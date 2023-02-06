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河北唐山制造业者“蓄力”出发

2023年02月06日08:55 | 来源：新华社
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　　新华社石家庄2月4日电（记者杨帆）今年58岁的张延军是河北震安减隔震技术有限公司负责人。大年初六一早他就乘着高铁返回唐山，重归工作岗位。该公司是工信部认定的首批“小巨人”企业之一，国内制造业减隔震行业的龙头企业。2019年，张延军随公司一个智能化装备制造项目来到河北省唐山市工作。

　　“年前的订单还有一部分在收尾，春节期间企业整体生产压力不大。经过春节休息调整后，公司全面复工，目前产能已经起来了。”张延军说。

　　随着京唐城际铁路开通，震安公司所在的唐山市高新区因为拥有高铁、机场及多条高速公路过境，一跃晋升为京津冀区域极具发展潜力的新地。张延军说：“2022年因为疫情防控，企业封闭生产，地方党委政府帮助我们稳企，保证了订单生产和重要合同交付。新一年希望企业发展能上一个台阶，继续领跑。”

　　唐山作为我国北方工业重镇，工业门类齐全，截至2022年底，制造业企业超1.8万家。唐山市工业和信息化局党组书记、局长孟祥印介绍：“目前，全市积极抢抓兔年开局，钢铁、装备制造、化工、生物医药等行业已开足马力生产，元宵节后开工率能达到100%，努力拿下‘开门红’。”

　　方红军所在的北京双泰气动设备有限公司，2018年从北京通州区迁到唐山。干了大半辈子齿轮加工的方红军，来到唐山的新厂担任机加工车间主任。

　　这家企业属于起重机械制造行业，员工只有50多人，但年产值高达1.8亿元，属于业内第一梯队企业。方红军说：“公司目前仍处于快速发展阶段，作为技术岗位一员，新一年我和团队有信心继续打造领跑行业的产品。”

　　谈及对新一年的信心，方红军说：“以前从北京来唐山开车要两个小时，现在坐高铁半小时，换地铁直接到家，这不就是同城生活嘛。通勤方面的便利，给了我和同事们新一年更多信心。”

　　1986年出生的高文彬，是河北微探智能科技有限公司董事长兼总经理。该企业是一家创业型公司，聚焦光纤感温研发制造，业务范围涉及欧美多国。

　　“我们部分研发任务在北京和天津，主要生产任务在唐山。新一年诸多外部条件的变化，让我们在人才引进、会议招商等方面都方便了很多，能腾出手抓主业，期待兔年的成绩继续往前冲。”高文彬说。

(责编：王震、陈键)
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