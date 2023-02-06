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擦亮中国品牌，老字号加速“出海”

2023年02月06日08:57 | 来源：新华社
小字号

　　新华社北京2月5日电（记者王雨萧、丁英华）老字号是我国工商业发展历史中孕育的“金字招牌”。近年来，在深耕国内市场的同时，越来越多老字号乘风“出海”，积极拓展海外市场，推动中国品牌走向世界。

　　不久前，在美国纽约时代广场大屏上，巨幅海报亮出“京珐景泰蓝，传统技艺，走向世界”的宣传语，中国红背景衬托下，景泰蓝“和平尊”熠熠生辉，来自世界各地的人们看到了中国传统技艺的艺术魅力。

　　“作为行业代表性企业之一，我们希望通过匠心产品向世界展示中国传统手工技艺之美，展示中国传统文化的独特魅力。”北京市珐琅厂有限责任公司常务副总经理董艳娜说。

　　走进北京市珐琅厂的生产车间，只见数十位师傅正在一丝不苟地对手中产品进行精雕细琢。制胎、掐丝、点蓝……制作景泰蓝前前后后加起来有100多道工序，每一道都含糊不得。

　　董艳娜告诉记者，工艺精美的景泰蓝深受国人喜爱，也受到海外消费者的欢迎，产品远销美国、日本、法国、意大利等多个国家。

　　如今，像京珐景泰蓝这样走出国门的老字号不止一家。

　　开年以来，位于福建漳州的片仔癀生产车间加班加点，一批批产品陆续销往印度尼西亚、泰国、新加坡等多个国家。仅元月上旬，产品销量就达去年全年的十分之一；

　　上海老字号凤凰也迎来新飞跃，其生产的锂电助力自行车远销多个国家，售价是传统自行车的十倍乃至数十倍；

　　海鸥手表通过入驻全球速卖通等数字化平台，积极拓展海外市场，速卖通平台为企业量身打造“出海”方案，去年8月大促期间，海鸥手表多款单品销售额环比实现三位数增长……

　　“老字号有着悠远的历史沉淀和文化传承，是国家宝贵的品牌资源，具有巨大的经济价值和文化价值。近年来，越来越多老字号走出国门，向世界讲述中国的品牌故事，展示文化自信。”国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬说。

　　今年4月，京珐景泰蓝将携旗下产品亮相在海南举办的第三届消博会。董艳娜表示，多年来，企业一直积极参加广交会、进博会、消博会等国内外大型展会，目的就是让更多人了解景泰蓝背后的中国文化。

　　商务部副部长盛秋平表示，目前，我国有中华老字号1128家、地方老字号3277家，广泛分布在食品加工、餐饮住宿、居民服务等20多个领域。全国老字号年营业收入超过2万亿元，在消费促进、产业升级、文化引领、民族自信等方面发挥着重要作用。商务部将采取切实措施，推动老字号发挥主体作用，加快创新发展，拓展更大市场，满足更多需求。

　　国家知识产权局知识产权保护司副司长王晓浒说，近年来，我国企业在积极“走出去”的同时，也频繁遭遇海外诉讼、商标抢注等一系列知识产权问题。国家知识产权局联合中国贸促会，共同设立企业海外知识产权纠纷应对指导中心和22家地方分中心，为包括老字号在内的企业提供专业化的公益性指导服务。

(责编：王震、陈键)
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