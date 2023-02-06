本报记者 史一棋

“新买的手机，内存却显示已经占用25%”“从来没用过预置软件，却每天收到推送的广告”“一直想卸载预置软件，根本没有卸载选项”……不少读者反映手机预置软件的各种问题。这些软件不但占用手机内存、拖慢手机运行速度，而且消耗流量、电量。

“手机预置软件数量通常在20个以上，音乐、短视频、阅读等软件几乎占满整个屏幕。”北京市西城区读者刘亮说，预置软件不但数量多，而且大部分都不能卸载。

记者调查发现，一些品牌手机中，音乐、视频、主题类软件被厂商定义为“基本功能软件”，消费者无法卸载。“我联系客服询问，客服回应说暂时不建议强行卸载这些预置软件，可能导致系统错误，影响正常使用。”河南焦作市读者巩锦桓说，“买一部新手机，刚开机就看到预置软件占满整个屏幕，而且大多都不如第三方软件好用。”

记者调查发现，多数手机厂商在宣传营销时都会强调手机内存大，但并不介绍占据内存的预置软件。这类软件通常会占据大量内存，手机实际内存因此往往比厂商宣称的小。消费者选购手机时一般会参考运行内存、机身内存，很少有人会关心不可卸载的预置软件占据了多少内存。

“新手机里的很多预置软件功能大多相仿，音频、视频软件同一类型的就有三四个，还有一些游戏软件。有的软件还会自动开启、自动更新，手机用着用着就开始发热，运行速度也明显下降。”上海市静安区读者王伟林反映。

一位手机经销人员表示，国内手机市场竞争激烈，预置软件是手机厂商盈利渠道之一。同时，音乐、视频、游戏、商城等手机品牌自家软件也是厂商非常重要的竞争渠道，同样能带来可观的盈利和发展空间。

针对手机预置软件的各种问题，工业和信息化部、国家互联网信息办公室发布《关于进一步规范移动智能终端应用软件预置行为的通告》（以下简称《通告》），要求生产企业应确保移动智能终端中除基本功能软件外的预置应用软件均可卸载，并提供安全便捷的卸载方式供用户选择。

“《通告》明确了除基本功能以外的预置软件均可卸载，回应了消费者的呼声，有利于更好地维护消费者的选择权。”中国人民大学公共管理学院教授唐钧表示，各类软件是智能手机的必要组成部分，但预置软件过多且无法卸载是对消费者权益的侵害，从法律层面讲，预置软件侵犯了消费者的自主选择权和知情权。“不可卸载软件还会导致内存缩水，运行减速、机身发热等问题。部分软件还强行推送广告、非法获取个人信息，个别手机甚至预置了吸取话费、消耗流量、植入病毒、发送诈骗短信的流氓软件，超出了正常经营范畴。”唐钧说。

唐钧建议，规范手机预置软件需要企业和监管部门共同发力，一方面，尽快修订配套的标准规范，以技术标准规范厂商行为；另一方面，完善应用软件全链条监管体系。“从应用软件预置和分发等多环节共同发力，在进网环节加强安全检测，在运行环节强化应用软件管理，促进移动互联网和智能终端产业安全、有序、健康发展。”唐钧说。

（汪晓竹参与采写）

《 人民日报 》（ 2023年02月06日 07 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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