居民都点赞。”邯郸市城管综合执法局四级调研员张凤刚说。

　　从滨河栈道、生态湿地到生态浮岛……融入海绵城市理念，被污染的河段不仅成了净化水质、滞蓄雨水、缓解内涝湿地的生态园，同时也成了居民的生态休闲区和健身区。

　　“现在，我们一天在这里能待上四五个小时。大家在这里吹葫芦丝、跑步，很有幸福感！”王彩莲说。

 

　　安徽合肥长丰县多举措支持创业就业——

　　人才引得进  事业立得稳

　　本报记者  韩俊杰

　　绞肉、拌馅、和面、做饼……烧饼冒着热气，咬上一口唇齿留香。安徽省合肥市长丰县下塘镇居民葛德贵家的烧饼店，生意红火。靠着做烧饼的手艺，葛德贵前些年把店开到了合肥，然而2016年却把门店盘了出去，选择回下塘镇做烧饼。“现在不少人专门开车过来买烧饼。”葛德贵说，在县里支持下，他回乡传授制饼手艺，现在他家成了“下塘烧饼培训基地”，已培训学员7000多人。

　　2015年，下塘镇副镇长陈新宇作为大学生村官来到下塘，“那时企业不多，发展也不快。”但让陈新宇高兴的是，县里确立了“工业立县”发展目标。据介绍，2017年，鸿路钢构等两个10亿级企业落户，2021年，比亚迪、中创新航两个百亿级企业陆续投产。“目前，二期设备安装达80%，三期场地开始平整，届时能提供10万个就业岗位。”陈新宇说。

　　企业招得来，还要留得下、稳得住。当地多措并举，助力企业扎根。项目从谈判到签约仅用时23天，从签约到开工仅用42天……如今，比亚迪合肥一期项目月产新能源汽车3万辆左右。

　　看到镇上人气越来越旺，南圩社区的杨婷婷开了一家40平方米的烧烤店。“没想到开业后生意很红火，仅仅3个月，地方就不够用了，现在搬到了200多平方米的新店。”杨婷婷说。

　　“如今我们这里创业就业环境越来越好，最近，社区又有11名年轻人登记，过完年后就留在下塘就业。”下塘镇党委书记樊邵斌说。

 

　　重庆两江新区保障施工建设进度——

　　坚守在一线  建设产业园

　　本报记者  刘新吾

　　吊车来回穿梭，施工人员忙着拼装钢结构，热火朝天……日前，在重庆市两江新区新能源汽车产业园基础设施配套项目施工现场，1300余名工人正忙碌作业。

　　该项目位于两江新区龙兴新城，占地面积约3000亩，建筑面积约100万平方米，由压铸、冲焊、涂装、总装等车间厂房及配套用房组成。该项目于2022年8月28日开工，将于今年9月30日全面建成投产。

　　目前，项目已经完成土石方工程及大部分基础工程，正处于钢结构施工阶段。在总装厂房施工现场，工人们正在进行钢结构网架拼装和焊接，力争今年3月完成总装厂房的钢结构主体施工，随后进入装饰装修、机电等施工阶段。

　　不远处，塔吊林立，工人们忙着绑扎钢筋，项目的综合站房建设加紧推进，预计3月将实现主体结构封顶。

　　为保障项目的连续性建设，整个春节期间，100名管理人员和480名工人坚守在施工现场，56台机械设备持续作业。

　　“我们制定了详细的施工倒班计划并严格执行，项目主要管理人员和14支施工队伍坚守岗位，加快赶进度。”中建八局项目负责人冉福林说，“同时，我们也加强了项目安全管理，确保工程质量和安全生产。”

　　如今，项目已驶入快车道，建成后将加速推动重庆新能源汽车产业发展，为重庆新能源汽车产业链强链补链，为打造世界级汽车产业集群作出贡献。

 

　　中国石油乌鲁木齐石化分公司做好安全生产——

　　巡检智能化  保供千万家

　　本报记者  韩立群

　　2月2日，在中国石油乌鲁木齐石化分公司炼油厂，操作工解恩斯汗戴上安全帽，拿上巡检装备，走出办公室，投入了工作。他边走边介绍：“巡检马虎不得，有些问题只有到现场才能发现。能源保供关系到千家万户，春节期间更不能出问题。”

　　走进装置区，各种管线设备高低错落，机泵发出嗡嗡的轰鸣声。“装置保运是一线员工的首要任务”，解恩斯汗拿出北斗巡检仪，“春节期间，我们生产的油气被源源不断地送到全国各地，我们感到快乐和自豪。”

　　2022年，北斗导航能源安全生产综合监管系统在乌鲁木齐石化上线运行，不仅取代了纸笔记录，也使巡检质量有所提升，一线智能化巡检工作跨上了新台阶。

　　“去年，我们生产的100号道路石油沥青进入正式工业化生产和销售阶段，这种产品在一定程度上填补了市场空白。”公司炼油厂党委副书记、副厂长杨志强介绍，该沥青蜡含量低、软化点高，是目前国内积极推广的创新产品。

　　“最让我感到高兴的是，60万吨年连续重整装置实现了IPC全流程智能控制，装置报警率降低80%，主操一个班次调节次数减少70%，员工有更多精力转向对装置运行状态的预判并提前干预。”炼油厂芳烃生产部副主任夏刚告诉记者，“让生产更平稳，就是我们最大的新年愿望。”

　　“我们一定要埋头苦干，做好能源保供工作，为保障国家能源安全做出更大贡献。”乌鲁木齐石化分公司党委书记、执行董事秦本记说。

 

　　青海门源县提升农村人居环境——

　　乡村增颜值  生活提品质

　　本报记者  贾丰丰

　　春节期间，青海省门源回族自治县北山乡沙沟脑村一派热闹景象，平坦的村道两旁，一排排民居整洁敞亮。

　　走进村民马忠兰家，她正一边收拾屋子，一边做垃圾分类。“以前，村里没有专门的地方扔垃圾，就随处乱扔，一到夏天，味道很大，蚊蝇也特别多。”

　　从2018年开始，北山乡探索成立乡村物业公司，对生活垃圾定期统一收集清运。经过4年多的探索，目前已初步实现了垃圾分类处理。

　　“我们将环境卫生整治写入了村规民约，由村‘两委’统一管理，以道德评议会、村民议事会为抓手，将人居环境整治纳入‘星级文明户’评比细则，带动形成家家户户比清洁的良好氛围。”北山乡乡长马黎说。

　　“在推进垃圾分类基础上，我们加快补齐农牧区生活垃圾、污水处理等基础设施建设短板，探索推广‘党支部牵头、农户参与、物业公司清运’的垃圾处理模式，乡村环境明显改善。”门源县农牧水利和科技局局长马文奎介绍。

　　乡村增颜值，生活提品质。通过农村人居环境整治行动，门源县12个乡镇109个村共配有村级保洁员613名，村庄及周边环境卫生实现日常保洁常态化，所有行政村实现生活垃圾处置全覆盖。

　　“接下来，我们将继续以垃圾污水治理、村容村貌提升、管护机制建设等为主攻方向，抓重点、补短板、强基础、增后劲，让乡村由内到外美起来。”门源县委书记孙绣宗说。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月06日 06 版）
(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
油价年内第二次上调！汽、柴油价格每吨提高210元和200元
　　人民网北京2月3日电 （记者王震）今天（2月3日）24时新一轮成品油价格将迎来年内第二次上调。国家发展改革委官网显示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年2月3日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高210元和200元。…
让百姓“菜篮子”更丰富 农货“出村进城”销量旺
　　一年之计在于春。近日，全国各地许多农田正抢抓农时，作好农作物田间管理和春耕备耕工作。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部